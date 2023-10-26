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Массовая стрельба в США: десятки погибших и раненых - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Массовая стрельба в США: десятки погибших и раненых
Массовая стрельба в США: десятки погибших и раненых - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Массовая стрельба в США: десятки погибших и раненых
В результате стрельбы в городе Льюистон в штате Мэн, США, погибли по меньшей мере 22 человека, десятки получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T06:52
2023-10-26T07:00
сша
происшествия
в мире
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
новости
стрельба в сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В результате стрельбы в городе Льюистон в штате Мэн, США, погибли по меньшей мере 22 человека, десятки получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.Сообщается, что преступник вел огонь в трех различных местах, включая торговый центр и бар. На данный момент его личность установлена, это 40-летний Роберт Кард. "Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн", - говорится в сообщении.По данным телекомпания NBC, число пострадавших может достигать 60 человек. О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден. Он выразил готовность оказать "полную поддержку" федерального правительства в связи с инцидентом.Информации о россиянах среди пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко. "Посольство России в США следит за трагическими событиями в штате Мэн. Информации о гражданах России среди пострадавших в настоящее время не поступало", - цитирует Гиренко ТАСС.По данным американских СМИ, число погибших в этом инциденте почти равняется среднему ежегодному числу жертв убийств во всем штате: в прошлом году в Мэне были убиты 29 человек, а в 2020 году - 20. При этом полиция штата пока не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт.Подозреваемый еще не задержан, его разыскивают. Сообщается, что он имеет опыт военной службы и является инструктором по обращению с огнестрельным оружием.Читайте также на РИА Новости Крым:Восемь погибших и раненные: под Белградом мужчина открыл стрельбуВ Петербурге девятиклассник стрелял по ученикам из своей школы
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сша, происшествия, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости, стрельба в сша
Массовая стрельба в США: десятки погибших и раненых

В результате массовой стрельбы в США погибли 22 человека, десятки раненых

06:52 26.10.2023 (обновлено: 07:00 26.10.2023)
 
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNПолиция США
Полиция США - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В результате стрельбы в городе Льюистон в штате Мэн, США, погибли по меньшей мере 22 человека, десятки получили ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
Сообщается, что преступник вел огонь в трех различных местах, включая торговый центр и бар. На данный момент его личность установлена, это 40-летний Роберт Кард.
"Согласно предварительным данным источника в правоохранительных органах, есть информация о 22 погибших в Льюистоне, штат Мэн", - говорится в сообщении.
По данным телекомпания NBC, число пострадавших может достигать 60 человек.
О произошедшем проинформирован президент США Джо Байден. Он выразил готовность оказать "полную поддержку" федерального правительства в связи с инцидентом.
Информации о россиянах среди пострадавших нет, сообщил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.
"Посольство России в США следит за трагическими событиями в штате Мэн. Информации о гражданах России среди пострадавших в настоящее время не поступало", - цитирует Гиренко ТАСС.
По данным американских СМИ, число погибших в этом инциденте почти равняется среднему ежегодному числу жертв убийств во всем штате: в прошлом году в Мэне были убиты 29 человек, а в 2020 году - 20. При этом полиция штата пока не рассматривает массовую стрельбу в штате Мэн как теракт.
Подозреваемый еще не задержан, его разыскивают. Сообщается, что он имеет опыт военной службы и является инструктором по обращению с огнестрельным оружием.
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