https://crimea.ria.ru/20231107/ne-pvo-vlasti-obyasnili-zvuki-vzryvov-v-taganroge-i-azove-1132623102.html

Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове

Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове

Звуки взрывов, которые во вторник утром могли слышать жители Таганрога и Азова, обусловлены не работой систем ПВО, а выполнением российскими военными своих... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T13:37

2023-11-07T13:37

2023-11-07T13:37

ростовская область

василий голубев

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132622900_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8529f09e2e1f8812614d969a51a1f7f2.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые во вторник утром могли слышать жители Таганрога и Азова, обусловлены не работой систем ПВО, а выполнением российскими военными своих задач в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Голубев подчеркнул, что военные выполняют свои задачи, а гражданские могут помочь им тем, что не станут поддаваться панике и будут доверять только проверенным источникам информации.Утром 7 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО уничтожили девять из них, остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом.В результате падения осколков дронов на землю тяжелые ранения получил житель Севастополя. Мужчина потерял много крови, его внутренние органы сильно пострадали, сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.На минувшей неделе в Ростове-на-Дону системы ПВО за полчаса отразили две атаки с воздуха.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчасаНад Ростовом сработала ПВО: что известно Воздушная атака на Ростовскую область – что известно

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, василий голубев, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости