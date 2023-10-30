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Туман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Туман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправа
Туман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Туман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправа
В понедельник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за тумана, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T09:34
2023-10-30T09:34
транспорт
керченская паромная переправа
керчь
керченский пролив
ситуация на керченской переправе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В понедельник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за тумана, сообщили в Росморречфлоте.При этом за минувшие сутки паромы выполнили 10 рейсов.Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 379 569 пассажиров и 216 390 грузовиков. Паромы выполнили в общей сложности 6 348 рейсов.Работа Керченской паромной переправы ежедневно приостанавливается с 19 часов вечера до 6 утра. В рабочее время услугами переправы могут воспользоваться рейсовые пассажирские автобусы и фуры, которые доставляют скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.Ранее сообщалось, что утром в понедельник проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждениеВ Севастополе остановили паром – причинаАльтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт
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транспорт, керченская паромная переправа, керчь, керченский пролив, ситуация на керченской переправе, новости крыма, крым, инфографика
Туман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправа

Керченская паромная переправа в понедельник работает в условиях штормового предупреждения

09:34 30.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В понедельник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за тумана, сообщили в Росморречфлоте.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 30 октября ветер юго-восточный, южный 3-8 м/сек, без осадков, местами дымка, в первой половине дня туман, видимость в дымке 2-4 км, в тумане 500-1000 м, высота волн 10-60 см, температура воздуха +18…+20 градусов, температура воды в море +14…+15 градусов. Действует штормовое предупреждение в связи с туманом в первой половине дня", - говорится в сообщении.
При этом за минувшие сутки паромы выполнили 10 рейсов.
Ситуация на Керченской паромной переправе 30 октября
Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 379 569 пассажиров и 216 390 грузовиков. Паромы выполнили в общей сложности 6 348 рейсов.
Работа Керченской паромной переправы ежедневно приостанавливается с 19 часов вечера до 6 утра. В рабочее время услугами переправы могут воспользоваться рейсовые пассажирские автобусы и фуры, которые доставляют скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.
Ранее сообщалось, что утром в понедельник проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен.
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ТранспортКерченская паромная переправаКерчьКерченский проливСитуация на Керченской переправеНовости КрымаКрым
 
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