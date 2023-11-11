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Крымский мост вечером в субботу: как обстановка - РИА Новости Крым, 11.11.2023
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Крымский мост вечером в субботу: как обстановка
Крымский мост вечером в субботу: как обстановка - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Крымский мост вечером в субботу: как обстановка
Вечером в субботу проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T22:10
2023-11-11T22:10
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в субботу проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."К 22:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.Очередь на выезд из Крыма в субботу начала скапливаться около 15:00. Тогда со стороны Керчи ожидали проезда 95 транспортных средств. Спустя час выезда из Крыма ожидали 130 транспортных средств, движение со стороны Тамани было свободным.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, краснодарский край, тамань, новости крыма
Крымский мост вечером в субботу: как обстановка

Проезд к Крымскому мосту к вечеру субботы свободен с двух сторон

22:10 11.11.2023
 
© РИА Новости КрымПодъезд к досмотровому комплексу на Крымском мосту
Подъезд к досмотровому комплексу на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Вечером в субботу проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен с двух сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"К 22:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Очередь на выезд из Крыма в субботу начала скапливаться около 15:00. Тогда со стороны Керчи ожидали проезда 95 транспортных средств. Спустя час выезда из Крыма ожидали 130 транспортных средств, движение со стороны Тамани было свободным.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаОбществоКерчьКраснодарский крайТаманьНовости Крыма
 
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