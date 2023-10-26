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Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым
Ливни и усиление ветра до 22 м/с прогнозируются в Крыму в пятницу, 27 октября. На территории полуострова будет действовать штормовое предупреждение, сообщает... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T09:28
2023-10-26T09:28
штормовое предупреждение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ливни и усиление ветра до 22 м/с прогнозируются в Крыму в пятницу, 27 октября. На территории полуострова будет действовать штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.В связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму в четвергПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуТакого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, мчс крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, общество
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым

МЧС: в пятницу в Крыму ожидаются ливни и сильный ветер

09:28 26.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ливни и усиление ветра до 22 м/с прогнозируются в Крыму в пятницу, 27 октября. На территории полуострова будет действовать штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 27 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы. 27 и 28 октября усиление юго-западного ветра 17…22 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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Штормовое предупреждениеКрымская погодаПогода в КрымуМЧС КрымаБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяОбщество
 
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