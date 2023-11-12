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Ливни сменит сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Ливни сменит сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
Ливни сменит сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Ливни сменит сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье ночью и утром в Крыму ожидаются сильные дожи, к обеду осадки прекратятся, но сохранится ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье ночью и утром в Крыму ожидаются сильные дожи, к обеду осадки прекратятся, но сохранится ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дожди, местами сильные. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +15…17.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром дождь, временами сильный, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +14…16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью пройдут дожди и до +15, днем осадки прекратятся, а воздух потеплеет всего на один градус - до +16. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. В Севастополе был остановлен рейд, порывы ветра повалили деревья и порвали линии электропередачи. Вечером в субботу МЧС предупредили об усилении ветра до 27 метров в секунду. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье циклон принесет в Крым холодную ветвь атмосферного фронта, пройдут дожди в сопровождении сильного штормового ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхКогда тепло вернется в дома крымской столицыАномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые
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4.7
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крым, севастополь, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, евпатория, ялта, алушта, судак, феодосия, новости крыма
Ливни сменит сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ветер усилится до 25 метров в секунду

00:01 12.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна. Шторм
Алушта. Ранняя весна. Шторм - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье ночью и утром в Крыму ожидаются сильные дожи, к обеду осадки прекратятся, но сохранится ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье ночью и утром дождь, местами сильный, днем осадки прекратятся. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, в горах +5…10; днем +15…20, в горах +7…12 градусов", - сообщили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дожди, местами сильные. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +15…17.
В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром дождь, временами сильный, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +14…16 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью пройдут дожди и до +15, днем осадки прекратятся, а воздух потеплеет всего на один градус - до +16.
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. В Севастополе был остановлен рейд, порывы ветра повалили деревья и порвали линии электропередачи. Вечером в субботу МЧС предупредили об усилении ветра до 27 метров в секунду.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье циклон принесет в Крым холодную ветвь атмосферного фронта, пройдут дожди в сопровождении сильного штормового ветра.
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КрымСевастопольКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольЕвпаторияЯлтаАлуштаСудакФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Ливни сменит сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 ноября
23:41Шторм в Крыму: ветер усилится до 27 метров в секунду
23:03Стихия обрушилась на Крым и Севастополь: закрыт рейд, повреждены сети
22:10Крымский мост вечером в субботу: как обстановка
21:11Три человека пострадали в столкновении минивэна и легковушки в Крыму
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