https://crimea.ria.ru/20231016/pyat-blyud-festivalnogo-seta-ot-shef-povara-iz-kryma-sekrety-mastera-1132113038.html

Пять блюд фестивального сета от шеф-повара из Крыма: секреты мастера

Пять блюд фестивального сета от шеф-повара из Крыма: секреты мастера - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Пять блюд фестивального сета от шеф-повара из Крыма: секреты мастера

Шеф-повар одного из известных в Севастополе ресторанов у моря Петр Матвеев поделился с корреспондентом РИА Новости Крым секретами сета из пяти блюд, которые... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T13:38

2023-10-16T13:38

2023-10-16T12:17

эксклюзивы риа новости крым

кулинария

севастополь

крым

видео

петр матвеев

viii российский ресторанный фестиваль

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/10/1132114577_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fc8ba9e2c756706caa0061122e5ddff1.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Шеф-повар одного из известных в Севастополе ресторанов у моря Петр Матвеев поделился с корреспондентом РИА Новости Крым секретами сета из пяти блюд, которые были представлены в рамках VIII Российского ресторанного фестиваля. А еще рассказал, почему любит крымские продукты и с чем предпочитает работать. Время обеденное, запахи головокружительные, сложные вопросы в голову не идут. Хватает только на: "Ой, а что это за пюре такое зелененькое?!""Пюре картофельное с добавлением пармезана, зеленого масла и васаби. Пикантное получается, интересной текстуры".Разговаривать Петру вообще некогда: как раз идет раздача фестивального сета гостям. Сейчас подают уже четвертое блюдо – второе горячее. Вариантов на любителя три: рыба, мясо или и то, и другое."Бифштекс из фарша говядины, в меру жирный, очень ароматный. Сейчас еще будет соус мясной, демигляс, усиливающий этот мясной вкус, его мы сами варим на "сахарных" говяжьих костях. Мясо с ферм нам поставляют местные производители. Пеленгас – из Джанкоя. С рыбой - маринованный шпинат, тоже местный, севастопольский – что касается зелени, все отсюда, – и еще соус на основе бульона биск, сливок и пасты кимчи, его тоже готовим сами перед подачей", - рассказывает Матвеев.Всего блюд пять. Большинство ингредиентов в сете – крымские. Это главная фишка фестиваля: локальные продукты.Петр вообще любит экспериментировать с сочетаниями. Так, чтобы и кисло, и сладко, и где надо остренько, но всего в меру – "чтобы все в балансе".Одно из его блюд – в фестивальный сет оно не входит, просто к слову – это салат с черноморской ставридкой. Рыбное филе для него он панирует в кукурузной муке, обжаривает и подает с листьями шпината, заправляя все йогуртом и пюре манго. Манго, понятно, не крымское, но в тандеме с нашей ставридкой за это можно его простить.С нечерноморской рыбой из-за санкций возникла проблема, но ее в Крыму вскоре решили. С лосося, того самого, что с Фарерских островов, перешли на форель из Джанкоя – "и отлично"."Также прекрасно ее можно солить, жарить, запекать. Только "плюс" могу поставить этой форели", – говорит Петр.От некоторых заморских продуктов все же пришлось отказаться, "потому что были либо дорогие, либо не на постоянной основе". Кальмары, креветки."Есть черноморские креветки, но они забронированы на сезон вперед, к сожалению", – объясняет ситуацию Петр."И сейчас еще начали у нас в Крыму лук-шалот выращивать, помимо ялтинского, очень интересный тоже. Пока его не используем, но будем".По словам Петра, удовольствие он получает, работая со всеми без исключения продуктами. Говорит: "Фаворитов нет".Но есть любимое блюдо. Традиционное, русское. Блины.– Откуда ж любовь такая?– С детства. Бабушка и мама готовили их часто.В ресторане без блинов, понятно, не обходится. Здесь их готовят на завтраки. Подают с красной икрой.Но вернемся к фестивалю и сету. Еще одно блюдо (вторая подача) – запеченные баклажаны, бахчисарайские. Их вкус Петр, как он сам выражается, "облагораживает чесноком, имбирем и луком". Есть и еще один секрет – для получения корочки снаружи и нежности внутри: уже запеченную мякоть обваливают в крахмале и обжаривают во фритюре.Третья подача – суп. "Не свойственно для сета, но отлично вписался", – говорит Петр. Вкус легкий, но запоминающийся, потому что вместе с, казалось бы, обыкновенными кабачками – местными, разумеется, – интересная заправка: с запеченным болгарским перцем, эстрагоном и сливками. Да и сами кабачки готовятся по-особенному: обжариваются, а потом протушиваются с чесноком и луком.С четвертого блюда мы начинали нашу историю. И, наконец, последнее, пятое – десерт: чизкейк "Сан Себастьян". Это единственное, где "от Крыма очень мало", признается Петр. Разве только оттенок лаванды – одного из символов крымского лета, – добиваются его с помощью пищевого красителя.Все блюда сета на протяжении двух фестивальных недель предлагали посетителям вместе с основным меню. Теперь РРФ подошел к концу. Но уже совсем скоро – новый. И над очередными шедеврами тут уже размышляют.VIII Российский ресторанный фестиваль проходил с 1 по 15 октября. Все это время рестораны, помимо основного меню, предлагали своим гостям специально приготовленные сеты по фиксированным ценам, собирали отзывы, изучали мнения. Главный упор делался на местные продукты, сервис и новаторские идеи.Участие в проекте в этом году приняли более 800 ресторанов из 50 городов страны. Как и большинство гастрономических мероприятий, это призвано поддержать ресторанную индустрию и дать возможность ценителям хорошей кухни изучить лучшие рестораны и дома, и в отпуске.Читайте также на РИА Новости Крым:Шеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в КрымуИтальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров

https://crimea.ria.ru/20231002/khotel-uznat-rossiyu-kak-frantsuzskiy-pivovar-ostalsya-zhit-v-krymu-1131685464.html

https://crimea.ria.ru/20230831/idealnaya-pischa-iz-glubin-kak-v-krymu-rastyat-morskikh-mollyuskov-1131073850.html

https://crimea.ria.ru/20210912/ustritsy-vino-i-syr-ekspert-o-vozmozhnostyakh-krymskogo-gastroturizma-1120838204.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

кулинария, севастополь, крым, видео, петр матвеев, viii российский ресторанный фестиваль, новости крыма