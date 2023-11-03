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Землетрясение в Греции вызвало оползни у храма Иоанна Русского - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Землетрясение в Греции вызвало оползни у храма Иоанна Русского
Землетрясение в Греции вызвало оползни у храма Иоанна Русского - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Землетрясение в Греции вызвало оползни у храма Иоанна Русского
В Греции сильное землетрясение, которое произошло утром в пятницу, вызвало оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T12:56
2023-11-03T12:56
греция
землетрясение
происшествия
стихия
в мире
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Греции сильное землетрясение, которое произошло утром в пятницу, вызвало оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости. По данным сейсмологов, сила подземных толчков в Греции составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Перистерион, где проживает 139 тысяч человек и в 12 километрах к юго-востоку от Мантуди, где проживают 1,7 тысячи человек.На острове Эвбея рядом со святыней оползень повредил магазины, а также в полицейском отделении города Мантуди обрушился подвесной потолок, никто не пострадал, отметил в комментарии местного портала губернатор Центральной Греции Фанис Спанос.25 октября в Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации ведомства, толчки на поверхности не ощущались, пострадавших и разрушений нет. В начале октября серия разрушительных землетрясений произошла в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более двух тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысяч домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушительное землетрясение ожидается в Турции – экспертВ Непале произошло мощное землетрясениеВторое за сутки мощное землетрясение произошло у берегов Японии
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РИА Новости Крым
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греция, землетрясение, происшествия, стихия, в мире, новости, общество
Землетрясение в Греции вызвало оползни у храма Иоанна Русского

Мощное землетрясение в Греции вызвало оползни у храма и повреждения полицейского участка

12:56 03.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Греция.
Зарубежные страны. Греция. - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Греции сильное землетрясение, которое произошло утром в пятницу, вызвало оползни в одном из излюбленных мест паломников - у храма Иоанна Русского на острове Эвбея. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет РИА Новости.
По данным сейсмологов, сила подземных толчков в Греции составила 5,2 балла, а спустя семь минут был зафиксирован еще и афтершок магнитудой 3,8. Эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Перистерион, где проживает 139 тысяч человек и в 12 километрах к юго-востоку от Мантуди, где проживают 1,7 тысячи человек.
На острове Эвбея рядом со святыней оползень повредил магазины, а также в полицейском отделении города Мантуди обрушился подвесной потолок, никто не пострадал, отметил в комментарии местного портала губернатор Центральной Греции Фанис Спанос.

"В некоторых районах произошли оползни. Подземные толчки нанесли незначительный материальный ущерб магазинам, в основном возле храма Святого Иоанна Русского (в Прокопионе), в них повреждены окна. В школах прекратили занятия и вывели детей на улицу. Продолжать ли занятия, будут решать мэры", - говорится в сообщении портала.

25 октября в Ахтынском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 4,8. По информации ведомства, толчки на поверхности не ощущались, пострадавших и разрушений нет. В начале октября серия разрушительных землетрясений произошла в Афганистане. Так, 7 октября менее чем за час произошли три сильных подземных толчка. Погибли более двух тысяч человек, около 10 тысяч пострадали. Повреждено и разрушено порядка 1,5 тысяч домов.
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