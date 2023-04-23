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Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров
Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров - РИА Новости Крым, 23.04.2023
Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров
Итальянский шеф-повар, член высшего кулинарного совета Международной ассоциации профессиональных кулинаров, шеф-повар VIP-резиденции "Горки-2" Чезаре Кюи в... РИА Новости Крым, 23.04.2023
2023-04-23T17:02
2023-04-23T17:02
2023-04-23T17:44
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Итальянский шеф-повар, член высшего кулинарного совета Международной ассоциации профессиональных кулинаров, шеф-повар VIP-резиденции "Горки-2" Чезаре Кюи в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым назвал главную ошибку российских кулинаров при приготовлении блюд итальянской кухни.То же самое касается и морепродуктов. В Италии их также готовят без добавления сливок:"Можно добавить для разных блюд мягкий, твердый сыр, пармезан, но не сливки".Чезаре Кюи уже более 20 лет живет в России и уже давно полюбил русскую кухню. К примеру, в первые месяцы жизни в нашей стране традиционная окрошка у него вызвала шок, но понравилась по вкусу:"Русскую культуру, в том числе и культуру кулинарную, очень мало знают за рубежом. Я тоже раньше не знал, но узнал и полюбил. Это вкусно. Например, селедка под шубой".Шеф-повар уверен: в России есть все необходимое для очень вкусной кухни, санкции только помогли развить собственное производство.По мнению специалистов, если импортировать продукты, то они теряют в качестве. В них остается меньше витаминов, полезных веществ, аромата и вкуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяекДым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битвеБольшой бутерброд по-турецки: кот Мостик готовит полезный фаст-фуд
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
кулинария, крым, ялта, совет эксперта, еда, внутренний туризм
Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров
Шеф-повар из Италии рассказал о своей любви к селедке под шубой
17:02 23.04.2023 (обновлено: 17:44 23.04.2023)
Шеф-редактор специальных проектов
Итальянский шеф-повар, член высшего кулинарного совета Международной ассоциации профессиональных кулинаров, шеф-повар VIP-резиденции "Горки-2" Чезаре Кюи в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым назвал главную ошибку российских кулинаров при приготовлении блюд итальянской кухни.
"И итальянские повара бывает что неправильно готовят итальянскую кухню. В Италии мы не работаем со сливками. А во всем мире пасту карбонара готовят и с беконом, и со сливками одновременно. Это неправильно. Это вкусно, но аромат без сливок получается в несколько раз сильнее", – убежден он.
То же самое касается и морепродуктов. В Италии их также готовят без добавления сливок:
"Можно добавить для разных блюд мягкий, твердый сыр, пармезан, но не сливки".
Чезаре Кюи уже более 20 лет живет в России и уже давно полюбил русскую кухню. К примеру, в первые месяцы жизни в нашей стране традиционная окрошка у него вызвала шок, но понравилась по вкусу:
"Русскую культуру, в том числе и культуру кулинарную, очень мало знают за рубежом. Я тоже раньше не знал, но узнал и полюбил. Это вкусно. Например, селедка под шубой".
Шеф-повар уверен: в России есть все необходимое для очень вкусной кухни, санкции только помогли развить собственное производство.
"В вашей стране есть много интереса к кулинарии – есть школы, шеф-повара, и большая кулинарная эволюция. Блюдо может быть красивым, но не вкусным. А у русских шефов есть интерес готовить вкусно. В России есть всё. Очень много русских продуктов, которые здесь производятся – молоко, мясо, сыр, рыба, овощи, морепродукты… И все это продукты отличного качества. Я готовлю в девяноста процентах из региональных продуктов, они более вкусные", - рассказал он РИА Новости Крым в ходе IX выставки российских производителей РосЭкспоКрым в Ялте.
По мнению специалистов, если импортировать продукты, то они теряют в качестве. В них остается меньше витаминов, полезных веществ, аромата и вкуса.
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