https://crimea.ria.ru/20230919/krymskiy-teatr-kukol-rabotaet-nad-novoy-premeroy-po-uayldu-1131493632.html

Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду

Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Крымский театр кукол работает над новой премьерой по Уайльду

В ноябре новый режиссер Крымского академического театра кукол Дмитрий Смирнов представит на суд зрителей свой крымский дебют - спектакль "Великан-эгоист" по... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T07:59

2023-09-19T07:59

2023-09-19T07:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. В ноябре новый режиссер Крымского академического театра кукол Дмитрий Смирнов представит на суд зрителей свой крымский дебют - спектакль "Великан-эгоист" по сказке Оскара Уайльда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель литературно-драматургической части театра Галина Телегина.Как уточнила Телегина, Дмитрий Смирнов раньше работал в Рыбинском театре кукол (Ярославская область – ред.)."Специфика работы нашего театра такова, что сначала полностью готовится материальная часть – декорации, куклы, реквизит, а уже потом приступают к работе артисты", - объяснила Телегина.По ее словам, материал в работе очень интересный, спектакль обещает быть таким же. Постановка рассчитана на аудиторию старше пяти лет. "Думаю, что зритель будет приятно удивлен", - сказала сотрудница театра.Интересно, что одним из действующих лиц спектакля является Мороз, сказка вполне "вписывается в новогоднюю кампанию". Телегина не исключила, что постановка станет основным спектаклем, который будут показывать в дни новогодних каникул.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующая литературно-драматической частью драмтеатра Людмила Касьяненко рассказала, что первой премьерой 203 театрального сезона в Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького станет спектакль по пьесе писателя, сценариста и драматурга Михаила Умнова "Позывной "Свет".Читайте также на РИА Новости Крым:Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в СевастополеМашков о своем "Бумбараше" в Севастополе: будем играть даже в ураганОт подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура, театр, искусство , новости крыма, галина телегина, крымский академический театр кукол, дети