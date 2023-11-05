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Что происходит на Крымском мосту утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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Что происходит на Крымском мосту утром в воскресенье
Что происходит на Крымском мосту утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 05.11.2023
Что происходит на Крымском мосту утром в воскресенье
В воскресенье утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T09:03
2023-11-05T09:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне вводили ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив, запрет действовал более двух часов.Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231031/pod-dzhankoem-otkryli-dvizhenie-po-mostu-cherez-severo-krymskiy-kanal-1132439882.html
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Что происходит на Крымском мосту утром в воскресенье

Проезд по Крымскому мосту в воскресенье утром свободен с обеих сторон

09:03 05.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье утром проезд по Крымскому мосту со стороны Крыма и Краснодарского края свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По данным на 09:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Накануне вводили ограничение на проезд автомобилей по мосту через Керченский пролив, запрет действовал более двух часов.
Периодически Крымский мост в целях безопасности закрывают для проезда. Эти меры временные. Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
В настоящее время для проезда по сухопутной переправе через Керченский пролив необходимо пройти обязательный досмотр транспортных средств. В дни пиковых нагрузок перед мостовым переходом скапливаются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Сейчас проезд по Крымскому мосту разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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