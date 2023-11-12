https://crimea.ria.ru/20231112/livni-smenit-silnyy-veter-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1132735276.html

Ливни сменит сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье

Ливни сменит сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Ливни сменит сильный ветер: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье ночью и утром в Крыму ожидаются сильные дожи, к обеду осадки прекратятся, но сохранится ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T00:01

2023-11-12T00:01

2023-11-12T00:01

крым

севастополь

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

евпатория

ялта

алушта

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье ночью и утром в Крыму ожидаются сильные дожи, к обеду осадки прекратятся, но сохранится ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дожди, местами сильные. Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…13, днем +15…17.В Севастополе переменная облачность. Ночью, утром дождь, временами сильный, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 20-25 м/с. Температура воздуха ночью и днем +14…16 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью пройдут дожди и до +15, днем осадки прекратятся, а воздух потеплеет всего на один градус - до +16. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. В Севастополе был остановлен рейд, порывы ветра повалили деревья и порвали линии электропередачи. Вечером в субботу МЧС предупредили об усилении ветра до 27 метров в секунду. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в воскресенье циклон принесет в Крым холодную ветвь атмосферного фронта, пройдут дожди в сопровождении сильного штормового ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:Фронт окклюзий: чего ждать от погоды в Крыму на выходныхКогда тепло вернется в дома крымской столицыАномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые

крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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