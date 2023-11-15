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Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ
Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ
Российские военные за минувшие сутки отразили еще шесть вражеских атак, уничтожили 670 украинских боевиков, а также военную технику и оружие ВСУ, в том числе... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T15:45
2023-11-15T15:53
министерство обороны рф
новости сво
купянск
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще шесть вражеских атак, уничтожили 670 украинских боевиков, а также военную технику и оружие ВСУ, в том числе западного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, танк, два пикапа, поражены американские артиллерийская система М777 и гаубица М114, самоходная артустановка "Гвоздика", орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе города Волчанска разбит вражеский склад боеприпасов.На Красно-Лиманском фронте отражены три атаки украинских штурмовиков. Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".На Донецкой линии ВСУ потеряли до 220-ти боевиков, танк, семь автомобилей. Поражены самоходные артустановки Caezar и Krab, две гаубицы "МСТА-Б", а также пушка МТ-12.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении уничтожены до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777, самоходная пушка "Гиацинт-С", две гаубицы Д-20, пушка МТ-12.На Запорожском направлении отражена еще одна вражеская атака. Уничтожены более 40 неонацистов, три пикапа, гаубица М119.На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 60-ти военнослужащих, три автомобиля, поражены гаубица "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в КрынкахРабота российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атакахГорят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, купянск, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ

Минобороны: ВСУ потеряли еще 670 боевиков в шести провальных атаках

15:45 15.11.2023 (обновлено: 15:53 15.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще шесть вражеских атак, уничтожили 670 украинских боевиков, а также военную технику и оружие ВСУ, в том числе западного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое направления

На Купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, танк, два пикапа, поражены американские артиллерийская система М777 и гаубица М114, самоходная артустановка "Гвоздика", орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе города Волчанска разбит вражеский склад боеприпасов.
На Красно-Лиманском фронте отражены три атаки украинских штурмовиков. Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".
На Донецкой линии ВСУ потеряли до 220-ти боевиков, танк, семь автомобилей. Поражены самоходные артустановки Caezar и Krab, две гаубицы "МСТА-Б", а также пушка МТ-12.

Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направления

На Южно-Донецком направлении уничтожены до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777, самоходная пушка "Гиацинт-С", две гаубицы Д-20, пушка МТ-12.
На Запорожском направлении отражена еще одна вражеская атака. Уничтожены более 40 неонацистов, три пикапа, гаубица М119.
На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 60-ти военнослужащих, три автомобиля, поражены гаубица "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 145-ти районах. Кроме того, поражены радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три пункта управления 67-й механизированной бригады ВСУ, 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка нацгвардии в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики", – добавили в российском оборонном ведомстве.

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Министерство обороны РФНовости СВОКупянскНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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