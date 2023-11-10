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Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле
Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле
В столице Крыма в эти выходные дни - 11 и 12 ноября - пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T22:31
2023-11-10T22:31
крым
симферополь
ярмарка
администрация симферополя
минспорта крыма
общество
цены в крыму
цены и тарифы
торговля
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В столице Крыма в эти выходные дни - 11 и 12 ноября - пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в администрации Симферополя."В субботу ярмарки выходного дня пройдут по адресам: ул. Аэрофлотская, 16, ул. Энергетиков, 2 (Грэсовский), ул. Героев, Сталинграда, 8, ул. Залесская, 97", - уточнили в Telegram-канале администрации.Также 11 ноября продовольственные ярмарки организовывает и минсельхоз Крыма на улицах Киевская, 177, Кечкеметская/Б. Куна и Севастопольская, 80/3.Кроме того, по сообщению горадминистрации Симферополя, в воскресенье купить продукты от крымских производителей по невысоким ценам можно будет на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119.Ранее сотрудники минпромполитики республики в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен на овощи и сахар в ряде крымских магазинов и рынков.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе проведут большую агроярмарку в День народного единстваЯйца, хлеб и борщевой набор: что подорожало и подешевело в КрымуЦены в Крыму: какие товары ударят по кошельку
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, симферополь, ярмарка, администрация симферополя, минспорта крыма, общество, цены в крыму, цены и тарифы, торговля, сельское хозяйство, новости крыма
Ярмарки выходного дня в Симферополе: где купить продукты дешевле

Аграрии Крыма съедутся в Симферополь на ярмарки выходного дня

22:31 10.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродовольственная ярмарка во Владивостоке
Продовольственная ярмарка во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В столице Крыма в эти выходные дни - 11 и 12 ноября - пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в администрации Симферополя.
"В субботу ярмарки выходного дня пройдут по адресам: ул. Аэрофлотская, 16, ул. Энергетиков, 2 (Грэсовский), ул. Героев, Сталинграда, 8, ул. Залесская, 97", - уточнили в Telegram-канале администрации.
Также 11 ноября продовольственные ярмарки организовывает и минсельхоз Крыма на улицах Киевская, 177, Кечкеметская/Б. Куна и Севастопольская, 80/3.
Кроме того, по сообщению горадминистрации Симферополя, в воскресенье купить продукты от крымских производителей по невысоким ценам можно будет на улицах Мате Залки, 17 и Балаклавская, 119.
Ранее сотрудники минпромполитики республики в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен на овощи и сахар в ряде крымских магазинов и рынков.
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КрымСимферопольЯрмаркаАдминистрация СимферополяМинспорта КрымаОбществоЦены в КрымуЦены и тарифыТорговляСельское хозяйствоНовости Крыма
 
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00:00Какой сегодня праздник: 11 ноября
23:13Главные новости Крыма: 10 ноября
22:50Главное за день: 10 ноября
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