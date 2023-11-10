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У Крымского моста растет очередь: оперативная информация - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231110/u-krymskogo-mosta-rastet-ochered-operativnaya-informatsiya-1132711649.html
У Крымского моста растет очередь: оперативная информация
У Крымского моста растет очередь: оперативная информация - РИА Новости Крым, 10.11.2023
У Крымского моста растет очередь: оперативная информация
Почти 100 автомобилей ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом в пятницу днем сообщили в в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T15:18
2023-11-10T15:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Почти 100 автомобилей ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом в пятницу днем сообщили в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231110/chto-proiskhodit-na-kerchenskoy-paromnoy-pereprave-v-pyatnitsu-utrom-1132704035.html
крымский мост
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крымский мост, логистика, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
У Крымского моста растет очередь: оперативная информация

В очереди на досмотр у Крымского моста со стороны Керчи находятся 95 автомобилей

15:18 10.11.2023 (обновлено: 15:19 10.11.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Почти 100 автомобилей ожидают проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи. Об этом в пятницу днем сообщили в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 95 транспортных средств", – сказано в сообщении.

Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилисты должны пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед пунктами контроля скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
09:56
Что происходит на Керченской паромной переправе в пятницу утромКерченская переправа в пятницу работает обычном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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