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Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове
Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове
Звуки взрывов, которые во вторник утром могли слышать жители Таганрога и Азова, обусловлены не работой систем ПВО, а выполнением российскими военными своих... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T13:37
2023-11-07T13:37
ростовская область
василий голубев
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые во вторник утром могли слышать жители Таганрога и Азова, обусловлены не работой систем ПВО, а выполнением российскими военными своих задач в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Голубев подчеркнул, что военные выполняют свои задачи, а гражданские могут помочь им тем, что не станут поддаваться панике и будут доверять только проверенным источникам информации.Утром 7 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО уничтожили девять из них, остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом.В результате падения осколков дронов на землю тяжелые ранения получил житель Севастополя. Мужчина потерял много крови, его внутренние органы сильно пострадали, сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.На минувшей неделе в Ростове-на-Дону системы ПВО за полчаса отразили две атаки с воздуха.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове ПВО отразили две воздушных атаки за полчасаНад Ростовом сработала ПВО: что известно Воздушная атака на Ростовскую область – что известно
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ростовская область, василий голубев, новости сво, всу (вооруженные силы украины), новости
Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове

Голубев о взрывах в Таганроге: ПВО не работала, российские военные выполняли задачи СВО

13:37 07.11.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
Армия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Звуки взрывов, которые во вторник утром могли слышать жители Таганрога и Азова, обусловлены не работой систем ПВО, а выполнением российскими военными своих задач в рамках специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооруженные силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ в соответствии с планом проведения специальной военной операции", - написал руководитель региона в своем Telegramка-канале.
Голубев подчеркнул, что военные выполняют свои задачи, а гражданские могут помочь им тем, что не станут поддаваться панике и будут доверять только проверенным источникам информации.
Утром 7 ноября вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты в Крыму 17-ю беспилотниками. По данным Минобороны РФ, российские системы ПВО уничтожили девять из них, остальные восемь перехватили над Черным морем и Крымом.
В результате падения осколков дронов на землю тяжелые ранения получил житель Севастополя. Мужчина потерял много крови, его внутренние органы сильно пострадали, сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.
На минувшей неделе в Ростове-на-Дону системы ПВО за полчаса отразили две атаки с воздуха.
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