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Главное за день: 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Главное за день: 17 октября
Главное за день: 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Главное за день: 17 октября
Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 1100 военнослужащих и 64 единицы техники. ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T22:22
2023-10-17T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 1100 военнослужащих и 64 единицы техники. ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний. "Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии. О чем говорили Путин и Орбан в Пекине. Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом. Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о запрете УПЦ 19 октября.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымУспехи Армии РоссииПотери вооруженных сил Украины в зоне спецоперации за прошедшие сутки превысили 1100 военнослужащих и 64 единицы техники, в том числе восемь танков и 25 бронемашин, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Кроме того, российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, пять оперативно-тактических ракет, четыре управляемые бомбы GLSDB, 34 беспилотника в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях. Отзыв ратификации ДВЗЯИВо вторник Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", принятый Госдумой в апреле 2000 года, и предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года. Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, решение не означает, что Россия возобновит ядерные испытания – мораторий, введенный указом президента РФ в 1992 году будет соблюдаться. Однако Россия пойдет на это, "если такой шаг сначала совершат США". Заявление ШойгуПравительство предоставило оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы для увеличения производства артиллерии, сообщил 17 октября министр обороны России Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства отметил необходимость оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Он также подчеркнул, что власти приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем. Кроме того, Минобороны РФ упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.Путин и Орбан в ПекинеВенгрия прилагает максимальные усилия, чтобы спасти все, что можно спасти в отношениях с Россией, заявил во вторник премьер-министр страны Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Венгерский премьер поблагодарил российского лидера за то, что корпорация "Росатом" остается "прекрасным партнером" Венгрии, а "Газпром" "выполняет свои обязательства по заключенным соглашениям". Владимир Путин в свою очередь отметил, что за первые семь месяцев текущего года товарооборот России и Венгрии упал на 35%, поэтому "надо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации". Он констатировал, что позиции Москвы и Будапешта далеко не всегда совпадают, но чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза. Дело ТатарскогоГенеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева, сообщается на официальном сайте ведомства. Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа. Касинцев обвиняется в укрывательстве преступления. Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Погиб военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, пострадали 52 человека, среди них один ребенок.Запрет на УПЦПарламент Украины намерен рассмотреть законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви на заседании 19 октября, сообщил во вторник Союз православных журналистов. По информации СПЖ, изначально проект стоял одним из последних в повестке дня, однако сейчас его планируют рассматривать одним из первых.Согласно тексту пояснительной записки на сайте украинского парламента, правительственный законопроект № 8371 предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают возможность "предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины".
https://crimea.ria.ru/20231017/dlya-chego-rossiya-vykhodit-iz-dogovora-o-yadernykh-ispytaniyakh--ekspert-1132148839.html
https://crimea.ria.ru/20231017/prozrenie-ukrainy-ukraintsy-gotovy-otdat-territorii-radi-mira-1132148191.html
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главное за день, новости, в мире, украина, политика, экономика, общество, новости сво
Главное за день: 17 октября

Главные события и заявления вторника, 17 октября

22:22 17.10.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 1100 военнослужащих и 64 единицы техники. ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний. "Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии. О чем говорили Путин и Орбан в Пекине. Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом. Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о запрете УПЦ 19 октября.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Успехи Армии России

Потери вооруженных сил Украины в зоне спецоперации за прошедшие сутки превысили 1100 военнослужащих и 64 единицы техники, в том числе восемь танков и 25 бронемашин, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Кроме того, российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, пять оперативно-тактических ракет, четыре управляемые бомбы GLSDB, 34 беспилотника в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт

Отзыв ратификации ДВЗЯИ

Во вторник Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", принятый Госдумой в апреле 2000 года, и предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года. Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, решение не означает, что Россия возобновит ядерные испытания – мораторий, введенный указом президента РФ в 1992 году будет соблюдаться. Однако Россия пойдет на это, "если такой шаг сначала совершат США".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
18:43
Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира

Заявление Шойгу

Правительство предоставило оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы для увеличения производства артиллерии, сообщил 17 октября министр обороны России Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства отметил необходимость оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Он также подчеркнул, что власти приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем. Кроме того, Минобороны РФ упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.
Потери ВСУ
15:03
Колоссальные цифры: сколько боевиков потеряли ВСУ за сутки

Путин и Орбан в Пекине

Венгрия прилагает максимальные усилия, чтобы спасти все, что можно спасти в отношениях с Россией, заявил во вторник премьер-министр страны Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Венгерский премьер поблагодарил российского лидера за то, что корпорация "Росатом" остается "прекрасным партнером" Венгрии, а "Газпром" "выполняет свои обязательства по заключенным соглашениям". Владимир Путин в свою очередь отметил, что за первые семь месяцев текущего года товарооборот России и Венгрии упал на 35%, поэтому "надо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации". Он констатировал, что позиции Москвы и Будапешта далеко не всегда совпадают, но чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
10:40
Мирный житель погиб в Херсонской области в результате обстрела ВСУ

Дело Татарского

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева, сообщается на официальном сайте ведомства. Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа. Касинцев обвиняется в укрывательстве преступления.
Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Погиб военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, пострадали 52 человека, среди них один ребенок.

Запрет на УПЦ

Парламент Украины намерен рассмотреть законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви на заседании 19 октября, сообщил во вторник Союз православных журналистов. По информации СПЖ, изначально проект стоял одним из последних в повестке дня, однако сейчас его планируют рассматривать одним из первых.Согласно тексту пояснительной записки на сайте украинского парламента, правительственный законопроект № 8371 предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают возможность "предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины".
 
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