https://crimea.ria.ru/20231029/krymskiy-most-obstanovka-utrom-v-voskresene-1132388577.html
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
Утром в воскресенье проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T09:11
2023-10-29T09:11
2023-10-29T09:12
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Утром в воскресенье проезд со стороны Керчи и Краснодарского края по Крымскому мосту свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по мостовому переходу после совершенных терактов в октябре 2022 года и в июле 2023 года осуществляется с обязательным досмотром водителей, пассажиров автомобилей и самих транспортных средств. Усилить меры безопасности на Крымском мосту поручил Владимир Путин.Чтобы повысить пропускную способность, на Крымском мосту увеличено количество досмотровых пунктов. После второго теракта ремонт моста был завершен досрочно: движение осуществляется по всем четырем полосам.Сейчас проезд по мостовому переходу разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также проезд из Крыма на материк и обратно доступен через Керченскую паромную переправу и по сухопутному коридору через новые регионы России. – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231024/trassu-iz-kryma-cherez-novye-regiony-otremontiruyut-v-ramkakh-ftsp-1132293128.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край, логистика
Крымский мост: обстановка утром в воскресенье
Проезд на досмотр у Крымского моста в воскресенье утром свободен с обеих сторон
09:11 29.10.2023 (обновлено: 09:12 29.10.2023)