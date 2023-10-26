https://crimea.ria.ru/20231026/massovaya-strelba-v-ssha-desyatki-pogibshikh-i-ranenykh-1132324888.html

Массовая стрельба в США: десятки погибших и раненых

Массовая стрельба в США: десятки погибших и раненых - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Массовая стрельба в США: десятки погибших и раненых

В результате стрельбы в городе Льюистон в штате Мэн, США, погибли по меньшей мере 22 человека, десятки получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T06:52

2023-10-26T06:52

2023-10-26T07:00

сша

происшествия

в мире

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

новости

стрельба в сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132325000_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_5aaf652e83dcdd7ea7974277c1428269.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В результате стрельбы в городе Льюистон в штате Мэн, США, погибли по меньшей мере 22 человека, десятки получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.Сообщается, что преступник вел огонь в трех различных местах, включая торговый центр и бар. На данный момент его личность установлена, это 40-летний Роберт Кард. "Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн", - говорится в сообщении.По данным телекомпания NBC, число пострадавших может достигать 60 человек. О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден. Он выразил готовность оказать "полную поддержку" федерального правительства в связи с инцидентом.Информации о россиянах среди пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко. "Посольство России в США следит за трагическими событиями в штате Мэн. Информации о гражданах России среди пострадавших в настоящее время не поступало", - цитирует Гиренко ТАСС.По данным американских СМИ, число погибших в этом инциденте почти равняется среднему ежегодному числу жертв убийств во всем штате: в прошлом году в Мэне были убиты 29 человек, а в 2020 году - 20. При этом полиция штата пока не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт.Подозреваемый еще не задержан, его разыскивают. Сообщается, что он имеет опыт военной службы и является инструктором по обращению с огнестрельным оружием.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбуВ Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы

https://crimea.ria.ru/20231017/bol-ne-zabyta-tragediya-v-politekhnicheskom-kolledzhe-kerchi-5-let-spustya-1131999609.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, происшествия, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости, стрельба в сша