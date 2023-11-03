https://crimea.ria.ru/20231103/vpervye-za-36-let-v-krymskom-tyuze-sdelali-remont-za-17-millionov-rubley-1132546868.html

Впервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублей

Впервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Впервые за 36 лет: в Крымском ТЮЗе сделали ремонт за 17 миллионов рублей

Теперь сотрудникам Крымского Государственного театра юного зрителя не придется латать ветхую кровлю, греться зимой у обогревателей, задыхаться летом от жары без РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T14:39

2023-11-03T14:39

2023-11-03T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Теперь сотрудникам Крымского Государственного театра юного зрителя не придется латать ветхую кровлю, греться зимой у обогревателей, задыхаться летом от жары без кондиционеров и репетировать в тесных классах. Впервые за 36 лет здесь выполнили капитальный ремонт нескольких помещений, расположенных в Евпатории на улице Бартенева, 5.Капремонт за федеральные деньги"У нас была совершенно жуткая входная часть – ее отремонтировали, еще сделали новые репетиционные залы, туалеты и душевые", - говорит, встречая на КПП, директор ТЮЗа Нина Пермякова.По ее словам, косметические ремонты делали здесь и раньше, что-то "подмазывали и подкрашивали", ведь есть помещения, которым больше века. Но капитальный ремонт здание театра "увидело" впервые за 36 лет.В новых помещениях пахнет свежим ремонтом и чистотой, тепло. В гримерках – мужской и женской теперь есть душевые, где артисты смогут освежиться после выступления, смыть грим. А два новых репетиционных класса – просторные и светлые. Раньше здесь были тесные коморки.Но директор убеждена, что уличная сцена очень нужна ТЮЗу. Так, во время пандемии, когда театры не работали, здесь для детей и их родителей показывали спектакли – территория позволяет. Так что она не теряет надежды, что со временем у ТЮЗа все-таки появится еще один зрительный зал – под открытым небом."Мы не избалованы любовью вышестоящих лиц, поэтому мы все бережем. У нас есть вещи и мебель, которым столько же лет, сколько и нашему театру", - рассказывает она, показывая отремонтированные помещения.Так, в одном из репетиционных залов до сих пор стоит старенькое пианино, когда-то подаренное жителями города. Рабочее. Были времена, когда даже ткань для пошива костюмов приходилось покупать в секонд-хенде, вспоминает режиссер-постановщик."За последние годы мы стали участниками очень многих программ и проектов. И капремонт сделали, и получаем средства на приобретение оборудования – светового, звукового, кресла обновили в зале. Мы настолько к этому не привыкли! Сердечная благодарность всем, кто к этому причастен. Это не для галочки, это реальная помощь для театров, которые работают для детей и молодежи", - признается Пермякова. И добавляет: "теперь в отремонтированные помещения нужно купить мебель, необходимую для работы".Не просто детский театрКрымский государственный театр юного зрителя был создан 22 августа 2019 года на базе Международного центра театрального искусства "Золотой ключик", который ведет отчет своей биографии с 31 мая 1987 года.Сейчас в театре больше 120 сотрудников. Артисты все приезжие – из Уфы, Омска, Самары, Казани, Перми, Ижевска.Сами сотрудники ТЮЗа называют помещения на улице Бартенева территорией "Золотого ключика" – здесь в основном проходят репетиции. Идет работа в студиях: музыкальной, танцевальной, драматической, прикладного искусства. Также здесь расположены художественный цех, бутафорский и столярный.Помимо спектаклей в театре работает зрительский клуб, в рамках которого театралы встречаются с артистами, режиссерами и художниками и обсуждают спектакли. Создан читательский клуб – здесь говорят о литературе. Есть в ТЮЗе и проект "Предкам на заметку", где проходит читка современной драматургии и обсуждаются вопросы, которые особенно волнуют подростков."Наш театр стал центром притяжения очень разных людей. Да, мы ТЮЗ, но мы театр, куда приходят всей семьей. У нас есть спектакли и для самых маленьких, и для детей среднего возраста, и для подростков, и для взрослых. Важно, чтобы театр дарил не только эмоции, но и давал возможность размышлять, плакать и смеяться. И чтобы дома можно было обсуждать увиденные спектакли. Театр должен объединять семью. Это наша главная цель", - говорит Пермякова. И добавляет, что работать в современных комфортных условиях куда приятнее.Капремонты в ТЮЗе еще будутПо его словам, уже выполненный ремонт облегчит коллективу работу, сделает ее более комфортной. Более того, другие помещения ТЮЗа также будут отреставрированы, это входит в "дальнейшие планы"."На сегодняшний день выполненные работы – это еще не окончательная точка в ремонте Крымского государственного театра юного зрителя", - заверил Лобарев.Специалисты уже приступают к разработке проектно-сметной документации.Читайте также на РИА Новости Крым:Ливадийский дворец готовит сюрприз для посетителейСудьба "Украины": в Феодосии городу вернули кинотеатр - что дальшеОт подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, евпатория, крымский тюз, искусство , культура, театр, общество, новости крыма