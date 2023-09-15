https://crimea.ria.ru/20230915/yanukovich-i-chernomorskiy-flot-ukrainskaya-femida-rozhaet-rebenka-obratno-1131451068.html

Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"

Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно" - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Янукович и Черноморский флот: украинская Фемида "рожает ребенка обратно"

Привлекать Януковича и Азарова за Харьковские соглашения, подписанные еще в 2010 году, – это все равно, что "родить ребенка обратно". Это происходило в... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T20:34

2023-09-15T20:34

2023-09-15T20:34

эксклюзивы риа новости крым

мнения

виктор янукович (политик)

николай азаров

история

сергей горбачев

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110747/67/1107476774_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_948b09e5602009ae17a5231bcb06d75e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Привлекать Януковича и Азарова за Харьковские соглашения, подписанные еще в 2010 году, – это все равно, что "родить ребенка обратно". Это происходило в контексте исторических событий того времени и соответствовало существующим на тот момент процедурам, заявил корреспонденту РИА Новости Крым исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Эксперт напоминает, что Россия, подписав так называемые Харьковские соглашения, в обмен на продление срока базирования ЧФ в Севастополе обязалась предоставить Украине 30% скидку на газ. И если эти соглашения на данный момент денонсированы, то и деньги следовало бы вернуть.Черноморский флот был предметом торгаСогласно базовым соглашениям по Черноморскому флоту между Украиной и Россией, база ЧФ должна была существовать в Севастополе до 2017 года, после чего Российская Федерация могла инициировать процесс продления договора еще на пять лет. Однако во время первого майдана в 2008 году в украинских СМИ стали усиленно писать о том, что ЧФ должен уйти из Севастополя.С избранием Виктора Януковича президентом Украины в феврале 2010 года ситуация немного изменилась, поскольку он позиционировал себя в качестве пророссийского политика. В 2010 году в Харькове и были подписаны эти соглашения, за которые режим Зеленского теперь собирается судить экс-президента страны Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.Хотя на самом деле ни Янукович, ни Азаров особой любви к Черноморскому флоту не испытывали, по словам эксперта. Они использовали флотскую проблематику в своих политических интересах, часто превращая условия базирования ЧФ в Севастополе в предмет торга.Напомним, 15 сентября в Генпрокуратуре Украины передали в суд обвинительное заключение по делу о госизмене, в которой обвиняют Виктора Януковича и Николая Азарова. По мнению нынешней украинской Фемиды, подписанием и ратификацией Харьковских соглашений они нарушили Конституцию и Закон "О международных договорах Украины".Поскольку оба фигуранта сейчас находятся на территории РФ, расследование проводилось без их участия. В 2022 году Печерский районный суд Киева заочно избрал бывшему президенту меру пресечения в виде заключения под стражей. В дальнейшем судебные слушания будут также проходить в отсутствие обвиняемого.Читайте также на РИА Новости Крым:Мало живой силы: на Украине хотят ужесточить мобилизацию, заявил Азаров"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировалиСБУ провела обыск в доме беглого экс-министра курортов Крыма Лиева

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

мнения, виктор янукович (политик), николай азаров, история, сергей горбачев, россия, украина