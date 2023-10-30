https://crimea.ria.ru/20231030/tuman-v-pervoy-polovine-dnya-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-1132407541.html

Туман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправа

Туман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправа - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Туман в первой половине дня: как работает Керченская паромная переправа

В понедельник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за тумана, сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T09:34

2023-10-30T09:34

2023-10-30T09:34

транспорт

керченская паромная переправа

керчь

керченский пролив

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новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В понедельник в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за тумана, сообщили в Росморречфлоте.При этом за минувшие сутки паромы выполнили 10 рейсов.Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 379 569 пассажиров и 216 390 грузовиков. Паромы выполнили в общей сложности 6 348 рейсов.Работа Керченской паромной переправы ежедневно приостанавливается с 19 часов вечера до 6 утра. В рабочее время услугами переправы могут воспользоваться рейсовые пассажирские автобусы и фуры, которые доставляют скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.Ранее сообщалось, что утром в понедельник проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен.Читайте также на РИА Новости Крым:Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждениеВ Севастополе остановили паром – причинаАльтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонт

керчь

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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