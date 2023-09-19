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Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду
Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду
В ноябре новый режиссер Крымского академического театра кукол Дмитрий Смирнов представит на суд зрителей свой крымский дебют - спектакль "Великан-эгоист" по... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T07:59
2023-09-19T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В ноябре новый режиссер Крымского академического театра кукол Дмитрий Смирнов представит на суд зрителей свой крымский дебют - спектакль "Великан-эгоист" по сказке Оскара Уайльда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель литературно-драматургической части театра Галина Телегина.Как уточнила Телегина, Дмитрий Смирнов раньше работал в Рыбинском театре кукол (Ярославская область – ред.)."Специфика работы нашего театра такова, что сначала полностью готовится материальная часть – декорации, куклы, реквизит, а уже потом приступают к работе артисты", - объяснила Телегина.По ее словам, материал в работе очень интересный, спектакль обещает быть таким же. Постановка рассчитана на аудиторию старше пяти лет. "Думаю, что зритель будет приятно удивлен", - сказала сотрудница театра.Интересно, что одним из действующих лиц спектакля является Мороз, сказка вполне "вписывается в новогоднюю кампанию". Телегина не исключила, что постановка станет основным спектаклем, который будут показывать в дни новогодних каникул.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующая литературно-драматической частью драмтеатра Людмила Касьяненко рассказала, что первой премьерой 203 театрального сезона в Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького станет спектакль по пьесе писателя, сценариста и драматурга Михаила Умнова "Позывной "Свет".Читайте также на РИА Новости Крым:Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в СевастополеМашков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураганОт подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ
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крым, культура, театр, искусство , новости крыма, галина телегина, крымский академический театр кукол, дети
Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду

В Крымском академическом театре кукол работают над премьерой "Великан-эгоист" по Уайльду

07:59 19.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗрительный зал в театре
Зрительный зал в театре - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В ноябре новый режиссер Крымского академического театра кукол Дмитрий Смирнов представит на суд зрителей свой крымский дебют - спектакль "Великан-эгоист" по сказке Оскара Уайльда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель литературно-драматургической части театра Галина Телегина.
"В коллектив пришел новый режиссер Дмитрий Смирнов и он будет дебютировать со спектаклем "Великан-эгоист" по сказке Оскара Уайльда. Премьера ожидается в ноябре", - сообщила она и отметила, что работа над новым спектаклем началась еще 5 сентября.
Как уточнила Телегина, Дмитрий Смирнов раньше работал в Рыбинском театре кукол (Ярославская область – ред.).
"Специфика работы нашего театра такова, что сначала полностью готовится материальная часть – декорации, куклы, реквизит, а уже потом приступают к работе артисты", - объяснила Телегина.
По ее словам, материал в работе очень интересный, спектакль обещает быть таким же. Постановка рассчитана на аудиторию старше пяти лет.
"Думаю, что зритель будет приятно удивлен", - сказала сотрудница театра.
Интересно, что одним из действующих лиц спектакля является Мороз, сказка вполне "вписывается в новогоднюю кампанию". Телегина не исключила, что постановка станет основным спектаклем, который будут показывать в дни новогодних каникул.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующая литературно-драматической частью драмтеатра Людмила Касьяненко рассказала, что первой премьерой 203 театрального сезона в Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького станет спектакль по пьесе писателя, сценариста и драматурга Михаила Умнова "Позывной "Свет".
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