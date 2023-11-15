Главное за день: 15 ноября
Главные события и заявления среды, 15 ноября
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 670 боевиков ВСУ. План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул. Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю. Что будут просить США у Китая. Доллар опустился до 90 рублей впервые за четыре месяца.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Байден и Си Цзиньпин
Китай не будет что-либо обещать США и не пойдет ни на какие на уступки, тем более в части отношений с Россией и ее поддержки в украинском конфликте. Такое мнение высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. Накануне, 14 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом. Это первый визит китайского лидера в Америку за шесть лет.
Курс доллара
Курс доллара на Московской бирже опустился до 90 рублей впервые с 27 июля. В среду в ходе торгов американская валюта подешевела до 89,99 рубля, но спустя несколько минут вновь преодолела отметку в 90 рублей – до 90,03 рубля. Курс юаня в то же время снижается на пять копеек, до 12,42 рубля, евро – на 30 копеек, до 97,83 рубля.
Бюджет США без помощи Украине
Президент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю, сообщило в среду CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Это связано с необходимостью заняться "неотложными вопросами национальной безопасности и внутренними потребностями, которые пользуются двухпартийной поддержкой".
Успехи Армии России
Российские военные за минувшие сутки отразили еще шесть вражеских атак, уничтожили 670 украинских боевиков, а также военную технику и оружие ВСУ, в том числе западного производства. Кроме того, российские средства ПВО сбили очередной вражеский МиГ-29, 30 украинских беспилотников и перехватили семь ракет HIMARS.
План "Барбаросса" по-украински
Командование вооруженных сил Украины на Херсонском направлении планировало форсировать Днепр и уже к середине декабря захватить Геническ, но этот план "Барбаросса" по-украински полностью провалился, заявил в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, операцию по форсированию Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов, стянув для этой цели лучшую военную и радиоэлектронную технику и лучшие из оставшихся частей ВСУ и наемников.