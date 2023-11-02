https://crimea.ria.ru/20231102/v-tsentre-sevastopolya-gromko-1132530622.html

В центре Севастополя громко

В центре Севастополя громко - РИА Новости Крым, 02.11.2023

В центре Севастополя громко

В Севастополе Черноморский флот проводит очередные тренировки, об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T20:04

2023-11-02T20:04

2023-11-02T20:07

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

новости крыма

чф рф (черноморский флот российской федерации)

михаил развожаев

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит очередные тренировки, об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил Развожаев.Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, накануне российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе.30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow.В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертВ Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытийДым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, крым