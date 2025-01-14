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Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник
Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник
Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Вероятен мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T00:01
2025-01-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Вероятен мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем около нуля.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2...+4 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -2 до +3, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250112/moroz-so-snegom-i-gololeditsa-kogda-zhdat-pik-kholoda-v-krymu-na-nedele-1143234689.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник туман с гололедицей и до -7 градусов ночью

00:01 14.01.2025
 
© КрымавтодорГололед на дорогах в Крыму
Гололед на дорогах в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Во вторник погоду в Крыму будет определять юго-восточная периферия антициклона. Вероятен мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 градусов, на южном и восточном побережье -1…+4 градуса, днем 0…+5, в горах -1…-4 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5 градусов, днем около нуля.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2, днем +2...+4 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от -2 до +3, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.
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12 января, 19:42Радио "Спутник в Крыму"
Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Туман с гололедицей и усиление морозов ночью: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 14 января
23:02Атака на "Турецкий поток" и ликвидация разлива мазута: главное за день
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