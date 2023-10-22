https://crimea.ria.ru/20231022/terror-levoberezhya-khersonschiny-udarami-vsu-raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1132247780.html

Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя

Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 22.10.2023

Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя

Порядка 150 снарядов из ствольной артиллерии выпустили украинские боевики по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате ранены двое мирных... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T12:51

2023-10-22T12:51

2023-10-22T12:56

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

общество

каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Порядка 150 снарядов из ствольной артиллерии выпустили украинские боевики по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате ранены двое мирных граждан, сообщили в экстренных службах региона.Один пострадавший - житель Алешек - доставлен в больницу с ранениями средней степени тяжести, житель населенного пункта Тарасовка при обстреле ВСУ получил серьезные травмы, за его жизнь борются врачи.Всего за минувший день боевики выпустили по Херсонщине 115 снарядов. Больше всего ударов нанесено по Великой Лепехе - 52, по Казачьим лагерям - 13, по Крынкам - 11, по Сергеевке - девять, по Песчановке - восемь снарядов, по Тарасовке - семь, по Малой Лепетихе - шесть.В течение ночи обстрелы не прекратились."Киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Саг, Подстепного, Раденска, Алешек, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - отметили в экстренных службах.Сутками ранее при обстрелах со стороны украинских боевиков погиб мирный житель в селе Песчановка. Всего по региону было выпущено 115 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныЧетыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, общество, каховка, новая каховка, алешки, новости