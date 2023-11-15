https://crimea.ria.ru/20231115/armiya-rossii-gromit-vraga--za-sutki-unichtozheny-esche-670-boevikov-vsu-1132806720.html

Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ

Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ

Российские военные за минувшие сутки отразили еще шесть вражеских атак, уничтожили 670 украинских боевиков, а также военную технику и оружие ВСУ, в том числе... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T15:45

2023-11-15T15:45

2023-11-15T15:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские военные за минувшие сутки отразили еще шесть вражеских атак, уничтожили 670 украинских боевиков, а также военную технику и оружие ВСУ, в том числе западного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Купянское, Красно-Лиманское, Донецкое направленияНа Купянском направлении отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. Уничтожено до 30-ти военнослужащих, танк, два пикапа, поражены американские артиллерийская система М777 и гаубица М114, самоходная артустановка "Гвоздика", орудие Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. В районе города Волчанска разбит вражеский склад боеприпасов.На Красно-Лиманском фронте отражены три атаки украинских штурмовиков. Потери противника составили до 180-ти военнослужащих, два автомобиля, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика".На Донецкой линии ВСУ потеряли до 220-ти боевиков, танк, семь автомобилей. Поражены самоходные артустановки Caezar и Krab, две гаубицы "МСТА-Б", а также пушка МТ-12.Южно-Донецкое, Запорожское, Херсонское направленияНа Южно-Донецком направлении уничтожены до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, поражены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и артиллерийская система М777, самоходная пушка "Гиацинт-С", две гаубицы Д-20, пушка МТ-12.На Запорожском направлении отражена еще одна вражеская атака. Уничтожены более 40 неонацистов, три пикапа, гаубица М119.На Херсонском направлении потери ВСУ составили более 60-ти военнослужащих, три автомобиля, поражены гаубица "МСТА-Б", две гаубицы Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra.Читайте также на РИА Новости Крым:"Днепр" уничтожил скопление войск ВСУ в КрынкахРабота российской армии: ВСУ потеряли 665 боевиков в 10 атакахГорят установки Krab и Paladin: за сутки уничтожены 685 боевиков ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, купянск, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу