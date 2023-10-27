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Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
В Крыму ночью и днем 28 октября ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T17:38
2023-10-27T17:38
мчс крыма
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
погода
безопасность
стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и днем 28 октября ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.Читайте также на РИА Новости Крым:В пятницу Крым накроют грозовые дожди и ветерЛивни и штормовой ветер обрушатся на КрымШтормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе: как ходят паромы
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4.7
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мчс крыма, штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, погода, безопасность, стихия
Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение

ГУ МЧС: в Крыму в субботу ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду

17:38 27.10.2023
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПрирода в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму
Природа в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночью и днем 28 октября ожидается усиление ветра до 15-20, местами до 25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и в первой половине дня 28 октября в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – говорится в сообщении.

В связи с этим высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличении количества ДТП и нарушений транспортного сообщения. Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
Спасатели призывают людей в период непогоды не выходить на пирсы и берегоукрепительные сооружения, не ходить в лес и горы, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы.
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