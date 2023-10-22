Рейтинг@Mail.ru
Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231022/terror-levoberezhya-khersonschiny-udarami-vsu-raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1132247780.html
Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя
Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя
Порядка 150 снарядов из ствольной артиллерии выпустили украинские боевики по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате ранены двое мирных... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T12:51
2023-10-22T12:56
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
общество
каховка
новая каховка
алешки
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c10a3d54a36fb11aed888e08536405.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Порядка 150 снарядов из ствольной артиллерии выпустили украинские боевики по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате ранены двое мирных граждан, сообщили в экстренных службах региона.Один пострадавший - житель Алешек - доставлен в больницу с ранениями средней степени тяжести, житель населенного пункта Тарасовка при обстреле ВСУ получил серьезные травмы, за его жизнь борются врачи.Всего за минувший день боевики выпустили по Херсонщине 115 снарядов. Больше всего ударов нанесено по Великой Лепехе - 52, по Казачьим лагерям - 13, по Крынкам - 11, по Сергеевке - девять, по Песчановке - восемь снарядов, по Тарасовке - семь, по Малой Лепетихе - шесть.В течение ночи обстрелы не прекратились."Киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Саг, Подстепного, Раденска, Алешек, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - отметили в экстренных службах.Сутками ранее при обстрелах со стороны украинских боевиков погиб мирный житель в селе Песчановка. Всего по региону было выпущено 115 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныЧетыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно
херсонская область
каховка
новая каховка
алешки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/12/1124947256_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a846c69a559909d7a1d785ccf90a16db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, обстрелы всу, происшествия, общество, каховка, новая каховка, алешки, новости
Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя

Два мирных жителя Херсонской области ранены после ударов ВСУ по Алешкам и Тарасовке

12:51 22.10.2023 (обновлено: 12:56 22.10.2023)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Порядка 150 снарядов из ствольной артиллерии выпустили украинские боевики по мирным населенным пунктам Херсонской области. В результате ранены двое мирных граждан, сообщили в экстренных службах региона.
Один пострадавший - житель Алешек - доставлен в больницу с ранениями средней степени тяжести, житель населенного пункта Тарасовка при обстреле ВСУ получил серьезные травмы, за его жизнь борются врачи.
Всего за минувший день боевики выпустили по Херсонщине 115 снарядов. Больше всего ударов нанесено по Великой Лепехе - 52, по Казачьим лагерям - 13, по Крынкам - 11, по Сергеевке - девять, по Песчановке - восемь снарядов, по Тарасовке - семь, по Малой Лепетихе - шесть.
В течение ночи обстрелы не прекратились.
"Киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, Каховки, Саг, Подстепного, Раденска, Алешек, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - отметили в экстренных службах.
Сутками ранее при обстрелах со стороны украинских боевиков погиб мирный житель в селе Песчановка. Всего по региону было выпущено 115 снарядов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Один погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье Херсонщины
Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ
ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известно
 
Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияОбществоКаховкаНовая КаховкаАлешкиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Еще одно за день: землетрясение произошло в Австралии
12:51Террор ВСУ левобережья Херсонщины: ранены два мирных жителя
12:18Выполнит ли Google "хотелки" Зеленской
11:52В Крыму объявлено затяжное штормовое предупреждение
11:36"Днепр" разбил десант ВСУ при попытке высадки у ж/д моста
11:19Ситуация на Крымском мосту после запуска движения - актуальные данные
11:06Израиль ударил по аэропортам Сирии - есть погибшие и разрушения
10:47Серия мощных взрывов прозвучала на Украине
10:14Турист сорвался со скалы в бухте Феодосии
09:53Крымский мост открыли для проезда
09:40Как работает Керченская паромная переправа в воскресенье
09:05Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи перекрыто
09:01В Непале произошло мощное землетрясение
08:45Что взять с собой в осенний поход: советы от спасателя МЧС
08:16Без антибиотиков: чем лечить простуды и ОРВИ - советы врача
07:41Как спасти попавший в воду телефон
07:01Если вашу улицу переименовали: что делать с документами и пропиской
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 октября
21:59Главное за день: 21 октября
Лента новостейМолния