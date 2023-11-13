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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник утром - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник утром
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник утром - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник утром
Керченская паромная переправа работает в понедельник утром в штатном режиме - действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T09:39
2023-11-13T09:39
новости
крым
транспорт
керченская паромная переправа
крымский мост
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
тамань
керчь
порт кавказ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в понедельник утром в штатном режиме - действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.После второго теракта на Крымском мосту с 17 июля по Керченской переправе паромы перевезли 188 826 пассажиров и 61 202 автомобиля. Пять рейсов выполнено за последние сутки.После первого теракта на Крымском мосту, с 9 октября 2022 года по 13 ноября 2023 года через пролив из пора Керчь в порт Кавказ и обратно перевезено 389 883 пассажира и 223 205 грузовиков. Всего за этот период паромы выполнили 6 531 рейс.Росморречфлот напоминает, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков. Преимущество у фур, которые перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Кроме того, водители транспортных средств могут воспользоваться альтернативными маршрутами через вновь присоединенные регионы. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковых автомобилей общей массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе предусмотрено обязательное прохождение досмотра.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост утром в понедельник: оперативная информацияАвтодорожная часть Крымского моста полностью восстановленаСухопутный коридор в Крым: перевозчик оценил безопасность
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, крым, транспорт, керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, тамань, керчь, порт кавказ, порт крым, инфографика
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник утром

Работа Керченской паромной переправы в понедельник утром: штормовых предупреждений нет

09:39 13.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в понедельник утром в штатном режиме - действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 ноября ветер западный, северо-западный 6-11 м/сек. Вечером небольшой дождь. Видимость хорошая. Высота волн 70–120 см, температура воздуха +14-16 градусов, температура воды в море +13-14 градусов" - говорится в сообщении.
После второго теракта на Крымском мосту с 17 июля по Керченской переправе паромы перевезли 188 826 пассажиров и 61 202 автомобиля. Пять рейсов выполнено за последние сутки.
Ситуация на Керченской переправе 13 ноября
После первого теракта на Крымском мосту, с 9 октября 2022 года по 13 ноября 2023 года через пролив из пора Керчь в порт Кавказ и обратно перевезено 389 883 пассажира и 223 205 грузовиков. Всего за этот период паромы выполнили 6 531 рейс.
Росморречфлот напоминает, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков. Преимущество у фур, которые перевозят скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.
Кроме того, водители транспортных средств могут воспользоваться альтернативными маршрутами через вновь присоединенные регионы. По Крымскому мосту разрешен проезд только легковых автомобилей общей массой до 3,5 тонн. На мостовом переходе предусмотрено обязательное прохождение досмотра.
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