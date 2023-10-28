https://crimea.ria.ru/20231028/massovaya-strelba-v-ssha-i-novye-fantazii-kieva-top-novostey-nedeli-1132367688.html

Массовая стрельба в США и новые фантазии Киева: топ новостей недели

Массовая стрельба в США и новые фантазии Киева: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Массовая стрельба в США и новые фантазии Киева: топ новостей недели

В России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизии. Российские военные сбили 24 украинских самолета за пять дней, и впервые - ракеты ATACMS, а также... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T18:13

2023-10-28T18:13

2023-10-28T18:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. В России создадут новый армейский корпус, флотилию и дивизии. Российские военные сбили 24 украинских самолета за пять дней, и впервые - ракеты ATACMS, а также "проводили" американский разведывательный беспилотник от границы. В массовой стрельбе в США погибли и ранены десятки человек. Украина снова пригрозила уничтожить Крымский мост, а Зеленский озвучил фантазии про ЧФ РФ, но Захарова предрекла Киеву скорый конец. Арбитражный суд удовлетворил иск к Украине по водной блокаде Крыма. В России вступил в силу новый закон о гражданстве. Гендиректора "Крымавтотранса" обвиняют в получении взятки. Куриные яйца в Крыму "взлетели" в цене.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Новый армейский корпус и флотилияЧисленность Вооруженных сил России по решению Владимира Путина будет увеличена за счет военнослужащих по контракту. Об этом сообщил в среду на тематическом совещании зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. В том числе, по его словам, в следующем году планируется сформировать еще один армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и одну флотилию. Он также констатировал, что темпы отбора на военную службу по контракту в России сейчас значительно возросли: ежедневно контракт с ВС РФ заключают более 1,6 тысяч человек. С 1 января по 25 октября текущего года в интересах объединенной группировки войск на военную службу поступили около 385 тысяч человек. Из них 305 тысяч зачислены на контрактную службу, около 80 тысяч – добровольцы. Успехи Армии РФВ Вооруженных силах России появились зенитные ракетные комплексы, благодаря которым удалось сбить 24 украинских самолета за пять дней, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу в беседе с военнослужащими подразделений группировки "Восток", награжденными "Золотыми звездами" Героя России. Еще два важных сообщения Минобороны на этой неделе: российский истребитель Су-27 "проводил" от государственной границы разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hаwk военно-воздушных сил США, а российские военные впервые сбили две американских ракеты ATACMS.Массовая стрельба в СШАВ результате стрельбы в городе Льюистон в штате Мэн, США, погибли по меньшей мере 22 человека, десятки получили ранения, сообщил 26 октября телеканал Fox News. Преступник вел огонь в трех различных местах, включая торговый центр и бар. Его личность установлена, это 40-летний Роберт Кард. По данным телекомпания NBC, число пострадавших может достигать 60 человек. О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден. Он выразил готовность оказать "полную поддержку" федерального правительства в связи с инцидентом. Информации о россиянах среди пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко. Новые фантазии Киева и предвестники его концаПрезидент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил о том, что Черноморский флот Российской Федерации якобы "не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно уходит из Крыма". Еще один его тезис коснулся якобы "отсутствия для российских сил безопасной базы и абсолютно надежного логистического маршрута в Крыму на берегах Черного и Азовского морей". Такую фантазию оценил директор Института стран СНГ в Севастополе, политолог и военный эксперт Сергей Горбачев. По его словам, Черноморский флот Российской Федерации выполняет свои задачи в полном объеме, российские военные корабли способны наносить эффективные удары по целям, о чем свидетельствует успешное отражение регулярных атак ВСУ на Крым. А Зеленский просто "не наигрался в кораблики".Также в Киеве на этой неделе снова пригрозили "уничтожить Крымский мост", на этот раз такое заявление от имени украинского руководства сделал представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, "это будет сделано тогда, когда этого будет требовать ситуация". Представитель украинских ВМС также пожаловался на серьезные меры безопасности, применяемые для охраны транспортного перехода. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова на этой неделе указала на предвестники скорого конца киевского режима. На это, в частности, указывает новая статья The Washington Post (WP) о причастности ЦРУ к терактам украинских спецслужб на территории России, которая, по мнению Захаровой, объясняется желанием части политической элиты США снять с себя ответственность.Кошмарная мобилизация на УкраинеЭкс-премьер Украины Николай Азаров на этой неделе заявил, что на Украине остается все меньше сторонников режима Зеленского, который применяет силу против собственного народа. "Мобилизация превратилась в настоящий кошмар", ловят уже даже "бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан", армия истощена до предела, а добровольцев нет – люди бегут из страны. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало, считает Азаров. При этом эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на истощение вооруженных сил Украины и изменение настроений в украинском обществе, говорить о том, что армия Киева близка к катастрофе, еще рано. Иск по водной блокаде КрымаАрбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб от водной блокады полуострова, сообщил 25 октября председатель Госсовета РК Владимир Константинов. По словам спикера парламента республики, впереди – подсчет ущерба в результате транспортной, энергетической, финансовой, продовольственной блокад. Работа по этим направлениям уже ведется. Обновленный закон о гражданстве26 октября в России вступил в силу обновленный закон о гражданстве РФ. В частности, некоторые иностранцы теперь могут проще получить российское гражданство, при этом оно может быть прекращено за распространение фейков о ВС РФ и дискредитацию российской армии, а также за дезертирство и еще по ряду причин. В итоге сказать, что получить российский паспорт стало проще или сложнее, нельзя, кардинальных изменений не произошло, считает доцент РАНХиГС Сергей Андрейцо. Задержание главы "Крымавтотранса"Генеральному директору государственного унитарного предприятия "Крымавтотранс" предъявлено обвинение в получении взятки в виде ремонта ее квартиры, сообщили на этой неделе в Главном управлении Следкома РФ по Крыму и Севастополю. По данным СК, женщина пообещала владельцу строительной фирмы содействие в заключении договоров на ремонт помещений предприятия. Свою вину директор предприятия признала, с органами следствия сотрудничает. На данный момент отправлена судом под домашний арест. "Золотые" яйцаЦены на куриное яйцо в Крыму с начала года в среднем выросли на 30 процентов, констатировали на этой неделе в министерстве промышленной политики РК. По данным ведомства, подорожание яиц - это общая проблема для России. Среди регионов с высокими ценами на этот продукт Крым занимает 13-е место, а вот по уровню роста стоимости - вошел в первую пятерку. По статистике за прошлую неделю десяток яиц в Севастополе в среднем стоил 122 рубля, в Крыму – 113 рублей. Среди факторов подорожания - рост цен на ГСМ и корма.

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https://crimea.ria.ru/20231022/raduzhnye-perspektivy-vsu-chto-tam-u-sosedey-1132252609.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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