https://crimea.ria.ru/20231026/dozhdi-i-grozy-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1132291885.html

Дожди и грозы: погода в Крыму в четверг

Дожди и грозы: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Дожди и грозы: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные, в отдельных районах... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T00:01

2023-10-26T00:01

2023-10-26T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове дожди, местами сильные, в отдельных районах вероятны грозы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 градусов, днем +19...+21.В Севастополе облачно. Небольшой дождь. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +19…+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, дождь с грозой. Температура воздуха ночью от +13 до +16 градусов, днем +19...+21.По Крыму объявлено штормовое предупреждение, в восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20231024/shtormovoe-v-krymu---mchs-preduprezhdaet-ob-opasnoy-pogode-1132280713.html

симферополь

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евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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