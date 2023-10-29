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Крымский мост: обстановка утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
Утром в воскресенье проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T09:11
2023-10-29T09:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России. – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231024/trassu-iz-kryma-cherez-novye-regiony-otremontiruyut-v-ramkakh-ftsp-1132293128.html
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье

Проезд на досмотр у Крымского моста в воскресенье утром свободен с обеих сторон

09:11 29.10.2023 (обновлено: 09:12 29.10.2023)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.

Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.
Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.
Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России. – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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