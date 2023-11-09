https://crimea.ria.ru/20231109/glavnye-novosti-kryma-9-noyabrya-1132697860.html

Главные новости Крыма: 9 ноября

Главные новости Крыма: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Главные новости Крыма: 9 ноября

Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма. Председатель ЛДПР в Крыму передал дроны-камикадзе "Жириновский" бойцам отдельного... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T22:59

2023-11-09T22:59

2023-11-09T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Украинская противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма. Председатель ЛДПР в Крыму передал дроны-камикадзе "Жириновский" бойцам отдельного мотострелкового батальона ВС РФ. В столице полуострова открыли памятник погибшему год назад замглавы Херсонской области Кириллу Стремоусову. Доцент КФУ оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил России. В Симферополе в течение недели ожидаются перебои в телерадиовещании.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым."Нептун" над Черным моремВечером в четверг российские системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова украинскую противокорабельную ракету "Нептун". При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на внешнем рейде города военные уничтожили воздушную цель.Дроны-камикадзе "Жириновский" передали в зону СВОВ четверг в здании крымского парламента в рамках визита в республику председателя ЛДПР Леонида Слуцкого дроны-камикадзе "Жириновский", названные в честь бывшего лидера партии, передали бойцам отдельного мотострелкового батальона ВС РФ, базирующегося на Херсонском направлении.Беспилотник "Жириновский" уже прошел проверку в боевых условиях и прекрасно себя зарекомендовал. Дальность полета дрона - 12 км, они могут поднимать вес до трех килограммов. Оператор БПЛА не должен находиться в непосредственной близости от цели, что существенно снижает риски, исключает потери наших военных. Они поступят на передовую менее чем через сутки и уже будут выполнять боевые задачи.В Симферополе открыли памятник СтремоусовуВ годовщину гибели российского политического и общественного деятеля, замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова в Симферополе открыли памятник на его могиле. Монумент выполнен в виде скульптуры Стремоусова в полный рост. Он изображен одетым повседневную одежду и футболку с символом "Z". Автор монумента - скульптор Андрей Ковальчук.Доцент КФУ оштрафован за дискредитацию ВС РФДоцент одной из кафедр Крымского федерального университета оштрафован на 32 тысячи рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Кроме того, он признан виновным в публичной пропаганде нацистской атрибутики в социальной сети.Факт противоправной деятельности преподавателя был установлен сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по РК совместно с сотрудниками УФСБ России по Крыму и Севастополю.Сбои в телерадиовещанииВ Симферополе с 9 по 16 ноября возможны перерывы в вещании телевидения и радио. С 10.35 до 17.00 ежедневно будет отсутствовать вещание в FM-диапазоне радио "Спутник в Крыму", "Радио Крым", "Море", "Крым Точка", а также телеканалов "Крым 24", "Первый Крымский".Причина – профилактические работы.Аборты в госбольницахИскусственное прерывание беременности в Крыму будут проводить только в государственных медучреждениях – частные клиники уже уведомили о своем добровольном отказе от проведения таких операций, сообщил глава минздрава республики Константин Скорупский.

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https://crimea.ria.ru/20231109/unikalnye-raboty-v-skale-kak-idet-rekonstruktsiya-vorontsovskogo-dvortsa-1132670488.html

https://crimea.ria.ru/20231109/v-krymu-obezvredili-prolezhavshie-80-let-v-zemle-boepripasy-1132698282.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, аборт, кирилл стремоусов, общество, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым