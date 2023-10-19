https://crimea.ria.ru/20231019/ubity-rodstvenniki-muzykanta-stasa-namina-1132189017.html

Убиты родственники музыканта Стаса Намина

Убиты родственники музыканта Стаса Намина - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Убиты родственники музыканта Стаса Намина

Тела двух человек с множественными ножевыми ранениями найдены в частном доме в Истринском районе Подмосковья, подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T10:18

2023-10-19T10:18

2023-10-19T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Тела двух человек с множественными ножевыми ранениями найдены в частном доме в Истринском районе Подмосковья, подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом сообщает управление СК по региону.Начато уголовное производство по статье "Убийство двух человек". По подозрению в совершении преступления задержан один из членов семьи.Правоохранители осмотрели место преступления, а также изъяли вероятные орудия убийства - нож. Назначена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.По информации РИА Новости, убитые являются родственниками известному российскому музыканту Стасу Намину — основателю групп "Цветы" и "Парк Горького".Читайте также на РИА Новости Крым:Отмена приговора: в Крыму организатор убийства повторно пойдет под судКрымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицуОбвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), стас намин, общество