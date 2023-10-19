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Главное за день: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Главное за день: 19 октября
Главное за день: 19 октября - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Главное за день: 19 октября
Путин заявил, что запрет участия российских спортсменов в международных соревнования – это этническая дискриминация. Российские Су-27 не допустили нарушения... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T22:56
2023-10-19T23:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Путин заявил, что запрет участия российских спортсменов в международных соревнования – это этническая дискриминация. Российские Су-27 не допустили нарушения государственной границы британскими истребителями и самолетом радиотехнической разведки. ВСУ за сутки потеряли более 830 военнослужащих убитыми и ранеными. Политолог заявил, что США не выгодно вступать в войну на Ближнем Востоке. В семье рок-музыканта Стаса Намина произошла трагедия.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПутин о дискриминации российских спортсменовПрезидент РФ Владимир Путин назвал запрет Международного олимпийского комитета на участие в соревнованиях российских спортсменов этнической дискриминацией. По его мнению, Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления. Приглашение на Игры стало не безусловным правом лучших спортсменов, а некой привилегией, заслужить которую можно не спортивными результатами, а политическими жестами, которые к спорту не имеют никакого отношения.Истребители Су-27 не допустили нарушения госграницыРоссийские Су-27 отогнали от российской границы в Черном море два британских истребителя "Тайфун" и самолет радиотехнической разведки ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы.Потери ВСУ: более 830 погибших и раненыхВооруженные силы Украины понесли серьезные потери в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Среди погибших и раненых 830 военнослужащих ВСУ. Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении. Также российскими войсками была уничтожена иностранная военная техника: гаубица М119 производства США и артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.США вряд ли вступят в войну на Ближнем ВостокеПолитолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров заявил, что открытое вступление Америки в Израильско-Палестинский конфликт чревато для нее серьезными проблемами. По его мнению, США сейчас невыгодно вмешиваться открыто с помощью своих морпехов и авиации в эту войну. Шатров напомнил, что после ударов по больнице "Аль-Ахли" весь арабский мир выступил на стороне Палестины и сектора Газа.Трагедия в семье Стаса НаминаТела двух родственников рок-исполнителя Стаса Намина нашли частном доме в Истринском районе Московской области. В их убийстве признался приемный сын основателя групп "Цветы" и "Парк Горького". Во время допроса он рассказал, что убил свою бабушку и брата.
https://crimea.ria.ru/20231019/v-moskve-podveli-itogi-fotokonkursa-imeni-stenina-1132198457.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, в мире, стас намин, происшествия, политика, экономика, новости сво
Главное за день: 19 октября

Главные события и заявления четверга, 19 октября

22:56 19.10.2023 (обновлено: 23:18 19.10.2023)
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Путин заявил, что запрет участия российских спортсменов в международных соревнования – это этническая дискриминация. Российские Су-27 не допустили нарушения государственной границы британскими истребителями и самолетом радиотехнической разведки. ВСУ за сутки потеряли более 830 военнослужащих убитыми и ранеными. Политолог заявил, что США не выгодно вступать в войну на Ближнем Востоке. В семье рок-музыканта Стаса Намина произошла трагедия.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Путин о дискриминации российских спортсменов

Президент РФ Владимир Путин назвал запрет Международного олимпийского комитета на участие в соревнованиях российских спортсменов этнической дискриминацией. По его мнению, Олимпийские игры могут использоваться как инструмент политического давления. Приглашение на Игры стало не безусловным правом лучших спортсменов, а некой привилегией, заслужить которую можно не спортивными результатами, а политическими жестами, которые к спорту не имеют никакого отношения.
Церемония объявления Гран-при и победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2023 года - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
13:16
В Москве подвели итоги фотоконкурса имени Стенина

Истребители Су-27 не допустили нарушения госграницы

Российские Су-27 отогнали от российской границы в Черном море два британских истребителя "Тайфун" и самолет радиотехнической разведки ВВС Великобритании. При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от границы.
Памятник Святым Кириллу и Мефодию - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
14:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Запрет канонической УПЦ на Украине: какими могут быть последствия

Потери ВСУ: более 830 погибших и раненых

Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в зоне специальной военной операции за минувшие сутки. Среди погибших и раненых 830 военнослужащих ВСУ. Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении. Также российскими войсками была уничтожена иностранная военная техника: гаубица М119 производства США и артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
15:43
Российские летчики за сутки сбили два самолета и вертолет ВСУ

США вряд ли вступят в войну на Ближнем Востоке

Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров заявил, что открытое вступление Америки в Израильско-Палестинский конфликт чревато для нее серьезными проблемами. По его мнению, США сейчас невыгодно вмешиваться открыто с помощью своих морпехов и авиации в эту войну. Шатров напомнил, что после ударов по больнице "Аль-Ахли" весь арабский мир выступил на стороне Палестины и сектора Газа.
Пациент. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
18:15
Раненый журналист Sputnik переведен на лечение в Москву

Трагедия в семье Стаса Намина

Тела двух родственников рок-исполнителя Стаса Намина нашли частном доме в Истринском районе Московской области. В их убийстве признался приемный сын основателя групп "Цветы" и "Парк Горького". Во время допроса он рассказал, что убил свою бабушку и брата.
Госпиталь для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
19:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Тройная эпидемия вирусов в России – эксперт оценил риски
 
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