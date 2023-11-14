https://crimea.ria.ru/20231114/v-simferopole-na-ryade-ulits-otklyuchat-svet-1132766881.html

В Симферополе на ряде улиц отключат свет

В Симферополе на ряде улиц отключат свет - РИА Новости Крым, 14.11.2023

В Симферополе на ряде улиц отключат свет

В Симферополе во вторник в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях отключат свет на ряде улиц. Об этом предупредили в ГУП "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T06:21

2023-11-14T06:21

2023-11-14T06:21

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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симферополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе во вторник в связи с проведением плановых ремонтных работ на сетях отключат свет на ряде улиц. Об этом предупредили в ГУП "Крымэнерго".На время работ по капитальному ремонту трансформаторных подстанций света не будет по следующим адресам: ул. Трансформаторная, 6; ул. Аллейная, 20 - 30 (чет), 1 - 31 (нечет); пер. Городской, 2 - 6 (чет), 12, 14, 9 - 15 (нечет); ул. Авиационная, 19а, 32, 58 - 68 (чет); ул. Загородняя, 2 - 12 (чет), 3 - 19 (нечет); ул. Металлистов, 2 - 34 (чет), 58, 1 - 37 (нечет); ул. Лексина, 2, 8 - 38 (чет), 58, 1 - 43 (нечет); ул. Парижская, 2 - 20 (чет), 1 - 15 (нечет); ул. Поселковая, 2 - 18 (чет), 1 - 29 (нечет); пер. Поселковый, 4 - 8 (чет), 1 - 9 (нечет); тупик Поселковый, 2, 4, 18 - 30 (чет); ул. Объездная, 11; ул. Стадионная, 2 - 38 (чет), 1 - 53 (нечет); ул. Южная, 12, 1 - 23 (нечет), 29 - 59 (нечет); ул. Каховская, 2 - 14 (чет), 1 - 5 (нечет); ул. Индустриальная, 30 - 48 (чет), 43 - 77 (нечет)"Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", - говорится в обращении к абонентам.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферопольском районе устранят последствия штормаКак Ялта готовится к борьбе с зимней непогодойВласти Севастополя назвали самую большую проблему города в зимний период

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