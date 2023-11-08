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Главные новости Крыма: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Главные новости Крыма: 8 ноября
Главные новости Крыма: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Главные новости Крыма: 8 ноября
В Крыму постоят еще два образовательных объекта. Завышение цен на овощи "борщевого набора" и сахар выявили в нескольких районах Крыма. Киев пытается раскачать... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T22:57
2023-11-08T21:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму постоят еще два образовательных объекта. Завышение цен на овощи "борщевого набора" и сахар выявили в нескольких районах Крыма. Киев пытается раскачать межнациональную тему на полуострове. Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым. Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В двух районах Крыма к 2026 году построят школу и детсадРаспоряжения главы РК об определении единых подрядчиков размещены на официальном портале республиканского правительства. Новая школа на 600 мест появится в селе Укромном Симферопольского района. В селе Вольное Джанкойского района построят детсад. Подорожал "борщевой набор" и сахарВ Крыму в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен на овощи и сахар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По данным минпромполитики РК, в Феодосии и поселке Коктебель проверили 29 предприятий розничной торговли. На рынке "Крымский" выявлены нарушения: отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен.Киев пытается раскачать межнациональную тему в КрымуКиев пытается раскачать в Крыму межнациональную тему, однако все эти попытки пресекаются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов."Методы используются разные – от подрывной работы в соцсетях до попыток терактов. Враги организуют информационные кампании, в ходе которых пытаются представить арестованных или осужденных экстремистов жертвами преследований по национальному признаку. Это один из распространенных приемов", - рассказал руководитель региона.Аксенов предложил субсидировать билеты в КрымНивелировать сложности логистики в Крым могло бы снижение цен на билеты за счет государственных субсидий. Такое мнение выразил глава региона Сергей Аксенов.Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветромНочью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер 17-22 м/с, сообщает главное управление МЧС России по республике.
https://crimea.ria.ru/20231108/tseny-v-krymu-kakie-tovary-udaryat-po-koshelku-1132646128.html
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РИА Новости Крым
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60
главное за день, крым, политика, экономика, сельское хозяйство, общество, происшествия, новости крыма
Главные новости Крыма: 8 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 8 ноября

22:57 08.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТорговля в городе Таврийск Херсонской области
Торговля в городе Таврийск Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму постоят еще два образовательных объекта. Завышение цен на овощи "борщевого набора" и сахар выявили в нескольких районах Крыма. Киев пытается раскачать межнациональную тему на полуострове. Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым. Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В двух районах Крыма к 2026 году построят школу и детсад

Распоряжения главы РК об определении единых подрядчиков размещены на официальном портале республиканского правительства. Новая школа на 600 мест появится в селе Укромном Симферопольского района. В селе Вольное Джанкойского района построят детсад.
Покупатель в торговом центре - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
18:19Эксклюзивы РИА Новости Крым
Цены в Крыму: какие товары ударят по кошельку

Подорожал "борщевой набор" и сахар

В Крыму в ходе выездного мониторинга объектов торговли выявили превышение цен на овощи и сахар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
По данным минпромполитики РК, в Феодосии и поселке Коктебель проверили 29 предприятий розничной торговли. На рынке "Крымский" выявлены нарушения: отсутствие ценников на большую часть товаров и превышение рекомендуемых цен.
На набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
19:13Туризм
В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей

Киев пытается раскачать межнациональную тему в Крыму

Киев пытается раскачать в Крыму межнациональную тему, однако все эти попытки пресекаются. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Методы используются разные – от подрывной работы в соцсетях до попыток терактов. Враги организуют информационные кампании, в ходе которых пытаются представить арестованных или осужденных экстремистов жертвами преследований по национальному признаку. Это один из распространенных приемов", - рассказал руководитель региона.

Аксенов предложил субсидировать билеты в Крым

Нивелировать сложности логистики в Крым могло бы снижение цен на билеты за счет государственных субсидий. Такое мнение выразил глава региона Сергей Аксенов.
"Необходимы меры, такие как расширение региональной сети маршрутов, организация скоростного ж/д сообщения, снижение стоимости билетов за счет государственных субсидий", – заявил руководитель региона
Отопление - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
17:38
Когда тепло вернется в дома крымской столицы

Удар стихии: на Крым надвигаются ливни с сильным ветром

Ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди и ветер 17-22 м/с, сообщает главное управление МЧС России по республике.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 9 ноября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах сильные, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с", – говорится в сообщении.
В Крыму зацвёл шафран прекрасный - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
07:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
Аномальный ноябрь: в Крыму цветет шафран - что говорят ученые
 
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Заголовок открываемого материала
23:01На Крымском мосту открыли движение
22:57Главные новости Крыма: 8 ноября
22:39Главное за день: 8 ноября
21:51Крымский мост перекрыт
21:43Эпидемия COVID-19 в России: что с заболеваемостью в Крыму
21:29Живые камни: как в Крыму восстановили дом Ферсмана и открыли там музей
20:47В России снизилась смертность от онкологии – Мурашко
20:28У США больше нет денег на поддержку Украины
20:06Озимые в Крыму: как идет посевная кампания - Минсельхоз
19:34Путин подписал указ о возможном обмене замороженных активов россиян
19:13В новые морские курорты Крыма и других регионов РФ вложат 1 трлн рублей
18:52Жителя Токмака осудят за попытку теракта в Запорожской области
18:38У Воронцовского дворца обнаружили подземный ход
18:19Цены в Крыму: какие товары ударят по кошельку
17:38Когда тепло вернется в дома крымской столицы
17:19Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"
17:05В Севастополе пожилой водитель сбил женщину в шаге от перехода
16:49Керчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым
16:36ВСУ потеряли еще 580 боевиков в пяти провальных атаках
16:22Что ждет чемпионат премьер-лиги Крымского футбольного союза в 2024 году
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