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Главные новости Крыма: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Главные новости Крыма: 9 ноября
Главные новости Крыма: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Главные новости Крыма: 9 ноября
Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма. Председатель ЛДПР в Крыму передал дроны-камикадзе "Жириновский" бойцам отдельного... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T22:59
2023-11-09T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма. Председатель ЛДПР в Крыму передал дроны-камикадзе "Жириновский" бойцам отдельного мотострелкового батальона ВС РФ. В столице полуострова открыли памятник погибшему год назад замглавы Херсонской области Кириллу Стремоусову. Доцент КФУ оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России. В Симферополе в течение недели ожидаются перебои в телерадиовещании.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Нептун" над Черным моремВечером в четверг российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова украинскую противокорабельную ракету "Нептун". При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на внешнем рейде города военные уничтожили воздушную цель.Дроны-камикадзе "Жириновский" передали в зону СВОВ четверг в здании крымского парламента в рамках визита в республику председателя ЛДПР Леонида Слуцкого дроны-камикадзе "Жириновский", названные в честь бывшего лидера партии, передали бойцам отдельного мотострелкового батальона ВС РФ, базирующегося на Херсонском направлении.Беспилотник "Жириновский" уже прошел проверку в боевых условиях и прекрасно себя зарекомендовал. Дальность полета дрона - 12 км, они могут поднимать вес до трех килограммов. Оператор БПЛА не должен находиться в непосредственной близости от цели, что существенно снижает риски, исключает потери наших военных. Они поступят на передовую менее чем через сутки и уже будут выполнять боевые задачи.В Симферополе открыли памятник СтремоусовуВ годовщину гибели российского политического и общественного деятеля, замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в Симферополе открыли памятник на его могиле. Монумент выполнен в виде скульптуры Стремоусова в полный рост. Он изображен одетым повседневную одежду и футболку с символом "Z". Автор монумента - скульптор Андрей Ковальчук.Доцент КФУ оштрафован за дискредитацию ВС РФДоцент одной из кафедр Крымского федерального университета оштрафован на 32 тысячи рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Кроме того, он признан виновным в публичной пропаганде нацистской атрибутики в социальной сети.Факт противоправной деятельности преподавателя был установлен сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РК совместно с сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю.Сбои в телерадиовещанииВ Симферополе с 9 по 16 ноября возможны перерывы в вещании телевидения и радио. С 10.35 до 17.00 ежедневно будет отсутствовать вещание в FM-диапазоне радио "Спутник в Крыму", "Радио Крым", "Море", "Крым Точка", а также телеканалов "Крым 24", "Первый Крымский".Причина – профилактические работы.Аборты в госбольницахИскусственное прерывание беременности в Крыму будут проводить только в государственных медучреждениях – частные клиники уже уведомили о своем добровольном отказе от проведения таких операций, сообщил глава минздрава республики Константин Скорупский.
https://crimea.ria.ru/20231109/bespodobnaya-raketa-v-ssha-voskhitilis-unikalnym-russkim-oruzhiem-1132676692.html
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крым, главное за день, новости крыма, аборт, кирилл стремоусов, общество, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Главные новости Крыма: 9 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 9 ноября

22:59 09.11.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма. Председатель ЛДПР в Крыму передал дроны-камикадзе "Жириновский" бойцам отдельного мотострелкового батальона ВС РФ. В столице полуострова открыли памятник погибшему год назад замглавы Херсонской области Кириллу Стремоусову. Доцент КФУ оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России. В Симферополе в течение недели ожидаются перебои в телерадиовещании.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

"Нептун" над Черным морем

Вечером в четверг российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова украинскую противокорабельную ракету "Нептун". При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на внешнем рейде города военные уничтожили воздушную цель.

Дроны-камикадзе "Жириновский" передали в зону СВО

В четверг в здании крымского парламента в рамках визита в республику председателя ЛДПР Леонида Слуцкого дроны-камикадзе "Жириновский", названные в честь бывшего лидера партии, передали бойцам отдельного мотострелкового батальона ВС РФ, базирующегося на Херсонском направлении.
Беспилотник "Жириновский" уже прошел проверку в боевых условиях и прекрасно себя зарекомендовал. Дальность полета дрона - 12 км, они могут поднимать вес до трех килограммов. Оператор БПЛА не должен находиться в непосредственной близости от цели, что существенно снижает риски, исключает потери наших военных. Они поступят на передовую менее чем через сутки и уже будут выполнять боевые задачи.
Расчет БРК Бастион - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
08:48
"Бесподобная" ракета: в США восхитились уникальным русским оружием

В Симферополе открыли памятник Стремоусову

В годовщину гибели российского политического и общественного деятеля, замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в Симферополе открыли памятник на его могиле.
Монумент выполнен в виде скульптуры Стремоусова в полный рост. Он изображен одетым повседневную одежду и футболку с символом "Z". Автор монумента - скульптор Андрей Ковальчук.

Доцент КФУ оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Доцент одной из кафедр Крымского федерального университета оштрафован на 32 тысячи рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Кроме того, он признан виновным в публичной пропаганде нацистской атрибутики в социальной сети.
Факт противоправной деятельности преподавателя был установлен сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РК совместно с сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Сбои в телерадиовещании

В Симферополе с 9 по 16 ноября возможны перерывы в вещании телевидения и радио. С 10.35 до 17.00 ежедневно будет отсутствовать вещание в FM-диапазоне радио "Спутник в Крыму", "Радио Крым", "Море", "Крым Точка", а также телеканалов "Крым 24", "Первый Крымский".
Причина – профилактические работы.
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08:28
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Аборты в госбольницах

Искусственное прерывание беременности в Крыму будут проводить только в государственных медучреждениях – частные клиники уже уведомили о своем добровольном отказе от проведения таких операций, сообщил глава минздрава республики Константин Скорупский.
"Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства", – пояснил свою позицию министр.
Возле здания панорамы обороны Севастополя обнаружен немецкий боеприпас времен Великой Отечественной войны
20:02
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Заголовок открываемого материала
22:59Главные новости Крыма: 9 ноября
22:23Главное за день: 9 ноября
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20:41Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА
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