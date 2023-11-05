https://crimea.ria.ru/20231105/situatsiya-na-kerchenskoy-pereprave-dannye-na-utro-voskresenya-1132587701.html

Ситуация на Керченской переправе: данные на утро воскресенья

Ситуация на Керченской переправе: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 05.11.2023

Ситуация на Керченской переправе: данные на утро воскресенья

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T09:46

2023-11-05T09:46

2023-11-05T09:46

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

керченский пролив

морской транспорт

керчь

росморречфлот

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.За минувшие сутки паромы выполнили девять рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 г. по 5 ноября 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 384 280 пассажиров и 219 284 грузовика. Паромы совокупно выполнили 6 424 рейса. В ведомстве напоминают, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.По данным крымского гидрометцентра, в течение суток 5 ноября в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту утром в воскресеньеВ Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход СимферополяТрассу из Крыма через новые регионы отремонтируют в рамках ФЦП

керченский пролив

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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