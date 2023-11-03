https://crimea.ria.ru/20231103/v-evpatorii-poyavitsya-novyy-fontan-1132528145.html
В Евпатории появится новый фонтан
В Евпатории появится новый фонтан - РИА Новости Крым, 03.11.2023
В Евпатории появится новый фонтан
На туристическом маршруте "Малый Иерусалим" в Евпатории появится фонтан. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T07:17
2023-11-03T07:17
2023-11-03T07:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На туристическом маршруте "Малый Иерусалим" в Евпатории появится фонтан. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова."Продолжается благоустройство туристического маршрута "Малый Иерусалим". В сквере Ашик-Умера бетонируют колонны: четыре готовы, приступили к монтажу опалубки для оставшихся 4-х. Кроме того, готовят основание для фонтана и барельефов, прокладывают коммуникации, после чего приступят к укладке плитки", - отчиталась мэр в своем Telegram-канале.По словам Демидовой, "Малый Иерусалим" станет еще красивее. Уже отреставрированы и установлены две арки. Но работа над ними продолжается: вскоре здесь появится декоративная подсветка. Также обновлен цвет на 23 фонарных столбах из 25, которые расположены на маршруте.Кроме того, в одном из евпаторийских цехов идет активная работа по производству малых архитектурных форм, которые должны будут "эстетично и практично" дополнить улицы "Малого Иерусалима".Ранее Елена Демидова рассказывала, что проект по благоустройству известного туристического маршрута в Крыму победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского центра города и получил субсидию.Малый Иерусалим – это район Старого города. Здесь собраны все самые значимые объекты. На площади около 2 кв. км соседствуют древние религиозные памятники разных народов и культур. В экскурсионный маршрут входит 12 объектов. Среди них Гезлевские ворота - единственные из пяти ворот средневекового города, которые сохранились до наших дней.Читайте также на РИА Новости Крым:"Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят - что будет сделаноВ семи городах Крыма благоустроят площади и скверыБлагоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе
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РИА Новости Крым
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евпатория, елена демидова, новости крыма, крым, туризм в крыму, культура, благоустройство, общество
В Евпатории появится новый фонтан
В Евпатории на туристическом маршруте "Малый Иерусалим" появится фонтан
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. На туристическом маршруте "Малый Иерусалим" в Евпатории появится фонтан. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
"Продолжается благоустройство туристического маршрута "Малый Иерусалим". В сквере Ашик-Умера бетонируют колонны: четыре готовы, приступили к монтажу опалубки для оставшихся 4-х. Кроме того, готовят основание для фонтана и барельефов, прокладывают коммуникации, после чего приступят к укладке плитки", - отчиталась мэр в своем Telegram-канале.
По словам Демидовой, "Малый Иерусалим" станет еще красивее. Уже отреставрированы и установлены две арки. Но работа над ними продолжается: вскоре здесь появится декоративная подсветка. Также обновлен цвет на 23 фонарных столбах из 25, которые расположены на маршруте.
Кроме того, в одном из евпаторийских цехов идет активная работа по производству малых архитектурных форм, которые должны будут "эстетично и практично" дополнить улицы "Малого Иерусалима".
Ранее Елена Демидова рассказывала
, что проект по благоустройству известного туристического маршрута в Крыму победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского центра города и получил субсидию.
Малый Иерусалим – это район Старого города. Здесь собраны все самые значимые объекты. На площади около 2 кв. км соседствуют древние религиозные памятники разных народов и культур. В экскурсионный маршрут входит 12 объектов. Среди них Гезлевские ворота - единственные из пяти ворот средневекового города, которые сохранились до наших дней.
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