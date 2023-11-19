https://crimea.ria.ru/20231119/zelenskiy-i-prizrak-maydana-chto-tam-u-sosedey-1132902456.html

Зеленский и призрак Майдана: что там у соседей?

Зеленский и призрак Майдана: что там у соседей? - РИА Новости Крым, 19.11.2023

Зеленский и призрак Майдана: что там у соседей?

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал о страхе потерять власть насильственным способом. Если что-то и есть постоянное в крайне... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T21:29

2023-11-19T21:29

2023-11-19T21:36

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На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал о страхе потерять власть насильственным способом. Если что-то и есть постоянное в крайне неустойчивой политической системе Украины, так это угроза ее принудительной перезагрузки. И хотя, как показывает практика, с каждой последующей перезагрузкой система становится все более недееспособной, однако страждущих нажать на кнопку "Reboot" это не останавливает.Вот и сейчас у нас есть возможность наблюдать за тем, как соседнее государство вновь начинает движение по перезагрузочному маршруту. Экономический коллапс, провал контрнаступления, неопределенность в перспективах финансово-военной поддержки со стороны западных партнеров, демографическая бездна, снижение уровня жизни на фоне постоянного роста ее стоимости – перечислять можно еще долго. Все эти факторы – благодатная питательная среда для роста протестных настроений. Ведь отчаявшиеся люди рано или поздно спросят: для чего мы испытываем лишения, если по итогу нет никакого прогресса ни на фронте (где ситуация, вопреки всем прогнозам и обещаниям, устойчиво ухудшается), ни тем более на "гражданке"?И, по всей видимости, обитатели административных зданий на Печерских холмах в Киеве уже начали улавливать запах автомобильных покрышек. По крайней мере, на текущей неделе президент Украины Владимир Зеленский заговорил о перспективах Майдана-3 как о вполне реальном развитии дальнейших событий. В интервью американскому информагентству Bloomberg он заявил, что согласно новым данным разведки, сейчас "российские спецслужбы готовятся к кампании по дезинформации украинцев". Для создания хаоса и раскола в обществе, что спровоцирует смещение действующей власти. При этом, о наличии плана, получившего название "Майдан-3", известно не только украинским разведчикам, это же подтверждают и их западные коллеги, говорит Владимир Зеленский.Что бы хотелось сказать по данному поводу.Во-первых, насильственные смещения украинских правителей – это уже практически политическая традиция, которую впору заносить в Конституцию (вплоть до указания сроков совершения этого действа). Соответственно, негоже первому лицу государства свое лицо от традиции отворачивать – ее нужно чтить и ей следовать.Во-вторых, государственно-управленческий "гений" Владимира Александровича вкупе с выдающимися чертами характера (зашкаливающим нарциссизмом и маниакальным нежеланием принимать объективную реальность) – это просто сказочная находка. Зачем мешать жабам и гадюкам воевать друг с другом, тем более, если их война только набирает обороты?В-третьих, если уж и говорить о тех, кому Майдан-3 действительно может быть интересен, то никакого секрета здесь нет. Президент Украины уже порядком утомил (своей несговорчивостью и неповиновением) Белый дом. Потому как чем дальше, тем сильнее сотрудничество с Киевом аукается Джозефу Байдену на внутриполитической американской арене. По факту сейчас украинский вопрос отнимает слишком много сил и средств, но при этом не прибавляет процентов к президентскому рейтингу. Пожалуй, даже наоборот: заклятый враг Байдена – Дональд Трамп - умело критикует нынешних постояльцев Белого дома за безумные расходы (без какого-либо осязаемого результата) "на Киев". И эта критика – серьезный фактор в их грядущем президентском забеге.Более того, Владимиру Александровичу в Вашингтоне уже неоднократно и вполне прозрачно намекали, что надо бы менять концепцию в отношениях с Россией. Даже конкретные предложения привозили – "формула Салливана" назывались. Но Зеленский предпочел формулу эту свести к нулю.И теперь, судя по всему, на ноль могут умножить уже самого Владимира Александровича. Благо технологии отработаны и обкатаны, страждущих исполнителей – хватает (да хотя бы те же Петр Порошенко и Виталий Кличко не дадут соврать), а предпосылок и поводов – более чем с избытком.Сейчас американцам нужно купирование украинского кризиса, ибо слишком он разорителен. Остановиться, осмотреться, перегруппироваться – и с новыми силами продолжить вредить России. Вот что им сейчас нужно. Но такая стратегия – политическая смерть Владимира Зеленского, потому как война для него – единственный источник власти. В общем, про призрак майдана президент Украины сказал все правильно. Правда вот не рискнул сказать всей правды. Инстинкт самосохранения пока еще функционирует.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова оценила заявление Борреля: ЕС официально засчитал победу России?Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападНе можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание

https://crimea.ria.ru/20231119/58-tysyach-dollarov-v-chas-na-soderzhanie-zelenskogo-vydelyaet-byudzhet-ukrainy-1132895762.html

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Сергей Таврин

Сергей Таврин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Таврин

владимир зеленский (президент украины), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, политика, мнения, общество, сша, европейский союз, авторы