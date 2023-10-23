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В Израиле назвали условия отмены наземной операции в секторе Газа - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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В Израиле назвали условия отмены наземной операции в секторе Газа
В Израиле назвали условия отмены наземной операции в секторе Газа - РИА Новости Крым, 23.10.2023
В Израиле назвали условия отмены наземной операции в секторе Газа
Израиль отменит наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС отпустит всех заложников и добровольно сдастся. Такое заявление сделал пресс-секретарь Армии... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T09:20
2023-10-23T09:20
обострение ситуации в израиле
израиль
сектор газа
палестина
в мире
цахал
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Израиль отменит наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС отпустит всех заложников и добровольно сдастся. Такое заявление сделал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в интервью австралийскому радио ABC.В противном случае, добавил он, наземную операцию провести все же придется. При этом подполковник Джонатан Конрикус не ответил на вопрос ведущего, почему она была отложена, несмотря на то, что об этом ежедневно заявляют в Армии обороны Израиля. Вместо этого он в очередной раз заявил, что израильские силы "полностью уничтожат ХАМАС".Относительно многочисленных акций в поддержку Палестины спикер ЦАХАЛ сказал также, что люди "должны принимать чью-либо сторону... в соответствии с их собственной моралью"."Если вы хотите быть на стороне террористов и поддерживать их — это ваш выбор &lt;...&gt; Если вы можете принять сторону Хамас, я думаю, что-то не так с вашей моралью", — сказал представитель Армии обороны Израиля.В то же время эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что ЦАХАЛ может полностью отменить наземную операцию после удара по госпиталю в Газе. По его мнению, волны общественного протеста, которые прокатились в разных странах, могут заставить Израиль отказаться от подобных планов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Порядок" наводит только шериф: куда заведут двойные стандарты СШАТанк армии Израиля случайно выстрелил в египетский постИспытание Палестиной: выдержат ли отношения США и Ближнего Востока
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Новости
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РИА Новости Крым
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обострение ситуации в израиле, израиль, сектор газа, палестина, в мире, цахал, новости
В Израиле назвали условия отмены наземной операции в секторе Газа

ЦАХАЛ отменит операцию в Газе в случае освобождения заложников и добровольной сдачи ХАМАС

09:20 23.10.2023
 
© AFP 2023 / THOMAS COEXс
с - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Израиль отменит наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС отпустит всех заложников и добровольно сдастся. Такое заявление сделал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в интервью австралийскому радио ABC.
"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, в которых прячется за израильскими мирными жителями, как они и делают сейчас, вернул бы наших заложников, всех 212, и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", — сказал он.
В противном случае, добавил он, наземную операцию провести все же придется. При этом подполковник Джонатан Конрикус не ответил на вопрос ведущего, почему она была отложена, несмотря на то, что об этом ежедневно заявляют в Армии обороны Израиля. Вместо этого он в очередной раз заявил, что израильские силы "полностью уничтожат ХАМАС".
Относительно многочисленных акций в поддержку Палестины спикер ЦАХАЛ сказал также, что люди "должны принимать чью-либо сторону... в соответствии с их собственной моралью".
"Если вы хотите быть на стороне террористов и поддерживать их — это ваш выбор <...> Если вы можете принять сторону Хамас, я думаю, что-то не так с вашей моралью", — сказал представитель Армии обороны Израиля.
В то же время эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что ЦАХАЛ может полностью отменить наземную операцию после удара по госпиталю в Газе. По его мнению, волны общественного протеста, которые прокатились в разных странах, могут заставить Израиль отказаться от подобных планов.
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Обострение ситуации в ИзраилеИзраильСектор ГазаПалестинаВ миреЦАХАЛНовости
 
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