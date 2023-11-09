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В Крыму в течение недели возможны перебои в теле- и радиовещании
В Крыму в течение недели возможны перебои в теле- и радиовещании - РИА Новости Крым, 09.11.2023
В Крыму в течение недели возможны перебои в теле- и радиовещании
В столице Крыма в течение восьми дней возможны перебои в вещании телевидения и радио, в том числе радио "Спутник в Крыму". РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T19:04
2023-11-09T19:04
2023-11-09T19:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В столице Крыма в течение восьми дней возможны перебои в вещании телевидения и радио, в том числе радио "Спутник в Крыму".Также до 16 ноября в аналогичный временной период возможны технологические перерывы в трансляциях следующих телеканалов и радиостанций: "Крым 24", "Первый Крымский", "Радио Крым", "Море", "Крым Точка".Причина перерывов в вещании – профилактические работы.Радио "Спутник в Крыму" с мая начал вещание еще в двух крымских регионах - Судаке и Коктебеле. Охват вещания радио "Спутник в Крыму" на территории полуострова составляет практически 95%. Трансляция ведется 24 часа, язык вещания - русский. Собственный контент при этом составляет почти семь часов в сутки или 47 часов в неделю. Ежедневно по будням на радио выходит 12 выпусков новостей о главных событиях в Крыму, России и мире. Прямой эфир радио можно слушать и в интернете - на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел"Спутник в Крыму" расширяет горизонтыРадио "Спутник в Крыму" отмечено спортивной наградой республики
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, радио, телевидение, общество, ртпц крыма, новости крыма
В Крыму в течение недели возможны перебои в теле- и радиовещании
В Симферополе до 16 ноября из-за профилактики ожидаются перерывы в теле- и радиовещании