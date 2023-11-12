https://crimea.ria.ru/20231112/na-stsene-pepel-i-nastoyaschee-oruzhie-v-tyuze-anonsirovali-premeru-1132713561.html
На сцене пепел и настоящее оружие: в ТЮЗе анонсировали премьеру
На сцене пепел и настоящее оружие: в ТЮЗе анонсировали премьеру - РИА Новости Крым, 12.11.2023
На сцене пепел и настоящее оружие: в ТЮЗе анонсировали премьеру
25 и 26 ноября в Крымском Государственном театре юного зрителя в Евпатории состоится премьера спектакля "Маленькие трагедии" А.С Пушкина. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T07:02
2023-11-12T07:02
2023-11-12T07:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. 25 и 26 ноября в Крымском Государственном театре юного зрителя в Евпатории состоится премьера спектакля "Маленькие трагедии" А.С Пушкина. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал режиссер ТЮЗа Андрей Пермяков.Новая премьера Режиссер отметил, что в тексте у Александра Сергеевича много того, что перекаливается с происходящим в мире, с тем, чем живет современный человек."Маленькие трагедии" - это уже название издателя. А у Пушкина было название "Опыты драматических изучений", и мы это сделали жанром спектакля", - уточнил собеседник. И отметил, что спектакль рассчитан на взрослого зрителя, потому что это как и "Каменный гость", и"Пир во время чумы", и "Скупой рыцарь", и "Моцарт и Сальери" - "серьезные драматические сюжеты, в которых все заканчивается всегда плохо, но мы с артистами пытаемся найти свет в каждом персонаже, в сюжетных линиях, в этом вызове Богу".По словам режиссера, в премьерном спектакле почти нет реквизитов.Зритель внутри спектакля"В нашем репертуаре за последнее время появилось много спектаклей для детей, сказок, которые удивляют своей разножанровостью. Мы ломаем четвертую стену (воображаемая стена между актерами и зрителями в традиционном "трехстенном" театре – ред.), экспериментируем в жанре мета-театра (это камерные игры на один вечер, заменяющие собой стандартные спектакли на сцене – ред.), стараемся, чтобы зритель не просто сидел в зале, но и соучаствовал, был внутри спектакля, сидя в зале", - признался Пермяков.Он рассказал, что, к примеру, в спектакле ТЮЗа "Трактирщица" действие начинается в гримерке. Зритель, приходя в зал, видит, как готовится сцена: монтируются декорации, уборщица моет полы, в гримерку приходят актеры - наносят грим, надевают костюмы и "ныряют в действие".Что в театре покажут зимой"В новогоднюю кампанию мы заходим с очень красивой музыкальной сказкой "Золушка" - классической, понятной, без всяких наворотов", - сказал Пермяков. И добавил, что эта постановка обещает быть не просто красивой, но и волшебной, о любви.Кроме того, сейчас при ТЮЗе также работает детская театральная студия "Золотой ключик", которую посещает больше 200 детей. И у юных артистов свои планы на новый сезон.Также он напомнил о том, что помимо спектаклей в театре работает зрительский клуб, в рамках которого зрители встречаются с артистами, режиссерами и художниками и обсуждают спектакли. Есть в ТЮЗе и проект "Предкам на заметку", где проходит читка современной драматургии и обсуждаются вопросы, которые особенно волнуют подростков."Кроме того, моя супруга Анастасия Пермякова начинает работу по постановке "Кота в сапогах". Это будет театр в театре, когда кот будет для всех остальных персонажей сказки создавать свой театр. И все происходящее как бы будет одним большим спектаклем", - поделился планами режиссер. И уточнил, что намерен обратиться к первоисточнику, к сказке Шарля Перро, перевести ее с французского языка, посмотреть, что было утеряно в советских переводах и написать свою пьесу, а также песни к ней в соавторстве с композитором Павлом Гавроновым.Ранее директор ТЮЗа, режиссер-постановщик Нина Пермякова рассказала РИА Новости Крым, что артисты Крымского Государственного ТЮЗа впервые приедут в Бахчисарай со спектаклем "Царевна-лягушка", который покажут на сцене местного дома культуры в среду, 15 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублейКрымский театр кукол работает над новой премьерой по УайльдуОт подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ
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крым, крымский тюз, александр пермяков, культура, общество, искусство , дети, театр, новости крыма
На сцене пепел и настоящее оружие: в ТЮЗе анонсировали премьеру
В Крымском ТЮЗе 25 и 26 ноября покажут премьеру спектакля "Маленькие трагедии" по Пушкину
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым.
