https://crimea.ria.ru/20231103/zemletryasenie-v-gretsii-vyzvalo-opolzni-u-khrama-ioanna-russkogo-1132542009.html

Землетрясение в Греции вызвало оползни у храма Иоанна Русского

Землетрясение в Греции вызвало оползни у храма Иоанна Русского - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Землетрясение в Греции вызвало оползни у храма Иоанна Русского

В Греции сильное землетрясение, которое произошло утром в пятницу, вызвало оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T12:56

2023-11-03T12:56

2023-11-03T12:56

греция

землетрясение

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Греции сильное землетрясение, которое произошло утром в пятницу, вызвало оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости. По данным сейсмологов, сила подземных толчков в Греции составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Перистерион, где проживает 139 тысяч человек и в 12 километрах к юго-востоку от Мантуди, где проживают 1,7 тысячи человек.На острове Эвбея рядом со святыней оползень повредил магазины, а также в полицейском отделении города Мантуди обрушился подвесной потолок, никто не пострадал, отметил в комментарии местного портала губернатор Центральной Греции Фанис Спанос.25 октября в Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации ведомства, толчки на поверхности не ощущались, пострадавших и разрушений нет. В начале октября серия разрушительных землетрясений произошла в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более двух тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысяч домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертВ Непале произошло мощное землетрясениеВторое за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии

греция

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

греция, землетрясение, происшествия, стихия, в мире, новости, общество