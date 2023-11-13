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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник утром

Как работает Керченская паромная переправа в понедельник утром - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Как работает Керченская паромная переправа в понедельник утром

Керченская паромная переправа работает в понедельник утром в штатном режиме - действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T09:39

2023-11-13T09:39

2023-11-13T09:39

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керченская паромная переправа

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керченский пролив

тамань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в понедельник утром в штатном режиме - действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.После второго теракта на Крымском мосту с 17 июля по Керченской переправе паромы перевезли 188 826 пассажиров и 61 202 автомобиля. Пять рейсов выполнено за последние сутки.После первого теракта на Крымском мосту, с 9 октября 2022 года по 13 ноября 2023 года через пролив из пора Керчь в порт Кавказ и обратно перевезено 389 883 пассажира и 223 205 грузовиков. Всего за этот период паромы выполнили 6 531 рейс.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков. Преимущество у фур, которые перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Кроме того, водители транспортных средств могут воспользоваться альтернативными маршрутами через вновь присоединенные регионы. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковых автомобилей общей массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе предусмотрено обязательное прохождение досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост утром в понедельник: оперативная информацияАвтодорожная часть Крымского моста полностью восстановленаСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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