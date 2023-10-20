https://crimea.ria.ru/20231020/v-simferopole-v-pyatnitsu-ne-budet-vody-spisok-adresov-1132207051.html

В Симферополе в пятницу не будет воды: список адресов

В Симферополе в пятницу не будет воды: список адресов - РИА Новости Крым, 20.10.2023

В Симферополе в пятницу не будет воды: список адресов

На нескольких улицах Симферополя в пятницу не будет воды. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T06:37

2023-10-20T06:37

2023-10-20T06:37

вода крыма

водоснабжение

отключение воды в крыму

симферополь

городская среда

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. На нескольких улицах Симферополя в пятницу не будет воды. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".С 10.00 до ориентировочно 20:00 без воды будут дома по следующим адресам: ул. Толстого (частично), ул. А.Невского, ул. Речная, пер. Речной, пер. Галерейный, ул. Павленко, а также прилегающие улицы и переулки.ГУП РК "Вода Крыма" уточняет, что график подвоза питьевой воды будет размещен дополнительно, и рекомендует иметь запаса воды на время проведения ремонтных работ.Ранее сообщалось, что в Симферополе в рамках программы по водосбережению происходит замена 17 километров аварийных трубопроводов. Это должно позволить снизить суточную потерю воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе заработает новый канализационный коллекторТысяча метров под землей: как строят тоннельный водовод на Южный берегДиректор "Воды Крыма" объяснил причину частых отключений воды

симферополь

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, водоснабжение, отключение воды в крыму, симферополь, городская среда, крым, новости крыма