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Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле

Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле

В столице Крыма в эти выходные дни - 11 и 12 ноября - пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T22:31

2023-11-10T22:31

2023-11-10T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В столице Крыма в эти выходные дни - 11 и 12 ноября - пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в администрации Симферополя."В субботу ярмарки выходного дня пройдут по адресам: ул. Аэрофлотская, 16, ул. Энергетиков, 2 (Грэсовский), ул. Героев, Сталинграда, 8, ул. Залесская, 97", - уточнили в Telegram-канале администрации.Также 11 ноября продовольственные ярмарки организовывает и минсельхоз Крыма на улицах Киевская, 177, Кечкеметская/Б. Куна и Севастопольская, 80/3.Кроме того, по сообщению горадминистрации Симферополя, в воскресенье купить продукты от крымских производителей по невысоким ценам можно будет на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119.Ранее сотрудники минпромполитики республики в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен на овощи и сахар в ряде крымских магазинов и рынков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единстваЯйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в КрымуЦены в Крыму: какие товары ударят по кошельку

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