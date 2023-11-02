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РФ не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения - указ - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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РФ не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения - указ
РФ не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения - указ - РИА Новости Крым, 02.11.2023
РФ не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения - указ
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Российская Федерации теперь не будет сообщать Генсеку Совета Европы о введении на своей... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T13:24
2023-11-02T13:24
владимир путин (политик)
россия
совет европы
закон и право
военное положение
чрезвычайное положение
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Российская Федерации теперь не будет сообщать Генсеку Совета Европы о введении на своей территории чрезвычайного или военного положения. Текст документа опубликован на Федеральном портале правовой информации.Соответствующие изменения вносятся в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении".В части первой статьи 37 ФЗ "О чрезвычайном положении" исключено упоминание о Конвенции по защите прав человека. Кроме того, слова "… и информирует Генерального Секретаря Совета Европы о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам" изложены в новой редакции:"… о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам".Подобные правки внесены и в закон "О военном положении".Ранее стало известно, что Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Предварительно 25 октября он был одобрен Советом Федерации. В этот же день стало известно, что Россия в ходе военных учений отработала ответный ядерный удар межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс".Читайте также на РИА Новости Крым:Подробности атаки на Курскую АЭС: дрон врезался в склад ядерных отходов Лавров заявил о необходимости укрепления безопасности в ЕвразииКак противостоять новым угрозам НАТО в Черном море
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владимир путин (политик), россия, совет европы, закон и право, военное положение, чрезвычайное положение, политика
РФ не будет сообщать Совету Европы о введении военного положения - указ

РФ не будет сообщать генсеку Совета Европы о введении чрезвычайного или военного положения

13:24 02.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Российская Федерации теперь не будет сообщать Генсеку Совета Европы о введении на своей территории чрезвычайного или военного положения. Текст документа опубликован на Федеральном портале правовой информации.
Соответствующие изменения вносятся в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении".
В части первой статьи 37 ФЗ "О чрезвычайном положении" исключено упоминание о Конвенции по защите прав человека. Кроме того, слова "… и информирует Генерального Секретаря Совета Европы о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам" изложены в новой редакции:
"… о временных ограничениях прав и свобод граждан, составляющих отступления от обязательств по указанным международным договорам".
Подобные правки внесены и в закон "О военном положении".
Ранее стало известно, что Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Предварительно 25 октября он был одобрен Советом Федерации. В этот же день стало известно, что Россия в ходе военных учений отработала ответный ядерный удар межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс".
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