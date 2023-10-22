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У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 22.10.2023
У Крымского моста выросла очередь
После возобновления движения по Крымскому мосту со стороны Тамани досмотра ожидают 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T17:07
2023-10-22T17:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту со стороны Тамани досмотра ожидают 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи проезд свободен - очередей к досмотровым пунктам нет.В воскресенье мостовой переход через Керченский пролив закрывали для проезда дважды. Первый раз утром на час было ограничено движение транспорта в сторону Керчи. Второй раз запрет был введен на 40 минут. В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым в районе Севастопольской бухты – причинаНа Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проездаОтбой воздушной тревоги в Севастополе
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь

В очереди у Крымского моста со стороны Тамани скопилось 190 автомобилей

17:07 22.10.2023 (обновлено: 17:11 22.10.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту со стороны Тамани досмотра ожидают 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 190 транспортных средств. Ожидание около часа", - сказано в сообщении.
Со стороны Керчи проезд свободен - очередей к досмотровым пунктам нет.
В воскресенье мостовой переход через Керченский пролив закрывали для проезда дважды. Первый раз утром на час было ограничено движение транспорта в сторону Керчи. Второй раз запрет был введен на 40 минут. В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу.
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