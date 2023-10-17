Главное за день: 17 октября
Главные события и заявления вторника, 17 октября
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки превысили 1100 военнослужащих и 64 единицы техники. ГД одобрила отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний. "Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии. О чем говорили Путин и Орбан в Пекине. Обвиняемые в убийстве Владлена Татарского предстанут перед судом. Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о запрете УПЦ 19 октября.
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Успехи Армии России
Потери вооруженных сил Украины в зоне спецоперации за прошедшие сутки превысили 1100 военнослужащих и 64 единицы техники, в том числе восемь танков и 25 бронемашин, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Кроме того, российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, пять оперативно-тактических ракет, четыре управляемые бомбы GLSDB, 34 беспилотника в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях.
Отзыв ратификации ДВЗЯИ
Во вторник Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", принятый Госдумой в апреле 2000 года, и предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке в сентябре 1996 года. Как заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, решение не означает, что Россия возобновит ядерные испытания – мораторий, введенный указом президента РФ в 1992 году будет соблюдаться. Однако Россия пойдет на это, "если такой шаг сначала совершат США".
Заявление Шойгу
Правительство предоставило оборонно-промышленному комплексу право использовать все резервы для увеличения производства артиллерии, сообщил 17 октября министр обороны России Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства отметил необходимость оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним. Он также подчеркнул, что власти приняли меры по увеличению производства артиллерийских систем. Кроме того, Минобороны РФ упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.
Путин и Орбан в Пекине
Венгрия прилагает максимальные усилия, чтобы спасти все, что можно спасти в отношениях с Россией, заявил во вторник премьер-министр страны Виктор Орбан на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Венгерский премьер поблагодарил российского лидера за то, что корпорация "Росатом" остается "прекрасным партнером" Венгрии, а "Газпром" "выполняет свои обязательства по заключенным соглашениям". Владимир Путин в свою очередь отметил, что за первые семь месяцев текущего года товарооборот России и Венгрии упал на 35%, поэтому "надо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации". Он констатировал, что позиции Москвы и Будапешта далеко не всегда совпадают, но чрезвычайно важно иметь возможность обменяться мнениями с одной из стран Евросоюза.
Дело Татарского
Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева, сообщается на официальном сайте ведомства. Трепова обвиняется в совершении террористического акта, незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывных устройств, а также в приобретении, хранении и перевозке заведомо поддельного документа. Касинцев обвиняется в укрывательстве преступления.
Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Погиб военный корреспондент и блогер Владлен Татарский, пострадали 52 человека, среди них один ребенок.
Запрет на УПЦ
Парламент Украины намерен рассмотреть законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви на заседании 19 октября, сообщил во вторник Союз православных журналистов. По информации СПЖ, изначально проект стоял одним из последних в повестке дня, однако сейчас его планируют рассматривать одним из первых.Согласно тексту пояснительной записки на сайте украинского парламента, правительственный законопроект № 8371 предлагает внести изменения в законодательство, которые предусматривают возможность "предотвращения деятельности на Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины".