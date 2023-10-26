Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропуска - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231026/rossiya-i-ukraina-prekratili-sotrudnichestvo-po-razvitiyu-punktov-propuska-1132344730.html
Россия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропуска
Россия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропуска - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Россия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропуска
Действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через общую государственную границу прекращено... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T21:39
2023-10-26T21:39
россия
украина
граница
в мире
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
закон и право
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619728_0:0:2751:1548_1920x0_80_0_0_c1982e3a5457af57815f14e67158b3bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через общую государственную границу прекращено. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале правовой информации.Документ был подписан в Донецке 18 октября 2011 года.В июне Госдума приняла закон о денонсации соглашения России и Украины об использовании Азовского моря и Керченского пролива в связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.Законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу в нижнюю палату внес 24 мая президент России Владимир Путин. Украина разорвала этот договор в феврале.Читайте также на РИА Новости Крым:Русские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищамиЭкспортный потенциал украинских портов упал почти наполовинуЯнукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1b/1119619728_62:0:2506:1833_1920x0_80_0_0_1af53a26ce5a9f63dc951f74b21a5e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, граница, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, закон и право, новости
Россия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропуска

Россия и Украина расторгли соглашение по сотрудничеству для развития пунктов пропуска

21:39 26.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоУчасток границы России и Украины
Участок границы России и Украины - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через общую государственную границу прекращено. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Документ был подписан в Донецке 18 октября 2011 года.

"Действие соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве и взаимодействии в целях развития пунктов пропуска через российско-украинскую государственную границу, подписанного в Донецке 18 октября 2011 года, прекращено 11 октября", - сказано в документе.

В июне Госдума приняла закон о денонсации соглашения России и Украины об использовании Азовского моря и Керченского пролива в связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.
Законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу в нижнюю палату внес 24 мая президент России Владимир Путин. Украина разорвала этот договор в феврале.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Русские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищами
Экспортный потенциал украинских портов упал почти наполовину
Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"
 
РоссияУкраинаГраницаВ миреМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаЗакон и правоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
19:19Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
18:48Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
18:16В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
17:51Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
17:38Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
17:29Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
17:01По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ
16:57Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
Лента новостейМолния