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В пятницу Крым накроют грозовые дожди и ветер
В пятницу Крым накроют грозовые дожди и ветер - РИА Новости Крым, 27.10.2023
В пятницу Крым накроют грозовые дожди и ветер
В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные, в отдельных районах... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T00:01
2023-10-27T00:01
2023-10-27T08:54
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CИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные, в отдельных районах вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дожди, местами сильные, грозы. Днем без существенны осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +20...+22.В Севастополе облачно. Ночью и утром дождь, временами сильный, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем до 21 градуса тепла.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +19...+21.По Крыму объявлено сразу два штормовых предупреждения: в восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность, а 27 и 28 октября - усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр, ялта, новости крыма
В пятницу Крым накроют грозовые дожди и ветер
Сильные грозовые дожди и ветер обрушатся на Крым в пятницу
00:01 27.10.2023 (обновлено: 08:54 27.10.2023)
CИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные, в отдельных районах вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ближайшие двое суток в Крыму ожидается неустойчивая погода. 27 октября ночью и утром атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди с грозами, в южных, центральных и восточных районах очень сильные; днем осадки прекратятся", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дожди, местами сильные, грозы. Днем без существенны осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +20...+22.
В Севастополе облачно. Ночью и утром дождь, временами сильный, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем до 21 градуса тепла.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +19...+21.
По Крыму объявлено сразу два штормовых предупреждения: в восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность, а 27 и 28 октября - усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.