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В центре Севастополя громко - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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В центре Севастополя громко
В центре Севастополя громко - РИА Новости Крым, 02.11.2023
В центре Севастополя громко
В Севастополе Черноморский флот проводит очередные тренировки, об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T20:04
2023-11-02T20:07
безопасность республики крым и севастополя
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит очередные тренировки, об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил Развожаев.Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, накануне российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе.30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow.В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему усилились ракетные атаки на Крым – военный экспертВ Симферополе опубликовали карту с адресами подземных укрытийДым в Севастопольской бухте и ракетная тревога - что происходит
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, крым
В центре Севастополя громко

Развожаев: причина громких звуков в Севастополе - работа противодиверсионных расчетов ЧФ

20:04 02.11.2023 (обновлено: 20:07 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит очередные тренировки, об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения", - написал он в своем Telegram.

В городе все спокойно, добавил Развожаев.
Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым и другие приграничные регионы России. Так, накануне российские военные отбили массированную ракетную атаку на Юг России, над Херсонской областью уничтожены семь летевших на Крым ракет, дважды воздушную тревогу объявляли в Севастополе.
30 октября российские средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинских войск атаковать объекты в Крыму восемью крылатыми ракетами Storm Shadow.
В результате падения обломков ракеты во время воздушной атаки на полуостров пострадал житель Севастополя.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольНовости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевКрым
 
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