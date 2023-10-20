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В Симферополе в пятницу не будет воды: список адресов - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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В Симферополе в пятницу не будет воды: список адресов
В Симферополе в пятницу не будет воды: список адресов - РИА Новости Крым, 20.10.2023
В Симферополе в пятницу не будет воды: список адресов
На нескольких улицах Симферополя в пятницу не будет воды. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T06:37
2023-10-20T06:37
вода крыма
водоснабжение
отключение воды в крыму
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На нескольких улицах Симферополя в пятницу не будет воды. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".С 10.00 до ориентировочно 20:00 без воды будут дома по следующим адресам: ул. Толстого (частично), ул. А.Невского, ул. Речная, пер. Речной, пер. Галерейный, ул. Павленко, а также прилегающие улицы и переулки.ГУП РК "Вода Крыма" уточняет, что график подвоза питьевой воды будет размещен дополнительно, и рекомендует иметь запаса воды на время проведения ремонтных работ.Ранее сообщалось, что в Симферополе в рамках программы по водосбережению происходит замена 17 километров аварийных трубопроводов. Это должно позволить снизить суточную потерю воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллекторТысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берегДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды
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вода крыма, водоснабжение, отключение воды в крыму, симферополь, городская среда, крым, новости крыма
В Симферополе в пятницу не будет воды: список адресов

Без воды в пятницу останутся несколько улиц Симферополя

06:37 20.10.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На нескольких улицах Симферополя в пятницу не будет воды. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".
"В связи с ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения по адресу город Симферополь, ул. Речная/ул. А. Невского 20 октября будет ограничено водоснабжение", - объяснили причину отключения в Telegram-канале предприятия.
С 10.00 до ориентировочно 20:00 без воды будут дома по следующим адресам: ул. Толстого (частично), ул. А.Невского, ул. Речная, пер. Речной, пер. Галерейный, ул. Павленко, а также прилегающие улицы и переулки.
ГУП РК "Вода Крыма" уточняет, что график подвоза питьевой воды будет размещен дополнительно, и рекомендует иметь запаса воды на время проведения ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что в Симферополе в рамках программы по водосбережению происходит замена 17 километров аварийных трубопроводов. Это должно позволить снизить суточную потерю воды.
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Вода КрымаВодоснабжениеОтключение воды в КрымуСимферопольГородская средаКрымНовости Крыма
 
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