Рейтинг@Mail.ru
Штормовое предупреждение и туман: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231031/shtormovoe-preduprezhdenie-tuman-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-1132435985.html
Штормовое предупреждение и туман: как работает Керченская переправа
Штормовое предупреждение и туман: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Штормовое предупреждение и туман: как работает Керченская переправа
На Керченской паромной переправе во вторник сохранится штормовое предупреждение из-за тумана. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-10-31T09:55
2023-10-31T10:14
росморречфлот
новости крыма
крым
керченская паромная переправа
морской транспорт
крымская погода
штормовое предупреждение
инфографика
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/68/1112766819_0:122:2353:1446_1920x0_80_0_0_e5f394a3bd4d3bcdbbd595d02eddbcb8.jpg
За последние сутки паромы выполнили 10 рейсов. С 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, перевезено 54 739 автомобилей и 179 120 пассажиров.С 9 октября 2022 года по 31 октября 2023 г. через пролив из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 380 177 пассажиров и 216 742 грузовика. Всего паромы выполнили 6 358 рейсов.В первую очередь через паромную переправу перевозят рейсовые автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По Крымскому мосту следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Во вторник утром сообщалось, что проезд по нему свободен. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России.Читайте также на РИА Новости Крым:Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонтТуман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправаВ Севастополе остановили паром – причина
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/68/1112766819_131:0:2223:1569_1920x0_80_0_0_b517eb36e231851195011aad845bf28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росморречфлот, новости крыма, крым, керченская паромная переправа, морской транспорт, крымская погода, штормовое предупреждение, инфографика, инфографика, погода в крыму, керчь
Штормовое предупреждение и туман: как работает Керченская переправа

На Керченской паромной переправе объявлено штормовое предупреждение из-за тумана

09:55 31.10.2023 (обновлено: 10:14 31.10.2023)
 
Читать в
На Керченской паромной переправе во вторник сохранится штормовое предупреждение из-за тумана. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

"31 октября сохраняется штормовое предупреждение в связи с туманом в первой половине дня. Видимость хорошая, в тумане 200-500 м. Согласно прогнозу Росгидромета, ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/сек. Без существенных осадков. Высота волн 10-60 см. Температура воздуха +19...+21, температура воды в море +16...+17 градусов", говорится в сообщении.

Обстановка на Керченской переправе
За последние сутки паромы выполнили 10 рейсов. С 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, перевезено 54 739 автомобилей и 179 120 пассажиров.
С 9 октября 2022 года по 31 октября 2023 г. через пролив из порта Крым в порт Кавказ и обратно перевезено 380 177 пассажиров и 216 742 грузовика. Всего паромы выполнили 6 358 рейсов.
В первую очередь через паромную переправу перевозят рейсовые автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По Крымскому мосту следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Во вторник утром сообщалось, что проезд по нему свободен. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт
Туман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправа
В Севастополе остановили паром – причина
 
РосМорРечФлотНовости КрымаКрымКерченская паромная переправаМорской транспортКрымская погодаШтормовое предупреждениеИнфографикаПогода в КрымуКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Спасательная операция на Аю-Даге: женщину несли по горам к "скорой"
12:34За месяц 10 тысяч человек купили билеты на автобусы через приложение РНКБ
12:29ПСБ присоединился к акции по озеленению бухты Капсель в Крыму
12:23Под Джанкоем открыли движение по мосту через Северо-Крымский канал
12:13Кибератаки на Крымэнерго: возможны перебои в работе личных кабинетов
12:00В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБ
11:58Украина готовит биологическую провокацию против России на деньги США
11:41Без лицензии и образования: в Крыму косметолог изуродовала пациентку
11:34Строитель в Севастополе сядет на три года за поножовщину на площади
11:20Один житель погиб и четверо ранены в результате обстрела Херсонщины
10:57У Алешкинского острова разбиты лодки ВСУ и уничтожены десятки боевиков
10:18Машина с людьми упала в обрыв с 20-метровой высоты в Сочи
10:10Трехлетний ребенок выпал из окна дома в Ленинском районе
09:55Штормовое предупреждение и туман: как работает Керченская переправа
09:32Где в Крыму во вторник уничтожат взрывоопасные предметы
09:20Массовые отключения света и воды в Крыму во вторник – адреса
08:59Пытались прорвать оборону: российский десант уничтожил ВСУ у Артемовска
08:26Как защитить автомобиль от контрафактного масла – автоэксперт
08:23Что происходит на Крымском мосту
08:1446 погибших: на шахте в Казахстане найдены тела всех горняков
Лента новостейМолния