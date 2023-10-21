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115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель
115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 21.10.2023
115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель
Вооруженные силы Украины выпустили 115 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. В результате обстрела погиб мирный... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T11:28
2023-10-21T11:28
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
новости
происшествия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины выпустили 115 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщают экстренные службы региона.По селу Песчановка днем враг выпустил 9 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов было в Великой Лепетихе - 22. Село Крынки подверглось 15 обстрелам. 13 снарядов украинскими боевиками было выпущено по городу Алешки, семь по Казачьим Лагерям, шесть по селу Сергеевка, пять по Князе-Григоровке и четыре по Малой Лепетихе.В темное время суток вооруженные силы Украины продолжили обстрел гражданской инфраструктуры. Нападению подверглись населенные пункты: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Днепряны, Крынки и Пролетарка. В общей сложности из ствольной артиллерии ночью было выпущено 34 снаряда. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУОдин погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныЧетыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, происшествия, новые регионы россии
115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ левобережья Херсонской области

11:28 21.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины выпустили 115 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщают экстренные службы региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В населенном пункте Песчановка один мирный житель погиб", - говорится в сообщении.
По селу Песчановка днем враг выпустил 9 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов было в Великой Лепетихе - 22. Село Крынки подверглось 15 обстрелам. 13 снарядов украинскими боевиками было выпущено по городу Алешки, семь по Казачьим Лагерям, шесть по селу Сергеевка, пять по Князе-Григоровке и четыре по Малой Лепетихе.
В темное время суток вооруженные силы Украины продолжили обстрел гражданской инфраструктуры. Нападению подверглись населенные пункты: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Днепряны, Крынки и Пролетарка. В общей сложности из ствольной артиллерии ночью было выпущено 34 снаряда. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУХерсонская областьНовостиПроисшествияНовые регионы России
 
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