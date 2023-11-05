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Ситуация на Керченской переправе: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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Ситуация на Керченской переправе: данные на утро воскресенья
Ситуация на Керченской переправе: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Ситуация на Керченской переправе: данные на утро воскресенья
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T09:46
2023-11-05T09:46
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
морской транспорт
керчь
росморречфлот
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.За минувшие сутки паромы выполнили девять рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 г. по 5 ноября 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 384 280 пассажиров и 219 284 грузовика. Паромы совокупно выполнили 6 424 рейса. В ведомстве напоминают, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.По данным крымского гидрометцентра, в течение суток 5 ноября в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту утром в воскресеньеВ Крыму рассказали о рисках при строительстве дороги в обход СимферополяТрассу из Крыма через новые регионы отремонтируют в рамках ФЦП
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, морской транспорт, керчь, росморречфлот, новости крыма
Ситуация на Керченской переправе: данные на утро воскресенья

Керченская паромная переправа в воскресенье работает без ограничений

09:46 05.11.2023
 
© РосморречфлотКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа
© Росморречфлот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 5 ноября ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в середине дня ожидается небольшой кратковременный дождь. Видимость хорошая, высота волн 70 -120 см, температура воздуха +20...22, температура воды в море +15...16 градусов", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки паромы выполнили девять рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 г. по 5 ноября 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 384 280 пассажиров и 219 284 грузовика. Паромы совокупно выполнили 6 424 рейса.
В ведомстве напоминают, что в настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами.
Ежедневно с 19.00 до 06.00 работа переправы приостанавливается.
По данным крымского гидрометцентра, в течение суток 5 ноября в Крыму ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20 м/с.
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Керченская паромная переправаСитуация на Керченской переправеКерченский проливМорской транспортКерчьРосМорРечФлотНовости Крыма
 
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