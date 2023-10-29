https://crimea.ria.ru/20231029/krymskiy-most-obstanovka-utrom-v-voskresene-1132388577.html

Крымский мост: обстановка утром в воскресенье

Крымский мост: обстановка утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Крымский мост: обстановка утром в воскресенье

Утром в воскресенье проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T09:11

2023-10-29T09:11

2023-10-29T09:12

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России. – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231024/trassu-iz-kryma-cherez-novye-regiony-otremontiruyut-v-ramkakh-ftsp-1132293128.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика