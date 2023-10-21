https://crimea.ria.ru/20231021/115-snaryadov-vypuscheno-vsu-po-levoberezhyu-khersonschiny-pogib-mirnyy-zhitel-1132234558.html
115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель
115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 21.10.2023
115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель
Вооруженные силы Украины выпустили 115 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. В результате обстрела погиб мирный... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T11:28
2023-10-21T11:28
2023-10-21T11:28
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
новости
происшествия
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132056333_0:113:1079:720_1920x0_80_0_0_5cb3ca1c056791fc3f6091d21e0577eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины выпустили 115 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщают экстренные службы региона.По селу Песчановка днем враг выпустил 9 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов было в Великой Лепетихе - 22. Село Крынки подверглось 15 обстрелам. 13 снарядов украинскими боевиками было выпущено по городу Алешки, семь по Казачьим Лагерям, шесть по селу Сергеевка, пять по Князе-Григоровке и четыре по Малой Лепетихе.В темное время суток вооруженные силы Украины продолжили обстрел гражданской инфраструктуры. Нападению подверглись населенные пункты: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Днепряны, Крынки и Пролетарка. В общей сложности из ствольной артиллерии ночью было выпущено 34 снаряда. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Читайте также на РИА Новости Крым:Работает "Днепр": десятки убитых и раненых бойцов ВСУОдин погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныЧетыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132056333_45:0:1005:720_1920x0_80_0_0_6a62301f633bcceeae3376854aa862ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, новости, происшествия, новые регионы россии
115 снарядов выпущено ВСУ по левобережью Херсонщины: погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ левобережья Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины выпустили 115 снарядов по населенным пунктам левобережья Херсонской области за минувшие сутки. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщают экстренные службы региона.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. В населенном пункте Песчановка один мирный житель погиб", - говорится в сообщении.
По селу Песчановка днем враг выпустил 9 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего прилетов было в Великой Лепетихе - 22. Село Крынки подверглось 15 обстрелам. 13 снарядов украинскими боевиками было выпущено по городу Алешки, семь по Казачьим Лагерям, шесть по селу Сергеевка, пять по Князе-Григоровке и четыре по Малой Лепетихе.
В темное время суток вооруженные силы Украины продолжили обстрел гражданской инфраструктуры. Нападению подверглись населенные пункты: Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Днепряны, Крынки и Пролетарка. В общей сложности из ствольной артиллерии ночью было выпущено 34 снаряда. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Читайте также на РИА Новости Крым: