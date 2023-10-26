https://crimea.ria.ru/20231026/rossiya-i-ukraina-prekratili-sotrudnichestvo-po-razvitiyu-punktov-propuska-1132344730.html
Россия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропуска
Россия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропуска - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Россия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропуска
Действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через общую государственную границу прекращено... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T21:39
2023-10-26T21:39
2023-10-26T21:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве и взаимодействии для развития пунктов пропуска через общую государственную границу прекращено. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале правовой информации.Документ был подписан в Донецке 18 октября 2011 года.В июне Госдума приняла закон о денонсации соглашения России и Украины об использовании Азовского моря и Керченского пролива в связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий.Законопроект о денонсации соглашения с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу в нижнюю палату внес 24 мая президент России Владимир Путин. Украина разорвала этот договор в феврале.Читайте также на РИА Новости Крым:Русские не воюют с павшими: как в Крыму следят за иностранными кладбищамиЭкспортный потенциал украинских портов упал почти наполовинуЯнукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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россия, украина, граница, в мире, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, закон и право, новости
Россия и Украина прекратили сотрудничество по развитию пунктов пропуска
Россия и Украина расторгли соглашение по сотрудничеству для развития пунктов пропуска