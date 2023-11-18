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Без Украины и Израиля: особенности итоговой декларации саммита АТЭС

Без Украины и Израиля: особенности итоговой декларации саммита АТЭС - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Без Украины и Израиля: особенности итоговой декларации саммита АТЭС

В итоговой декларации глав делегаций, принявших участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не содержится упоминаний об... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T12:46

2023-11-18T12:46

2023-11-18T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В итоговой декларации глав делегаций, принявших участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), не содержится упоминаний об Украине и Израиле. Это следует из текста документа, сообщает РИА Новости.Отмечается, в финальном заявлении лидеров АТЭС 2023, нацеленном на "создание устойчивого и стабильного будущего для всех", нет упоминаний ни Украины, ни Израиля и связанных с ними конфликтов.Этим документ отличается от прошлогоднего. В 2022 году в декларации упоминалась Украина, пори этом подчеркивалось, что единого мнения по этому вопросу нет.Как заявил глава российской делегации Алексей Оверчук, итоговая декларация встречи в Сан-Франциско в 2023 году учитывает позицию Москвы и "не содержит никаких токсичных политических сюжетов".Отсутствие политических заявлений в декларации со стороны США объяснил представитель одной из делегаций-участниц саммита."США были вынуждены отказаться от политики из-за серьезнейшего давления мусульманских членов АТЭС", – сообщил собеседник РИА Новости на условиях анонимности.В итоге Штаты выпустили отдельное заявление, в котором сообщалось, что конфликт на Украине усугубляет слабости мировой экономики, сдерживает ее рост и обостряет продовольственный кризис.В этом году саммит АТЭС проходил с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, завершая председательство США. На заключительной сессии глав делегаций американский президент Джо Байден передал председательство на форуме Перу.На полях саммита прошли переговоры Байдена с председателем КНР Си Цзиньпинем, которая, по словам экспертов, не принесла Америке ожидаемых результатов. Читайте также на РИА Новости Крым:Байден находится на пороге провального президентского срока – экспертКитай или Япония: с кем кооперируются США в новых санкциях против РоссииВ США перед саммитом АТЭС произошло землетрясение

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