25 и 26 ноября в Крымском Государственном театре юного зрителя в Евпатории состоится премьера спектакля "Маленькие трагедии" А.С Пушкина. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал режиссер ТЮЗа Андрей Пермяков.
Новая премьера
Режиссер отметил, что в тексте у Александра Сергеевича много того, что перекаливается с происходящим в мире, с тем, чем живет современный человек.
"Маленькие трагедии" - это уже название издателя. А у Пушкина было название "Опыты драматических изучений", и мы это сделали жанром спектакля", - уточнил собеседник. И отметил, что спектакль рассчитан на взрослого зрителя, потому что это как и "Каменный гость", и"Пир во время чумы", и "Скупой рыцарь", и "Моцарт и Сальери" - "серьезные драматические сюжеты, в которых все заканчивается всегда плохо, но мы с артистами пытаемся найти свет в каждом персонаже, в сюжетных линиях, в этом вызове Богу".
По словам режиссера, в премьерном спектакле почти нет реквизитов.
"Единственный реквизит, который будет - это пепел и настоящее оружие - шпаги, мечи, потому что у нас много фехтовальных сцен, боев. В этом есть некая метафора: если в мире остается только оружие, то он превратится в пепел", - сказал Пермяков.
Зритель внутри спектакля
"В нашем репертуаре за последнее время появилось много спектаклей для детей, сказок, которые удивляют своей разножанровостью. Мы ломаем четвертую стену (воображаемая стена между актерами и зрителями в традиционном "трехстенном" театре – ред.), экспериментируем в жанре мета-театра (это камерные игры на один вечер, заменяющие собой стандартные спектакли на сцене – ред.), стараемся, чтобы зритель не просто сидел в зале, но и соучаствовал, был внутри спектакля, сидя в зале", - признался Пермяков.
Он рассказал, что, к примеру, в спектакле ТЮЗа "Трактирщица" действие начинается в гримерке. Зритель, приходя в зал, видит, как готовится сцена: монтируются декорации, уборщица моет полы, в гримерку приходят актеры - наносят грим, надевают костюмы и "ныряют в действие".
"А в прошлом сезоне я выпустил "Каштанку" Чехова. Фактически весь сюжет сохранен без изменений и все персонажи, кроме самой Каштанки, говорят языком Чехова. У нас весь сюжет от лица Каштанки, которая говорит языком современной девочки-подростка. И когда дети приходят на спектакль – они моментально подключаются и по-другому впитывают сюжет", - отметил режиссер.
Что в театре покажут зимой
"В новогоднюю кампанию мы заходим с очень красивой музыкальной сказкой "Золушка" - классической, понятной, без всяких наворотов", - сказал Пермяков. И добавил, что эта постановка обещает быть не просто красивой, но и волшебной, о любви.
Кроме того, сейчас при ТЮЗе также работает детская театральная студия "Золотой ключик", которую посещает больше 200 детей. И у юных артистов свои планы на новый сезон.
"В феврале 2024 году актерская группа "Пластилин" выпустит спектакль "Яна нравится всем" - это современная пьеса про буллинг (травля - ред.) в школе. Пьеса остросоциальная, очень важная", - анонсировал режиссер.
Также он напомнил о том, что помимо спектаклей в театре работает зрительский клуб, в рамках которого зрители встречаются с артистами, режиссерами и художниками и обсуждают спектакли. Есть в ТЮЗе и проект "Предкам на заметку", где проходит читка современной драматургии и обсуждаются вопросы, которые особенно волнуют подростков.
"Кроме того, моя супруга Анастасия Пермякова начинает работу по постановке "Кота в сапогах". Это будет театр в театре, когда кот будет для всех остальных персонажей сказки создавать свой театр. И все происходящее как бы будет одним большим спектаклем", - поделился планами режиссер. И уточнил, что намерен обратиться к первоисточнику, к сказке Шарля Перро, перевести ее с французского языка, посмотреть, что было утеряно в советских переводах и написать свою пьесу, а также песни к ней в соавторстве с композитором Павлом Гавроновым.
Ранее директор ТЮЗа, режиссер-постановщик Нина Пермякова рассказала РИА Новости Крым, что артисты Крымского Государственного ТЮЗа впервые приедут в Бахчисарай
со спектаклем "Царевна-лягушка", который покажут на сцене местного дома культуры в среду, 15 ноября.
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