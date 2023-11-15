Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231115/glavnoe-za-den-15-noyabrya-1132815482.html
Главное за день: 15 ноября
Главное за день: 15 ноября - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Главное за день: 15 ноября
Российские военные за сутки уничтожили еще 670 боевиков ВСУ. План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул. Байден одобрит бюджет без помощи... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T22:34
2023-11-15T22:34
главное за день
новости
си цзиньпин (председатель кнр)
китай
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
курс валют
владимир сальдо
днепр
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132815367_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_c85d681e7989324f567eab30a2091bf2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 670 боевиков ВСУ. План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул. Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю. Что будут просить США у Китая. Доллар опустился до 90 рублей впервые за четыре месяца.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Байден и Си ЦзиньпинКитай не будет что-либо обещать США и не пойдет ни на какие на уступки, тем более в части отношений с Россией и ее поддержки в украинском конфликте. Такое мнение высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. Накануне, 14 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом. Это первый визит китайского лидера в Америку за шесть лет.Курс доллараКурс доллара на Московской бирже опустился до 90 рублей впервые с 27 июля. В среду в ходе торгов американская валюта подешевела до 89,99 рубля, но спустя несколько минут вновь преодолела отметку в 90 рублей – до 90,03 рубля. Курс юаня в то же время снижается на пять копеек, до 12,42 рубля, евро – на 30 копеек, до 97,83 рубля. Бюджет США без помощи УкраинеПрезидент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю, сообщило в среду CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Это связано с необходимостью заняться "неотложными вопросами национальной безопасности и внутренними потребностями, которые пользуются двухпартийной поддержкой". Успехи Армии РоссииРоссийские военные за минувшие сутки отразили еще шесть вражеских атак, уничтожили 670 украинских боевиков, а также военную технику и оружие ВСУ, в том числе западного производства. Кроме того, российские средства ПВО сбили очередной вражеский МиГ-29, 30 украинских беспилотников и перехватили семь ракет HIMARS. План "Барбаросса" по-украинскиКомандование вооруженных сил Украины на Херсонском направлении планировало форсировать Днепр и уже к середине декабря захватить Геническ, но этот план "Барбаросса" по-украински полностью провалился, заявил в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, операцию по форсированию Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов, стянув для этой цели лучшую военную и радиоэлектронную технику и лучшие из оставшихся частей ВСУ и наемников.
https://crimea.ria.ru/20231115/bazy-nato-v-chernom-more-ustupit-li-turtsiya-ssha-1132809021.html
https://crimea.ria.ru/20231115/v-kremle-otsenili-plany-finlyandii-zakryt-granitsu-s-rossiey-1132801418.html
https://crimea.ria.ru/20231115/korruptsiya-na-ukraine-kto-glavnyy-vinovnik-i-kogo-obvinyat-v-itoge-1132809904.html
https://crimea.ria.ru/20231115/sbu-zavela-ugolovnoe-delo-na-farion-iz-za-krymskogo-zhduna-1132814643.html
https://crimea.ria.ru/20231115/vsu-forsiruyut-dnepr-chto-proiskhodit-na-levom-beregu-pod-krynkami-1132800776.html
китай
сша
днепр
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132815367_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_1d1cddbd0c18f4d3146c3eec7e847b62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, си цзиньпин (председатель кнр), китай, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, курс валют, владимир сальдо, днепр, министерство обороны рф, украина
Главное за день: 15 ноября

Главные события и заявления среды, 15 ноября

22:34 15.11.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 670 боевиков ВСУ. План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул. Байден одобрит бюджет без помощи Украине и Израилю. Что будут просить США у Китая. Доллар опустился до 90 рублей впервые за четыре месяца.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Байден и Си Цзиньпин

Китай не будет что-либо обещать США и не пойдет ни на какие на уступки, тем более в части отношений с Россией и ее поддержки в украинском конфликте. Такое мнение высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров. Накануне, 14 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом. Это первый визит китайского лидера в Америку за шесть лет.
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Вчера, 19:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США

Курс доллара

Курс доллара на Московской бирже опустился до 90 рублей впервые с 27 июля. В среду в ходе торгов американская валюта подешевела до 89,99 рубля, но спустя несколько минут вновь преодолела отметку в 90 рублей – до 90,03 рубля. Курс юаня в то же время снижается на пять копеек, до 12,42 рубля, евро – на 30 копеек, до 97,83 рубля.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Вчера, 13:42
В Кремле оценили планы Финляндии закрыть границу с Россией

Бюджет США без помощи Украине

Президент США Джо Байден готов подписать принятый Конгрессом план финансирования работы правительства без учета помощи Украине и Израилю, сообщило в среду CNN со ссылкой на источник в Белом доме. Это связано с необходимостью заняться "неотложными вопросами национальной безопасности и внутренними потребностями, которые пользуются двухпартийной поддержкой".
Флаг Украины
Вчера, 17:29
Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге

Успехи Армии России

Российские военные за минувшие сутки отразили еще шесть вражеских атак, уничтожили 670 украинских боевиков, а также военную технику и оружие ВСУ, в том числе западного производства. Кроме того, российские средства ПВО сбили очередной вражеский МиГ-29, 30 украинских беспилотников и перехватили семь ракет HIMARS.
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Вчера, 20:27
СБУ завела уголовное дело на Фарион из-за крымского "ждуна"

План "Барбаросса" по-украински

Командование вооруженных сил Украины на Херсонском направлении планировало форсировать Днепр и уже к середине декабря захватить Геническ, но этот план "Барбаросса" по-украински полностью провалился, заявил в среду губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, операцию по форсированию Днепра киевский режим готовил долго под руководством натовских инструкторов, стянув для этой цели лучшую военную и радиоэлектронную технику и лучшие из оставшихся частей ВСУ и наемников.
ВСУ
Вчера, 13:31
ВСУ форсируют Днепр: что происходит на левом берегу под Крынками
 
Главное за деньНовостиСи Цзиньпин (председатель КНР)КитайДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАКурс валютВладимир СальдоДнепрМинистерство обороны РФУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала