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Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе: как ходят паромы
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе: как ходят паромы - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе: как ходят паромы
Керченская паромная переправа в пятницу, 27 октября, работает в условиях действующего штормового предупреждения из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-10-27T10:24
2023-10-27T10:24
2023-10-27T10:34
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
керченский пролив
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Согласно прогнозу Росгидромета, ветер южный, температура воздуха 20-22 градуса тепла. Днем без существенных осадков. Местами дымка, при этом видимость хорошая: 2 – 4 км. Высота волн в проливе 50 – 100 см, температура воды в море +15...+16.Всего с начала работы Керченской переправы, 9 октября 2022 года, через пролив в обе стороны перевезено 377 170 пассажиров и 214 884 грузовика. Всего паромы выполнили 6 308 рейсов.По данным минтранса Крыма, только за минувшие сутки пассажирско-автомобильные и ж/д паромы выполнили 15,5 рейсов в обе стороны и перевезли 1274 пассажира, 615 единиц автомобилей и 110 железнодорожных вагонов.Работа Керченской паромной переправы ежедневно приостанавливается с 19 часов вечера до 6 утра. В рабочее время перевозятся рейсовые пассажирские автобусы и фуры, доставляющие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту в пятницу утром Альтернативные транспортные коридоры в Крым: как идет ремонтТрассу из Крыма через новые регионы отремонтируют в рамках ФЦП
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керченский пролив, штормовое предупреждение, керчь, новости крыма, морской транспорт, логистика, инфографика
Штормовое предупреждение объявлено в Керченском проливе: как ходят паромы
Росморречфлот: на Керченской переправе в пятницу действует штормовое предупреждение
10:24 27.10.2023 (обновлено: 10:34 27.10.2023)
Керченская паромная переправа в пятницу, 27 октября, работает в условиях действующего штормового предупреждения из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
"Вводится штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12 – 15 м/с", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу Росгидромета, ветер южный, температура воздуха 20-22 градуса тепла. Днем без существенных осадков. Местами дымка, при этом видимость хорошая: 2 – 4 км. Высота волн в проливе 50 – 100 см, температура воды в море +15...+16.
Всего с начала работы Керченской переправы, 9 октября 2022 года, через пролив в обе стороны перевезено 377 170 пассажиров и 214 884 грузовика. Всего паромы выполнили 6 308 рейсов.
По данным минтранса Крыма, только за минувшие сутки пассажирско-автомобильные и ж/д паромы выполнили 15,5 рейсов в обе стороны и перевезли 1274 пассажира, 615 единиц автомобилей и 110 железнодорожных вагонов.
Работа Керченской паромной переправы ежедневно приостанавливается с 19 часов вечера до 6 утра. В рабочее время перевозятся рейсовые пассажирские автобусы и фуры, доставляющие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости.
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