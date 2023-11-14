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В Севастополе назначили первого замгубернатора

В Севастополе назначили первого замгубернатора - РИА Новости Крым, 14.11.2023

В Севастополе назначили первого замгубернатора

В Севастополе на должность первого заместителя губернатора города назначен Алексей Парикин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T12:28

2023-11-14T12:28

2023-11-14T12:50

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе на должность первого заместителя губернатора города назначен Алексей Парикин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона отметил, что в его команде новый первый заместитель работает с 2019 года. На новой должности он будет курировать исполнение бюджета, реализацию программы социально-экономического развития, инфраструктурные вопросы. "Также Парикин теперь координирует работу заместителей губернатора: Павла Иено, Евгения Горлова, Максима Жукалова, департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, управления по тарифам и управления ветеринарии. Отвечает за развитие базовой инфраструктуры (дороги, сети) и пространственное развитие города. Не могу не отметить, что за последние несколько лет бюджетная дисциплина в Севастополе существенно выросла, и это его прямая заслуга", - добавил Развожаев.Он также отметил, что в Севастополе завершается работа по принятию генплана и новой стратегии развития города. По его расчетам, принять генплан планируется в следующем году после обсуждения с горожанами."Алексей Николаевич — это именно тот человек, который способен координировать межведомственное взаимодействие на всех уровнях — для реализации проектов и задач развития города", - заключил Развожаев.В начале октября кадровые перестановки произошли в правительстве города.Читайте также на РИА Новости Крым:Перестановки в правительстве Севастополя: кто назначенКто возглавил министерство строительства КрымаВ Крыму назначен врио министра топлива и энергетики

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севастополь, кадровые перестановки, михаил развожаев, политика, заксобрание севастополя, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма