https://crimea.ria.ru/20231108/glavnye-novosti-kryma-8-noyabrya-1132672420.html
Главные новости Крыма: 8 ноября
Главные новости Крыма: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Главные новости Крыма: 8 ноября
В Крыму постоят еще два образовательных объекта. Завышение цен на овощи "борщевого набора" и сахар выявили в нескольких районах Крыма. Киев пытается раскачать... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T22:57
2023-11-08T22:57
2023-11-08T21:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму постоят еще два образовательных объекта. Завышение цен на овощи "борщевого набора" и сахар выявили в нескольких районах Крыма. Киев пытается раскачать межнациональную тему на полуострове. Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым. Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В двух районах Крыма к 2026 году построят школу и детсадРаспоряжения главы РК об определении единых подрядчиков размещены на официальном портале республиканского правительства. Новая школа на 600 мест появится в селе Укромном Симферопольского района. В селе Вольное Джанкойского района построят детсад. Подорожал "борщевой набор" и сахарВ Крыму в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен на овощи и сахар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По данным минпромполитики РК, в Феодосии и поселке Коктебель проверили 29 предприятий розничной торговли. На рынке "Крымский" выявлены нарушения: отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен.Киев пытается раскачать межнациональную тему в КрымуКиев пытается раскачать в Крыму межнациональную тему, однако все эти попытки пресекаются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Методы используются разные – от подрывной работы в соцсетях до попыток терактов. Враги организуют информационные кампании, в ходе которых пытаются представить арестованных или осужденных экстремистов жертвами преследований по национальному признаку. Это один из распространенных приемов", - рассказал руководитель региона.Аксенов предложил субсидировать билеты в КрымНивелировать сложности логистики в Крым могло бы снижение цен на билеты за счет государственных субсидий. Такое мнение выразил глава региона Сергей Аксенов.Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветромНочью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер 17-22 м/с, сообщает главное управление МЧС России по республике.
https://crimea.ria.ru/20231108/tseny-v-krymu-kakie-tovary-udaryat-po-koshelku-1132646128.html
https://crimea.ria.ru/20231108/v-novye-morskie-kurorty-kryma-i-drugikh-regionov-rf-vlozhat-1-trln-rubley-1132669973.html
https://crimea.ria.ru/20231108/kogda-teplo-vernetsya-v-doma-krymskoy-stolitsy-1132661671.html
https://crimea.ria.ru/20231108/anomalnyy-noyabr-v-krymu-tsvetet-shafran---chto-govoryat-uchenye-1132631977.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, крым, политика, экономика, сельское хозяйство, общество, происшествия, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму постоят еще два образовательных объекта. Завышение цен на овощи "борщевого набора" и сахар выявили в нескольких районах Крыма. Киев пытается раскачать межнациональную тему на полуострове. Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым. Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В двух районах Крыма к 2026 году построят школу и детсад
Распоряжения
главы РК об определении единых подрядчиков размещены на официальном портале республиканского правительства. Новая школа на 600 мест появится в селе Укромном Симферопольского района. В селе Вольное Джанкойского района построят детсад.
Подорожал "борщевой набор" и сахар
В Крыму в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен
на овощи и сахар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
По данным минпромполитики РК, в Феодосии и поселке Коктебель проверили 29 предприятий розничной торговли. На рынке "Крымский" выявлены нарушения: отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен.
Киев пытается раскачать межнациональную тему в Крыму
Киев пытается раскачать в Крыму межнациональную тему, однако все эти попытки пресекаются. Об этом заявил
глава республики Сергей Аксенов.
"Методы используются разные – от подрывной работы в соцсетях до попыток терактов. Враги организуют информационные кампании, в ходе которых пытаются представить арестованных или осужденных экстремистов жертвами преследований по национальному признаку. Это один из распространенных приемов", - рассказал руководитель региона.
Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым
Нивелировать сложности логистики в Крым могло бы снижение цен на билеты за счет государственных субсидий. Такое мнение
выразил глава региона Сергей Аксенов.
"Необходимы меры, такие как расширение региональной сети маршрутов, организация скоростного ж/д сообщения, снижение стоимости билетов за счет государственных субсидий", – заявил руководитель региона
Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром
Ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер
17-22 м/с, сообщает главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с", – говорится в сообщении.