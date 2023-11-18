https://crimea.ria.ru/20231118/master-po-vyzovu-kak-v-sakakh-naladili-remont-kolyasok-1132841581.html

Мастер по вызову: как в Саках наладили ремонт колясок

Мастер по вызову: как в Саках наладили ремонт колясок - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Мастер по вызову: как в Саках наладили ремонт колясок

В дождливый день работы особенно много: у кого-то тормоз сломался, у кого-то спустило колесо, у кого-то подшипник лопнул. Люди постарше просят, чтобы мастер... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T08:48

2023-11-18T08:48

2023-11-18T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В дождливый день работы особенно много: у кого-то тормоз сломался, у кого-то спустило колесо, у кого-то подшипник лопнул. Люди постарше просят, чтобы мастер приехал к ним домой – не хочется выходить на улицу в такую промозглую погоду. Тогда Евгений Еникас садится в специальный скутер и мчится по указанному адресу в городе Саки. В мастерской по ремонту колясок при городском обществе инвалидов "Товарищ" он работает в выездной службе. Если поломка легкая – починит тут же, на улице или в парке, а если сложная – доставит ТСР (техническое средство реабилитации – ред.) в мастерскую, где все отремонтируют бесплатно.Сакскому городскому обществу инвалидов "Товарищ" уже тридцать лет, сейчас в нем состоят больше двухсот человек. Здесь можно получить необходимую помощь и поддержку, обучиться или просто пообщаться. Недавно общество получило грант Министерства труда и соцзащиты Республики Крым на поддержку пункта по обслуживанию инвалидов "Содействие". Сумму гранта в 500 тысяч рублей потратили на организацию курсов компьютерной грамотности, а также на открытие при мастерской по ремонту колясок выездной службы.Работаем, а не хандрим"В день у меня парочку выездов бывает, но чаще всего люди сами сюда приезжают. Ведь в мастерской есть еще два мастера: если надо – они больше подскажут. Они давно работают, а я здесь только полгода", – рассказывает Евгений.Во время разговора он продолжает перебирать раму от чьей-то старой коляски, потому что все необходимо сделать как можно быстрее. Сейчас переберет двигатель, "зачистит", сделает шиномонтаж – и транспортное средство снова будет на ходу.До травмы Евгений был строителем. Приехал в Крым из Донецка – пригласили поработать в Ялте на стройке. Однажды гулял по городу – "решил сделать селфи на мосту – поскользнулся, упал, очнулся, гипс", вспоминает он. Сейчас ему 36 лет, в коляске третий год."Никогда не хандрил! У меня нет такой натуры. Сразу как сломался, так и пытался бежать", – признается мастер.Под рукой у этого симпатичного улыбчивого мужчины всегда есть плиточка–другая шоколада, смеется – "Так веселее работать".Уже почти неделю возятся с когда-то очень хорошей, но уже изрядно "пожившей" немецкой коляской, у которой "полетел редуктор", еще два мастера – Игорь Лебедев и Виктор Бондарь.Они ставят "щетки", которые запускают мотор благодаря напряжению, которое на них подается. Проверяют, все ли правильно собрали. Правильно. Мотор, который был "на выброс", запустился – жужжит и крутит лучше прежнего."До конца года все коляски уже расписаны на ремонт. Но если кому-то нужно – делаем вне очереди. Если колесо поменять, подшипники – то такого можем до пяти колясок в день ремонтировать", – уточняет Лебедев, который работает в мастерской уже полтора года.В Саках он живет уже третий год. С тех пор, как получил травму. Говорит, узнал, что здесь есть такие реабилитационные центры, санатории – и приехал в Крым с материка.Его коллега Виктор Бондарь о себе говорить не любит. Наверное, воспоминания о том, как он, студент третьего курса, получил травму, которая загнала его в коляску, причиняют ему боль. С тех пор вот уже 23 года он живет в Саках. Говорит, в этом городе знает всех.Кстати, передвигаются мастера на колясках для людей с активным образом жизни. Такие ТСР относительно легкие, они быстро и легко разбираются, их удобно брать с собой в дорогу.Получили грант от минтрудаГородское общество инвалидов "Товарищ" существует с 1991 года. Председатель Ассоциации инвалидов и общественных организаций города Саки Сергей Левицкий рассказывает, что, поскольку это общественная организация, то ее финансирование ограниченное. А недавно общество выиграло грант от Министерства труда и соцзащиты. Срок его реализации с 1 сентября по 1 апреля. Грант называется "Содействие", он разделен на две части: одна часть была потрачена на организацию компьютерного класса, в котором бесплатно обучают пользоваться Госуслугами, записываться к врачу и подавать различные заявления, а другую потратили на открытие при мастерской по ремонту колясок выездной службы.В компьютерном классе сейчас занимается две группы по пять человек. Занятия проходят дважды в неделю. Курсы длятся месяц. Желающих много. Уже открыта запись на январь 2024 года.Что касается выездной службы при мастерской по ремонту технических средств реабилитации, которая работает в Саках уже полтора года и оказывает услуги бесплатно, то она городу была очень нужна.Рабочий день в мастерской длится с 10 до 17 часов, а мастер по вызову работает до 18 часов. В перерывах, чтобы размяться, мужчины занимаются спортом. Перед зданием оборудована площадка для воркаута – тоже проект, который был выигран общественной организацией "Товарищ".Читайте также на РИА Новости Крым:Не больно и не страшно: паллиативный статус детей в КрымуИду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВОВ Крыму врач пойдет под суд за назначение липовых инвалидностей

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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