https://crimea.ria.ru/20230915/yanukovich-i-chernomorskiy-flot-ukrainskaya-femida-rozhaet-rebenka-obratno-1131451068.html
Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"
Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно" - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"
Привлекать Януковича и Азарова за Харьковские соглашения, подписанные еще в 2010 году, – это все равно, что "родить ребенка обратно". Это происходило в... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T20:34
2023-09-15T20:34
2023-09-15T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Привлекать Януковича и Азарова за Харьковские соглашения, подписанные еще в 2010 году, – это все равно, что "родить ребенка обратно". Это происходило в контексте исторических событий того времени и соответствовало существующим на тот момент процедурам, заявил корреспонденту РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Эксперт напоминает, что Россия, подписав так называемые Харьковские соглашения, в обмен на продление срока базирования ЧФ в Севастополе обязалась предоставить Украине 30% скидку на газ. И если эти соглашения на данный момент денонсированы, то и деньги следовало бы вернуть.Черноморский флот был предметом торгаСогласно базовым соглашениям по Черноморскому флоту между Украиной и Россией, база ЧФ должна была существовать в Севастополе до 2017 года, после чего Российская Федерация могла инициировать процесс продления договора еще на пять лет. Однако во время первого майдана в 2008 году в украинских СМИ стали усиленно писать о том, что ЧФ должен уйти из Севастополя.С избранием Виктора Януковича президентом Украины в феврале 2010 года ситуация немного изменилась, поскольку он позиционировал себя в качестве пророссийского политика. В 2010 году в Харькове и были подписаны эти соглашения, за которые режим Зеленского теперь собирается судить экс-президента страны Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.Хотя на самом деле ни Янукович, ни Азаров особой любви к Черноморскому флоту не испытывали, по словам эксперта. Они использовали флотскую проблематику в своих политических интересах, часто превращая условия базирования ЧФ в Севастополе в предмет торга.Напомним, 15 сентября в Генпрокуратуре Украины передали в суд обвинительное заключение по делу о госизмене, в которой обвиняют Виктора Януковича и Николая Азарова. По мнению нынешней украинской Фемиды, подписанием и ратификацией Харьковских соглашений они нарушили Конституцию и Закон "О международных договорах Украины".Поскольку оба фигуранта сейчас находятся на территории РФ, расследование проводилось без их участия. В 2022 году Печерский районный суд Киева заочно избрал бывшему президенту меру пресечения в виде заключения под стражей. В дальнейшем судебные слушания будут также проходить в отсутствие обвиняемого.Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиСБУ провела обыск в доме беглого экс-министра курортов Крыма Лиева
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
мнения, виктор янукович (политик), николай азаров, история, сергей горбачев, россия, украина
Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"
Почему нельзя судить Януковича за соглашения о базе Черноморского флота – мнение историка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Привлекать Януковича и Азарова за Харьковские соглашения, подписанные еще в 2010 году, – это все равно, что "родить ребенка обратно". Это происходило в контексте исторических событий того времени и соответствовало существующим на тот момент процедурам, заявил корреспонденту РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
"Привлекать Януковича, Азарова, еще кого-то за сделанное в то время – все равно, что "родить ребенка обратно". Тем более, что все происходило на конкретном фоне, в конкретном контексте, в соответствии с существовавшей конъюнктурой. Однозначно существенно: все соответствовало существующим процедурам, было легитимно со всех точек зрения, хотя и "нацикам" не нравилось, что естественно", – сказал он.
Эксперт напоминает, что Россия, подписав так называемые Харьковские соглашения, в обмен на продление срока базирования ЧФ в Севастополе обязалась предоставить Украине 30% скидку на газ. И если эти соглашения на данный момент денонсированы, то и деньги следовало бы вернуть.
"Где деньги, Зин?" Украина была, что называется, в газу, и усы в табаке, – иронизирует Горбачев. – Цены на газ – смешные, основной торговый партнер – Россия, а миллиардные кредиты? Все нынешние потуги Зеленского – в пользу бедных. Как говорили Остап Бендер и В.В. Путин, их желаниям – "от мертвого осла уши".
Черноморский флот был предметом торга
Согласно базовым соглашениям по Черноморскому флоту между Украиной и Россией, база ЧФ должна была существовать в Севастополе до 2017 года, после чего Российская Федерация могла инициировать процесс продления договора еще на пять лет. Однако во время первого майдана в 2008 году в украинских СМИ стали усиленно писать о том, что ЧФ должен уйти из Севастополя.
"Команда" Ющенко и национально озабоченная "общественность" стала заявлять об уходе в 17-м году, или даже досрочно. Системными стали провокации, морально-психологический и информационный прессинг", – напоминает историк Черноморского флота Сергей Горбачев.
С избранием Виктора Януковича президентом Украины в феврале 2010 года ситуация немного изменилась, поскольку он позиционировал себя в качестве пророссийского политика. В 2010 году в Харькове и были подписаны эти соглашения, за которые режим Зеленского теперь собирается судить экс-президента страны Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.
"Атмосфера как межгосударственных, так и иных отношений разрядилась. Обозначились перспективы сотрудничества и развития, в том числе развития Черноморского флота", – утверждает Сергей Горбачев.
Хотя на самом деле ни Янукович, ни Азаров особой любви к Черноморскому флоту не испытывали, по словам эксперта. Они использовали флотскую проблематику в своих политических интересах, часто превращая условия базирования ЧФ в Севастополе в предмет торга.
"Именно на флотской повестке Киев всегда и паразитировал, и даже шантажировал, часто добиваясь своего в ущерб нам. Параллельно заигрывая и сотрудничая с Западом. Такая практика не изменилась после 2010 года. Более того, как вы знаете, актуализировались вопросы вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Только происходило это в другом, скажем так, менее "токсичном" формате, хотя процессы шли глубинные", – говорит историк.
Напомним, 15 сентября в Генпрокуратуре Украины передали в суд обвинительное заключение
по делу о госизмене, в которой обвиняют Виктора Януковича и Николая Азарова. По мнению нынешней украинской Фемиды, подписанием и ратификацией Харьковских соглашений они нарушили Конституцию и Закон "О международных договорах Украины".
Поскольку оба фигуранта сейчас находятся на территории РФ, расследование проводилось без их участия. В 2022 году Печерский районный суд Киева заочно избрал бывшему президенту меру пресечения
в виде заключения под стражей. В дальнейшем судебные слушания будут также проходить в отсутствие обвиняемого.
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