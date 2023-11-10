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Главные новости Крыма: 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Главные новости Крыма: 10 ноября
Главные новости Крыма: 10 ноября - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Главные новости Крыма: 10 ноября
Над Крымом сбиты два беспилотника ВСУ. В республике определили основные направления расходов бюджета в 2024 году. Школы полуострова в этом году подключат к... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T23:13
2023-11-10T23:13
крым
севастополь
общество
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом сбиты два беспилотника ВСУ. В республике определили основные направления расходов бюджета в 2024 году. Школы полуострова в этом году подключат к проекту по внедрению безналичной оплаты питания и пропуска в учебные учреждения по банковским картам. В Севастополе открыли новую поликлинику. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотники ВСУ сбиты над КрымомВ ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника самолетного типа над Крымом. Еще один украинский дрон уничтожен над территорией Тульской области, добавили в министерстве."В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым", – сообщает Telegram-канал ведомства.На что потратят бюджет Крыма-2024Самые крупные расходы бюджета Крыма на 2024 год предусмотрены на сферу образования, строительство и ремонт дорог, а также здравоохранение и социальные выплаты, сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико."Из самых больших расходов: 23% – это образование и 23% – это дороги. На втором месте – здравоохранение, на третьем – социальные выплаты", – уточнила Кивико.Все соцвыплаты в 2024 году сохранятся и будут выплачиваться в полном объеме в установленные даты, добавила вице-премьер.Карты в школах КрымаВсе школы Крыма в этом учебном году будут задействованы в проекте по внедрению безналичной оплаты питания и пропуска в учебные учреждения по банковским картам, сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова."В настоящий момент есть "дорожная карта" реализации проекта. Планируем, что к концу года все школы будут в той или иной степени в нем задействованы, потому что потребуется два-три месяца, чтобы внедрить и запустить эту систему, обучить всех", – сказала Беспалова.Новая поликлиника в СевастополеВ Казачьей бухте Севастополя открылась новая поликлиника, сообщил губернатор города Михаил Раззвожаев. Она рассчитана на 320 посещений в смену и сможет обслуживать 10 тысяч взрослых и 3,5 тысячи детей.В поликлинике уже сформирован штат терапевтов и педиатров. А вот узких специалистов не хватает - пока они будут вести прием по графику.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, севастополь, общество, безопасность республики крым и севастополя, здравоохранение в крыму и севастополе, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), образование в крыму и севастополе, крымский бюджет, новости крыма
Главные новости Крыма: 10 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 10 ноября

23:13 10.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Над Крымом сбиты два беспилотника ВСУ. В республике определили основные направления расходов бюджета в 2024 году. Школы полуострова в этом году подключат к проекту по внедрению безналичной оплаты питания и пропуска в учебные учреждения по банковским картам. В Севастополе открыли новую поликлинику.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Беспилотники ВСУ сбиты над Крымом

В ночь на понедельник российские средства противовоздушной обороны перехватили два беспилотника самолетного типа над Крымом. Еще один украинский дрон уничтожен над территорией Тульской области, добавили в министерстве.
"В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Республики Крым", – сообщает Telegram-канал ведомства.

На что потратят бюджет Крыма-2024

Самые крупные расходы бюджета Крыма на 2024 год предусмотрены на сферу образования, строительство и ремонт дорог, а также здравоохранение и социальные выплаты, сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.
"Из самых больших расходов: 23% – это образование и 23% – это дороги. На втором месте – здравоохранение, на третьем – социальные выплаты", – уточнила Кивико.
Все соцвыплаты в 2024 году сохранятся и будут выплачиваться в полном объеме в установленные даты, добавила вице-премьер.

Карты в школах Крыма

Все школы Крыма в этом учебном году будут задействованы в проекте по внедрению безналичной оплаты питания и пропуска в учебные учреждения по банковским картам, сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
"В настоящий момент есть "дорожная карта" реализации проекта. Планируем, что к концу года все школы будут в той или иной степени в нем задействованы, потому что потребуется два-три месяца, чтобы внедрить и запустить эту систему, обучить всех", – сказала Беспалова.

Новая поликлиника в Севастополе

В Казачьей бухте Севастополя открылась новая поликлиника, сообщил губернатор города Михаил Раззвожаев. Она рассчитана на 320 посещений в смену и сможет обслуживать 10 тысяч взрослых и 3,5 тысячи детей.
В поликлинике уже сформирован штат терапевтов и педиатров. А вот узких специалистов не хватает - пока они будут вести прием по графику.
 
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