https://crimea.ria.ru/20231026/livni-i-shtormovoy-veter-obrushatsya-na-krym-1132326932.html

Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым

Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым

Ливни и усиление ветра до 22 м/с прогнозируются в Крыму в пятницу, 27 октября. На территории полуострова будет действовать штормовое предупреждение, сообщает... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T09:28

2023-10-26T09:28

2023-10-26T09:28

штормовое предупреждение

крымская погода

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безопасность республики крым и севастополя

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ливни и усиление ветра до 22 м/с прогнозируются в Крыму в пятницу, 27 октября. На территории полуострова будет действовать штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.В связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму в четвергПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуТакого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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