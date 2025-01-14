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Какой сегодня праздник: 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Какой сегодня праздник: 14 января
Какой сегодня праздник: 14 января - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Какой сегодня праздник: 14 января
Сегодня во всем мире отмечают День народного целителя, в России и некоторых других странах – Старый Новый год. Еще в нашей стране празднуют День трубопроводных... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T00:00
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праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День народного целителя, в России и некоторых других странах – Старый Новый год. Еще в нашей стране празднуют День трубопроводных войск, а в Индии запускают бумажных змеев. Ровно 324 года назад русские дворяне по приказу Петра I переоделись в европейское платье. Также в этот день родились "легенда № 17" советского хоккея Валерий Харламов, советская и российская актриса театра и кино Анна Самохина.Что празднуют в миреТрадиция дважды встречать Новый год появилась после введения в России григорианского календаря. Разница с юлианским на начало XX века составила 13 дней. Вот и появилась возможность отметить праздник дважды. Как известно, в нашей стране такие возможности стараются не упускать. Кстати, праздник отмечают также в Беларуси, Абхазии, Македонии, Греции и еще ряде стран. И вот вам занимательный факт: поскольку разница между григорианским и юлианским календарями постепенно увеличивается, в 2100 году наши потомки будут отмечать наступление Старого Нового года в ночь с 14 на 15 января."Не выбрасывайте волокнистую часть тыквы, делайте из нее компрессы на пятки, и они станут гладкими и нежными", – мы наверняка не знаем, поможет ли тыква вашим пяткам на самом деле, но уж точно не навредит. Это и есть главная заповедь народных целителей. В эффективность их работы можно верить или нет, но поздравить с профессиональным праздником знакомых целителей стоит.Кроме подводных и надводных сил, военно-морских, космических, береговых и самых разных других родов войск, в Российской Федерации существуют еще и трубопроводные, созданные в 1952 году для установки и испытания нефтепровода нового поколения. Ныне трубопроводные войска России входят в состав Центрального управления топлива и горючего и не имеют аналогов в иностранных армиях, а сегодня их служащие принимают поздравления с профессиональным праздником.В индийском городе Ахмедабад сегодня устраивают традиционный фестиваль бумажных змеев. Так индийцы провожают зиму и встречают весну (им почему-то кажется, что делать это нужно непременно в середине января). Полюбоваться на красочное разнообразие змеев, как правило, собираются профессионалы и любители со всех уголков мира.Еще сегодня Всемирный день логики, Праздник осла и День белоснежных птиц. Именины у Василия, Михаила, Николая.Знаменательные событияВ этот день в 1700 году Петр I решил переодеть русских дворян. Для этого он велел им носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды. Сначала рады были не все, но потом привыкли. Особенно быстро оценили парики: и причесываться не нужно, и лысину можно спрятать.14 января 1929 года из упраздненных Московской, Рязанской, Тверской и Тульской губерний, а также из частей Владимирской и Калужской была образована Московская область. Так что жители данной местности (которых, к слову, сейчас насчитывается более 8,5 миллионов) могут отметить не только Старый Новый год, но и юбилей родного края.Кто родился в этот деньВ этот день в 1948 году на свет появился "легенда № 17" Валерий Харламов – советский хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира. С 1969 по 1981 годы Харламов считался самым быстрым и техничным нападающим планеты. Он отличался скоростью реакции, нестандартным подходом и входил в тройку ведущих игроков сборной СССР. На международных чемпионатах Харламов сыграл 123 матча и забил 89 голов.А в 1963-м родилась российская актриса театра и кино Анна Самохина, которая по праву считается одной из самых красивых актрис отечественного кино. Режиссеры часто предлагали ей сыграть в эротических сценах. На это Анна согласилась лишь однажды – в фильме "Царская охота". В остальных случаях в откровенных сценах Самохину заменяла дублерша.Также в этот день родились один из крупнейших русских поэтов XX века Осип Мендельштам, американский кинорежиссер Стивен Эндрю Содерберг, английская актриса Эмили Уотсон, российский актер Станислав Ярушин.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 14 января

