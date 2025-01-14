https://crimea.ria.ru/20250114/tuman-s-gololeditsey-i-usilenie-morozov-nochyu-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1143215178.html
Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник
Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Вероятен мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T00:01
2025-01-14T00:01
2025-01-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Вероятен мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем около нуля.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2...+4 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -2 до +3, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник туман с гололедицей и до -7 градусов ночью
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Вероятен мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, на южном и восточном побережье -1…+4 градуса, днем 0…+5, в горах -1…-4 градуса", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем около нуля.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2...+4 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -2 до +3, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.
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