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Дожди и грозы: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Дожди и грозы: погода в Крыму в четверг
Дожди и грозы: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Дожди и грозы: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные, в отдельных районах... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T00:01
2023-10-26T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные, в отдельных районах вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +19...+21.В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +19...+21.По Крыму объявлено штормовое предупреждение, в восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20231024/shtormovoe-v-krymu---mchs-preduprezhdaet-ob-opasnoy-pogode-1132280713.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и грозы: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг дожди и грозы

00:01 26.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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CИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные, в отдельных районах вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный умеренный, местами сильный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23, в горах +15…+17 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +19…+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +19...+21.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение, в восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.
МЧС - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
24 октября, 21:51
Штормовое в Крыму - МЧС предупреждает об опасной погоде
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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