https://crimea.ria.ru/20230423/italyanskiy-povar-nazval-glavnuyu-oshibku-russkikh-kulinarov-1128242194.html

Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров

Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров

Итальянский шеф-повар, член высшего кулинарного совета Международной ассоциации профессиональных кулинаров, шеф-повар VIP-резиденции "Горки-2" Чезаре Кюи в... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T17:02

2023-04-23T17:02

2023-04-23T17:44

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Итальянский шеф-повар, член высшего кулинарного совета Международной ассоциации профессиональных кулинаров, шеф-повар VIP-резиденции "Горки-2" Чезаре Кюи в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым назвал главную ошибку российских кулинаров при приготовлении блюд итальянской кухни.То же самое касается и морепродуктов. В Италии их также готовят без добавления сливок:"Можно добавить для разных блюд мягкий, твердый сыр, пармезан, но не сливки".Чезаре Кюи уже более 20 лет живет в России и уже давно полюбил русскую кухню. К примеру, в первые месяцы жизни в нашей стране традиционная окрошка у него вызвала шок, но понравилась по вкусу:"Русскую культуру, в том числе и культуру кулинарную, очень мало знают за рубежом. Я тоже раньше не знал, но узнал и полюбил. Это вкусно. Например, селедка под шубой".Шеф-повар уверен: в России есть все необходимое для очень вкусной кухни, санкции только помогли развить собственное производство.По мнению специалистов, если импортировать продукты, то они теряют в качестве. В них остается меньше витаминов, полезных веществ, аромата и вкуса.Читайте также на РИА Новости Крым:Участница шоу "Кондитер" из Крыма: Агзамов предпочитает домохозяекДым и пламя: в Крыму журналисты сошлись в кулинарной гриль-битвеБольшой бутерброд по-турецки: кот Мостик готовит полезный фаст-фуд

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2023

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

кулинария, крым, ялта, совет эксперта, еда, внутренний туризм