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Главные новости Крыма: 8 ноября

Главные новости Крыма: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Главные новости Крыма: 8 ноября

В Крыму постоят еще два образовательных объекта. Завышение цен на овощи "борщевого набора" и сахар выявили в нескольких районах Крыма. Киев пытается раскачать... РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T22:57

2023-11-08T22:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму постоят еще два образовательных объекта. Завышение цен на овощи "борщевого набора" и сахар выявили в нескольких районах Крыма. Киев пытается раскачать межнациональную тему на полуострове. Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым. Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В двух районах Крыма к 2026 году построят школу и детсадРаспоряжения главы РК об определении единых подрядчиков размещены на официальном портале республиканского правительства. Новая школа на 600 мест появится в селе Укромном Симферопольского района. В селе Вольное Джанкойского района построят детсад. Подорожал "борщевой набор" и сахарВ Крыму в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен на овощи и сахар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По данным минпромполитики РК, в Феодосии и поселке Коктебель проверили 29 предприятий розничной торговли. На рынке "Крымский" выявлены нарушения: отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен.Киев пытается раскачать межнациональную тему в КрымуКиев пытается раскачать в Крыму межнациональную тему, однако все эти попытки пресекаются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Методы используются разные – от подрывной работы в соцсетях до попыток терактов. Враги организуют информационные кампании, в ходе которых пытаются представить арестованных или осужденных экстремистов жертвами преследований по национальному признаку. Это один из распространенных приемов", - рассказал руководитель региона.Аксенов предложил субсидировать билеты в КрымНивелировать сложности логистики в Крым могло бы снижение цен на билеты за счет государственных субсидий. Такое мнение выразил глава региона Сергей Аксенов.Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветромНочью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер 17-22 м/с, сообщает главное управление МЧС России по республике.

https://crimea.ria.ru/20231108/tseny-v-krymu-kakie-tovary-udaryat-po-koshelku-1132646128.html

https://crimea.ria.ru/20231108/v-novye-morskie-kurorty-kryma-i-drugikh-regionov-rf-vlozhat-1-trln-rubley-1132669973.html

https://crimea.ria.ru/20231108/kogda-teplo-vernetsya-v-doma-krymskoy-stolitsy-1132661671.html

https://crimea.ria.ru/20231108/anomalnyy-noyabr-v-krymu-tsvetet-shafran---chto-govoryat-uchenye-1132631977.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, политика, экономика, сельское хозяйство, общество, происшествия, новости крыма