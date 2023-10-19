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Главное за день: 19 октября

Главное за день: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Главное за день: 19 октября

Путин заявил, что запрет участия российских спортсменов в международных соревнования – это этническая дискриминация. Российские Су-27 не допустили нарушения... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T22:56

2023-10-19T22:56

2023-10-19T23:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Путин заявил, что запрет участия российских спортсменов в международных соревнования – это этническая дискриминация. Российские Су-27 не допустили нарушения государственной границы британскими истребителями и самолетом радиотехнической разведки. ВСУ за сутки потеряли более 830 военнослужащих убитыми и ранеными. Политолог заявил, что США не выгодно вступать в войну на Ближнем Востоке. В семье рок-музыканта Стаса Намина произошла трагедия.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПутин о дискриминации российских спортсменовПрезидент РФ Владимир Путин назвал запрет Международного олимпийского комитета на участие в соревнованиях российских спортсменов этнической дискриминацией. По его мнению, Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления. Приглашение на Игры стало не безусловным правом лучших спортсменов, а некой привилегией, заслужить которую можно не спортивными результатами, а политическими жестами, которые к спорту не имеют никакого отношения.Истребители Су-27 не допустили нарушения госграницыРоссийские Су-27 отогнали от российской границы в Черном море два британских истребителя "Тайфун" и самолет радиотехнической разведки ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы.Потери ВСУ: более 830 погибших и раненыхВооруженные силы Украины понесли серьезные потери в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Среди погибших и раненых 830 военнослужащих ВСУ. Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении. Также российскими войсками была уничтожена иностранная военная техника: гаубица М119 производства США и артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.США вряд ли вступят в войну на Ближнем ВостокеПолитолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров заявил, что открытое вступление Америки в Израильско-Палестинский конфликт чревато для нее серьезными проблемами. По его мнению, США сейчас невыгодно вмешиваться открыто с помощью своих морпехов и авиации в эту войну. Шатров напомнил, что после ударов по больнице "Аль-Ахли" весь арабский мир выступил на стороне Палестины и сектора Газа.Трагедия в семье Стаса НаминаТела двух родственников рок-исполнителя Стаса Намина нашли частном доме в Истринском районе Московской области. В их убийстве признался приемный сын основателя групп "Цветы" и "Парк Горького". Во время допроса он рассказал, что убил свою бабушку и брата.

https://crimea.ria.ru/20231019/v-moskve-podveli-itogi-fotokonkursa-imeni-stenina-1132198457.html

https://crimea.ria.ru/20231019/zapret-kanonicheskoy-upts-na-ukraine-kakimi-mogut-byt-posledstviya-1132200139.html

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https://crimea.ria.ru/20231019/ranenyy-zhurnalist-sputnik-pereveden-na-lechenie-v-moskvu-1132205708.html

https://crimea.ria.ru/20231019/troynaya-epidemiya-virusov-v-rossii--ekspert-otsenil-riski-1132199413.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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