https://crimea.ria.ru/20231022/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1132250595.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 22.10.2023
У Крымского моста выросла очередь
После возобновления движения по Крымскому мосту со стороны Тамани досмотра ожидают 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T17:07
2023-10-22T17:07
2023-10-22T17:11
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
краснодарский край
тамань
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту со стороны Тамани досмотра ожидают 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи проезд свободен - очередей к досмотровым пунктам нет.В воскресенье мостовой переход через Керченский пролив закрывали для проезда дважды. Первый раз утром на час было ограничено движение транспорта в сторону Керчи. Второй раз запрет был введен на 40 минут. В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым в районе Севастопольской бухты – причинаНа Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проездаОтбой воздушной тревоги в Севастополе
крым
крымский мост
керчь
краснодарский край
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
В очереди у Крымского моста со стороны Тамани скопилось 190 автомобилей
17:07 22.10.2023 (обновлено: 17:11 22.10.2023)