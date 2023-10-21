https://crimea.ria.ru/20231021/115-snaryadov-vypuscheno-vsu-po-levoberezhyu-khersonschiny-pogib-mirnyy-zhitel-1132234558.html

115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель

115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 21.10.2023

115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель

Вооруженные силы Украины выпустили 115 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. В результате обстрела погиб мирный... РИА Новости Крым, 21.10.2023

2023-10-21T11:28

2023-10-21T11:28

2023-10-21T11:28

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины выпустили 115 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщают экстренные службы региона.По селу Песчановка днем враг выпустил 9 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов было в Великой Лепетихе - 22. Село Крынки подверглось 15 обстрелам. 13 снарядов украинскими боевиками было выпущено по городу Алешки, семь по Казачьим Лагерям, шесть по селу Сергеевка, пять по Князе-Григоровке и четыре по Малой Лепетихе.В темное время суток вооруженные силы Украины продолжили обстрел гражданской инфраструктуры. Нападению подверглись населенные пункты: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Днепряны, Крынки и Пролетарка. В общей сложности из ствольной артиллерии ночью было выпущено 34 снаряда. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУОдин погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныЧетыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, происшествия, новые регионы россии