https://crimea.ria.ru/20250114/tuman-s-gololeditsey-i-usilenie-morozov-nochyu-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1143215178.html

Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник

Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник

Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Вероятен мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T00:01

2025-01-14T00:01

2025-01-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Вероятен мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем около нуля.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2...+4 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -2 до +3, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250112/moroz-so-snegom-i-gololeditsa-kogda-zhdat-pik-kholoda-v-krymu-na-nedele-1143234689.html

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севастополь

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евпатория

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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