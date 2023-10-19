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Убиты родственники музыканта Стаса Намина - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Убиты родственники музыканта Стаса Намина
Убиты родственники музыканта Стаса Намина - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Убиты родственники музыканта Стаса Намина
Тела двух человек с множественными ножевыми ранениями найдены в частном доме в Истринском районе Подмосковья, подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T10:18
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московская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Тела двух человек с множественными ножевыми ранениями найдены в частном доме в Истринском районе Подмосковья, подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом сообщает управление СК по региону.Начато уголовное производство по статье "Убийство двух человек". По подозрению в совершении преступления задержан один из членов семьи.Правоохранители осмотрели место преступления, а также изъяли вероятные орудия убийства - нож. Назначена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.По информации РИА Новости, убитые являются родственниками известному российскому музыканту Стасу Намину — основателю групп "Цветы" и "Парк Горького".Читайте также на РИА Новости Крым:Отмена приговора: в Крыму организатор убийства повторно пойдет под судКрымчанин ударил ножом в спину 15-летнюю падчерицуОбвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом
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РИА Новости Крым
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96
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московская область, происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), стас намин, общество
Убиты родственники музыканта Стаса Намина

В Подмосковье нашли тела двух родственников Стаса Намина с ножевыми ранениями

10:18 19.10.2023 (обновлено: 10:23 19.10.2023)
 
© ГСУ СК России по Московской областиВ Подмосковье убиты родственники музыканта Стаса Намина
В Подмосковье убиты родственники музыканта Стаса Намина
© ГСУ СК России по Московской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Тела двух человек с множественными ножевыми ранениями найдены в частном доме в Истринском районе Подмосковья, подозреваемый в убийстве уже задержан. Об этом сообщает управление СК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в частном домовладении в деревне Крюково тел пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями", - говорится в Telegram-сообщении ведомства.
Начато уголовное производство по статье "Убийство двух человек". По подозрению в совершении преступления задержан один из членов семьи.
Правоохранители осмотрели место преступления, а также изъяли вероятные орудия убийства - нож. Назначена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.
По информации РИА Новости, убитые являются родственниками известному российскому музыканту Стасу Намину — основателю групп "Цветы" и "Парк Горького".
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Московская областьПроисшествияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Стас НаминОбщество
 
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