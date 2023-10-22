https://crimea.ria.ru/20231022/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1132250595.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 22.10.2023

У Крымского моста выросла очередь

После возобновления движения по Крымскому мосту со стороны Тамани досмотра ожидают 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T17:07

2023-10-22T17:07

2023-10-22T17:11

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. После возобновления движения по Крымскому мосту со стороны Тамани досмотра ожидают 190 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Керчи проезд свободен - очередей к досмотровым пунктам нет.В воскресенье мостовой переход через Керченский пролив закрывали для проезда дважды. Первый раз утром на час было ограничено движение транспорта в сторону Керчи. Второй раз запрет был введен на 40 минут. В это же время в Севастополе объявили воздушную тревогу.Читайте также на РИА Новости Крым:Дым в районе Севастопольской бухты – причинаНа Крымском мосту растет очередь – сколько ждать проездаОтбой воздушной тревоги в Севастополе

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тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, краснодарский край, тамань, общество, новости крыма