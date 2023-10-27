https://crimea.ria.ru/20231027/v-pyatnitsu-krym-nakroyut-grozovye-dozhdi-i-veter-1132326551.html

В пятницу Крым накроют грозовые дожди и ветер

В пятницу Крым накроют грозовые дожди и ветер - РИА Новости Крым, 27.10.2023

В пятницу Крым накроют грозовые дожди и ветер

В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные, в отдельных районах... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T00:01

2023-10-27T00:01

2023-10-27T08:54

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

алушта

евпатория

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феодосия

крымский гидрометцентр

ялта

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CИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные, в отдельных районах вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью и утром дожди, местами сильные, грозы. Днем без существенны осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +20...+22.В Севастополе облачно. Ночью и утром дождь, временами сильный, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем до 21 градуса тепла.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +19...+21.По Крыму объявлено сразу два штормовых предупреждения: в восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность, а 27 и 28 октября - усиление юго-западного ветра до 17-22 м/с.

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феодосия

ялта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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