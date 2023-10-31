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Штормовое предупреждение и туман: как работает Керченская переправа

Штормовое предупреждение и туман: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 31.10.2023

Штормовое предупреждение и туман: как работает Керченская переправа

На Керченской паромной переправе во вторник сохранится штормовое предупреждение из-за тумана. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

2023-10-31T09:55

2023-10-31T09:55

2023-10-31T10:14

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За последние сутки паромы выполнили 10 рейсов. С 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, перевезено 54 739 автомобилей и 179 120 пассажиров.С 9 октября 2022 года по 31 октября 2023 г. через пролив из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 380 177 пассажиров и 216 742 грузовика. Всего паромы выполнили 6 358 рейсов.В первую очередь через паромную переправу перевозят рейсовые автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По Крымскому мосту следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Во вторник утром сообщалось, что проезд по нему свободен. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонтТуман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправаВ Севастополе остановили паром – причина

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2023

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