Что празднуют в России и в мире 14 января

00:00 14.01.2025
 
© Гостелерадио (1980)Кадр из фильма "Старый Новый год"
Кадр из фильма Старый Новый год
© Гостелерадио (1980)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День народного целителя, в России и некоторых других странах – Старый Новый год. Еще в нашей стране празднуют День трубопроводных войск, а в Индии запускают бумажных змеев. Ровно 324 года назад русские дворяне по приказу Петра I переоделись в европейское платье. Также в этот день родились "легенда № 17" советского хоккея Валерий Харламов, советская и российская актриса театра и кино Анна Самохина.

Что празднуют в мире

Традиция дважды встречать Новый год появилась после введения в России григорианского календаря. Разница с юлианским на начало XX века составила 13 дней. Вот и появилась возможность отметить праздник дважды. Как известно, в нашей стране такие возможности стараются не упускать. Кстати, праздник отмечают также в Беларуси, Абхазии, Македонии, Греции и еще ряде стран. И вот вам занимательный факт: поскольку разница между григорианским и юлианским календарями постепенно увеличивается, в 2100 году наши потомки будут отмечать наступление Старого Нового года в ночь с 14 на 15 января.
"Не выбрасывайте волокнистую часть тыквы, делайте из нее компрессы на пятки, и они станут гладкими и нежными", – мы наверняка не знаем, поможет ли тыква вашим пяткам на самом деле, но уж точно не навредит. Это и есть главная заповедь народных целителей. В эффективность их работы можно верить или нет, но поздравить с профессиональным праздником знакомых целителей стоит.
Кроме подводных и надводных сил, военно-морских, космических, береговых и самых разных других родов войск, в Российской Федерации существуют еще и трубопроводные, созданные в 1952 году для установки и испытания нефтепровода нового поколения. Ныне трубопроводные войска России входят в состав Центрального управления топлива и горючего и не имеют аналогов в иностранных армиях, а сегодня их служащие принимают поздравления с профессиональным праздником.
В индийском городе Ахмедабад сегодня устраивают традиционный фестиваль бумажных змеев. Так индийцы провожают зиму и встречают весну (им почему-то кажется, что делать это нужно непременно в середине января). Полюбоваться на красочное разнообразие змеев, как правило, собираются профессионалы и любители со всех уголков мира.
Еще сегодня Всемирный день логики, Праздник осла и День белоснежных птиц. Именины у Василия, Михаила, Николая.

Знаменательные события

В этот день в 1700 году Петр I решил переодеть русских дворян. Для этого он велел им носить короткие европейские костюмы вместо старинной длинной одежды. Сначала рады были не все, но потом привыкли. Особенно быстро оценили парики: и причесываться не нужно, и лысину можно спрятать.
14 января 1929 года из упраздненных Московской, Рязанской, Тверской и Тульской губерний, а также из частей Владимирской и Калужской была образована Московская область. Так что жители данной местности (которых, к слову, сейчас насчитывается более 8,5 миллионов) могут отметить не только Старый Новый год, но и юбилей родного края.

Кто родился в этот день

В этот день в 1948 году на свет появился "легенда № 17" Валерий Харламов – советский хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира. С 1969 по 1981 годы Харламов считался самым быстрым и техничным нападающим планеты. Он отличался скоростью реакции, нестандартным подходом и входил в тройку ведущих игроков сборной СССР. На международных чемпионатах Харламов сыграл 123 матча и забил 89 голов.
А в 1963-м родилась российская актриса театра и кино Анна Самохина, которая по праву считается одной из самых красивых актрис отечественного кино. Режиссеры часто предлагали ей сыграть в эротических сценах. На это Анна согласилась лишь однажды – в фильме "Царская охота". В остальных случаях в откровенных сценах Самохину заменяла дублерша.
Также в этот день родились один из крупнейших русских поэтов XX века Осип Мендельштам, американский кинорежиссер Стивен Эндрю Содерберг, английская актриса Эмили Уотсон, российский актер Станислав Ярушин.
 
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