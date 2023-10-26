https://crimea.ria.ru/20231026/livni-i-shtormovoy-veter-obrushatsya-na-krym-1132326932.html
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым
Ливни и усиление ветра до 22 м/с прогнозируются в Крыму в пятницу, 27 октября. На территории полуострова будет действовать штормовое предупреждение, сообщает... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T09:28
2023-10-26T09:28
2023-10-26T09:28
штормовое предупреждение
крымская погода
погода в крыму
мчс крыма
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127115056_0:20:2998:1706_1920x0_80_0_0_d81c3490818e9b8de2a5bb826ab59d26.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ливни и усиление ветра до 22 м/с прогнозируются в Крыму в пятницу, 27 октября. На территории полуострова будет действовать штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.В связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и грозы: погода в Крыму в четвергПогода балует: отопительный сезон в Крыму поставили на паузуТакого не было 32 года: в Крыму побит температурный рекорд
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/15/1127115056_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_0b3fd59e1e6f981b9ebb60a90219759d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, крымская погода, погода в крыму, мчс крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, общество
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым
МЧС: в пятницу в Крыму ожидаются ливни и сильный ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Ливни и усиление ветра до 22 м/с прогнозируются в Крыму в пятницу, 27 октября. На территории полуострова будет действовать штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 27 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы. 27 и 28 октября усиление юго-западного ветра 17…22 м/с", - говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения и подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
Читайте также на РИА Новости Крым: